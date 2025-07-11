Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 460

есть идея "совместить" график времени с графиком валютной пары - есть даже источник посекундной информации о цене - но там нужны будут большие ресурсы - чтобы покупать продавать повышенные обьемы ( хочу плечо сделать 1 к 100 :)

- как бы сделать изменение цены...

 

28 пар Полуатомат

На один счёт 30 окон или 2 терминала по 15 окон.  Управление в 1 окне на 2 терминала. 10 000  0,01  -0,03  даст автоматом 20 - 30%. Полуавтомат до 1000% можно. работа только нажимать на иконки для закрытия +. Думать противопоказано. Это не работа - игра как в казино полавтоматом. Азартно.

 
 

2 сообщения и немного не понятно что к чему... :)  если там отрицательные числа и появляются - то это просто пример как появляются бары со случайными изменениями цены... оно мне не подходит, поэтому и спрашивал - как бы так хитро цену менять чтоб пользователей охлабучивать без существенных своих затрат :)

 
khorosh:

Конечно, используются. Его индикаторы одни из самых популярных.

Я бы сказал что индикаторы вторичны, как по мне они не очень, а вот методы супер, написать под них свои индюки плёвое дело))) Хотя я и некоторые из присутствующих знали человека который рубил при помощи Аллигатора и фракталов (надеюсь и сейчас рубит)  ))) Хотя грааль в стандартных индюках МТ есть но не в папке Вильямса)))

 
Aleksander:

Жгешь Режисер))) Это точно не закидон в стиле Леонардо Да Винчи? Если нет,то принцып работы специалиста(маркетмеикера) за все время не изменился,(гугл поможет) p.s.Спасибо,что иногда появляешься.
 

принцип работы мм не очень мне подходит, особенно в маржинальной торговли - там большие риски встрять на свои бабки....

сейчас у меня простой алгоритм работы - условно - 15 секунд времени назовём 1 лот - покупатель времени заходит на площадку биржи и выставляет заявку на покупку лотов внося в систему реал деньги - тут два варианта если цена меня устраивает, ну к примеру 1-2 копейки за лот - то я из своего пула покрываю заявку и покупатель получает свои лоты или же другие пользователи имеющие лоты обменивают покусочно свои лоты на деньги.... затем покупатель получив лоты - переходит на немного другую площадку где выставляет свои предложения о покупке времени расплачиваясь за него этими лотами - продавцы своего времени передают своё время покупателю и получают в качестве оплаты эти лоты, которые могут обменять на деньги на бирже... мой профит из 2х моментов - 1) при оформлении заявок на куплю времени я беру 30% с покупателя ну к примеру 15 сек = 1 лот = покупатель платит 1.3лота - а продавец своего времени отдав свои 15 секунд получает 1лот на свой счёт... ну и на бирже лотов я беру 1% и с покупателя и с продавца лотов....

пока заявки на бирже удовлетворяются в основном самими пользователями - но это приводит к малой ликвидности - заявки и сдвиг цены может длится днями... для начала работы мм - хочу сделать автомат - от последней цены в 10пунктах выставить заявки на куплю и продажу в одинаковом обьеме условно по 500 лотов - как только какойто обьем сьедят пользователи уже на более низкой/высокой цене опять куплю продажу... и это нормально при флетовой ситуации - подороже продал подешевле выкупил... но млять когда пойдёт тренд то тут могу встрять - когда выкупая по одной цене не найду покупателя по более высокой...

в общем чтото  алгоритма поведения мм не сформировалось пока...

 
Без ликвидности нет рынка, ничего не смухлюешь)))
 
Aleksander:

не надо жить воспоминаниями ;)

рынок давно уже работает не так, как ты думаешь

читай про МОЕХ, сравнивай с форой

а ММ - это те же ребзя под риском

ты как то сказал про интерес к котированию, помню

но пока не готов ты, читай

рынки имеют на спреде, комиссиях, свопах и прочих плюшек для себя

однако, рынок умеет и не давать зарабатывать, обеспечивая ликвидность

как? - вот это вопрос так вопрос

гугли

 
гугли... у меня "рынок" специфический... не сильно афишируемый, покупателей времени мало, продавцов тоже както надо привлекать... я и так уж развлечения всякие предлагаю, не на деньги - на лоты - типа виртуальной валюты :) пару месяцев программировал покер холдем на лоты, сделал лотерею моментальную до 10 человек в розыгрыше - 1 проигрывает (его ставка минус 20 моих % распределяется среди выигрывавших),  игровой автомат сбацал (фрукты), морской бой и в карты дурака 3 игрока.... вот щас хочу маржинальную торговлю предложить с плечом 1-10-50-100... но как бы подешевле ликвидность организовать.... на рынках то ММ имеются... вот щас доделываю вообще пассивный доход в лотах - продаю Пакеты стоимостью 1000 - 3000 - 5000 - 10000 - 50000 лотов , с доходностью 120-150% годовых (сам же лоты "печатаю" - поэтому и доходность такую предлагаю), попробую типа млм ещё заделать, только с реальной доходностью, от 100.000 руб и больше ложу на проценты - из которых формирую пакеты с доходностью 5% в месяц, которые на скандинавском аукционе предлагать буду... хз что ещё придумать для охлабучивания пользователей :)
