transcendreamer:

Краткая история Баблокоса от неизвестного летописца:

У вас литературный дар. Не на завод вам надо, а романы писать и в Союз писателей вступать.)

 
khorosh:

Вы ещё  его Картинки и гифки не видели)))) 

Anatolii Zainchkovskii:
Ты про эти что-ли его картинки?

 
Aleksandr Volotko:

И эти тоже)) 
Anatolii Zainchkovskii:
Ну дык - мастерство не пропьёшь! Это у него ещё фотошопа нет, в пэйнте ваяет.

 
transcendreamer:

... и забегая впереди паровоза можно рассмотреть такие стратегии как спред между сигналами, трендовый портфель сигналов, контртренд на излом по сумме сигналов, пробой общего флэта по сумме сигналов, стоп-реверс аля коробка по сумме сигналов, также встает вопрос об оптимизации распределяемых объемов на сигнал, тут могут быть тоже варианты, например распределение по волатильности сигнала, оптимизация объемов под целевую функцию регрессией по кривым доходностей, сжатие сигналов в узкий пучок с сетапом на прорыв методом главных компонент (последняя компонента по волатильности), торговля на сжатие кокона мультисигналов после расширения (первая компонента по волатильности), возможно еще динамическая пересортировка с учетом предполагаемой фазы когда функция объема зависит от набора условий на БТС

Там тоже в итоге полный слив. Вон, я даже картинку с тестов нашёл.


Decromor:

А это очень похоже на Джокеровский последний сигнал, очень быстро закрытый впрочем.

transcendreamer:

Историческое содержание
Неколла, если я правильно помню, это как Непепси и Нефанта, только Неколла

 
Aleksandr Volotko:

Квас - не колла, пей Неколла
Утомило. Закрыл всё. Ну так себе баблокос.. Лучше, конечно же, на завод.

