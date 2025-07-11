Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 460
есть идея "совместить" график времени с графиком валютной пары - есть даже источник посекундной информации о цене - но там нужны будут большие ресурсы - чтобы покупать продавать повышенные обьемы ( хочу плечо сделать 1 к 100 :)
- как бы сделать изменение цены...
На один счёт 30 окон или 2 терминала по 15 окон. Управление в 1 окне на 2 терминала. 10 000 0,01 -0,03 даст автоматом 20 - 30%. Полуавтомат до 1000% можно. работа только нажимать на иконки для закрытия +. Думать противопоказано. Это не работа - игра как в казино полавтоматом. Азартно.
2 сообщения и немного не понятно что к чему... :) если там отрицательные числа и появляются - то это просто пример как появляются бары со случайными изменениями цены... оно мне не подходит, поэтому и спрашивал - как бы так хитро цену менять чтоб пользователей охлабучивать без существенных своих затрат :)
Конечно, используются. Его индикаторы одни из самых популярных.
Я бы сказал что индикаторы вторичны, как по мне они не очень, а вот методы супер, написать под них свои индюки плёвое дело))) Хотя я и некоторые из присутствующих знали человека который рубил при помощи Аллигатора и фракталов (надеюсь и сейчас рубит) ))) Хотя грааль в стандартных индюках МТ есть но не в папке Вильямса)))
принцип работы мм не очень мне подходит, особенно в маржинальной торговли - там большие риски встрять на свои бабки....
сейчас у меня простой алгоритм работы - условно - 15 секунд времени назовём 1 лот - покупатель времени заходит на площадку биржи и выставляет заявку на покупку лотов внося в систему реал деньги - тут два варианта если цена меня устраивает, ну к примеру 1-2 копейки за лот - то я из своего пула покрываю заявку и покупатель получает свои лоты или же другие пользователи имеющие лоты обменивают покусочно свои лоты на деньги.... затем покупатель получив лоты - переходит на немного другую площадку где выставляет свои предложения о покупке времени расплачиваясь за него этими лотами - продавцы своего времени передают своё время покупателю и получают в качестве оплаты эти лоты, которые могут обменять на деньги на бирже... мой профит из 2х моментов - 1) при оформлении заявок на куплю времени я беру 30% с покупателя ну к примеру 15 сек = 1 лот = покупатель платит 1.3лота - а продавец своего времени отдав свои 15 секунд получает 1лот на свой счёт... ну и на бирже лотов я беру 1% и с покупателя и с продавца лотов....
пока заявки на бирже удовлетворяются в основном самими пользователями - но это приводит к малой ликвидности - заявки и сдвиг цены может длится днями... для начала работы мм - хочу сделать автомат - от последней цены в 10пунктах выставить заявки на куплю и продажу в одинаковом обьеме условно по 500 лотов - как только какойто обьем сьедят пользователи уже на более низкой/высокой цене опять куплю продажу... и это нормально при флетовой ситуации - подороже продал подешевле выкупил... но млять когда пойдёт тренд то тут могу встрять - когда выкупая по одной цене не найду покупателя по более высокой...
в общем чтото алгоритма поведения мм не сформировалось пока...
не надо жить воспоминаниями ;)
рынок давно уже работает не так, как ты думаешь
читай про МОЕХ, сравнивай с форой
а ММ - это те же ребзя под риском
ты как то сказал про интерес к котированию, помню
но пока не готов ты, читай
рынки имеют на спреде, комиссиях, свопах и прочих плюшек для себя
однако, рынок умеет и не давать зарабатывать, обеспечивая ликвидность
как? - вот это вопрос так вопрос
гугли