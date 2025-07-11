Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 462
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну да ладно, продолжим, вот я маркетмейкер... сформировал стакан
условно это всё заявки клиентов, спреда нет, никто не хочет уступать :) что мне, как ММ делать? выкупать по 101 и продавать по 100?
а дальше? уже убытки... куда и как вставлять мои сделки?
ну да ладно, продолжим, вот я маркетмейкер... сформировал стакан
условно это всё заявки клиентов, спреда нет, никто не хочет уступать :) что мне, как ММ делать? выкупать по 101 и продавать по 100?
а дальше? уже убытки... куда и как вставлять мои сделки?
маркетмейкера с таким стаканом придется уволить
---
"а дальше?"
это же элементарно, как Ask и Bid
сначала высчитываем цену, а потом делаем из неё две озвученные
---
спрос и предложение на виртуальный товар обеспечиваем статьями аналитиков, календарем, кучей роботов, индюков и т.д.
ты не умничай :) алгоритм покажи....
а я не умничаю
этого добра в инете завались
найди правильный и делов то
например:
на рынке 3 человека, 2 из которых продают по 10 и по 15
один покупает по 5
допустим все по 1 шт
рыночная цена? (ответ в личке)
при изменении количества торговых операций, цена начинает колбаситься
далее накатываем на полученную цену собственную рентабельность - спред
и
личный рынок готов
гугл: "механика рынка сведение ордеров"
прекрасно находит алгоритмы маркетмейкеров или для HFT - трейдинга.... все остальное от лукавого ;)
гугл: "механика рынка сведение ордеров"
прекрасно находит алгоритмы маркетмейкеров или для HFT - трейдинга.... все остальное от лукавого ;)
вываливается куча шняги, как раз от лукавого
ой ли... а вот сидеть гадать да придумывать как хотелось бы - вот это самое то! )))
дело Ваше, в гугле (не в яндексе!) на первой странице поиска довольно приличные источники находятся
сведение ордеров - это уже всё сделано... десятки отложенных ордеров, сотни покупок/продаж по рынку в день, но это делают сами люди,
без моего участия... но динамика движения.... всего 1 пункт(рубль) в день(неделю)...
и это и так работает, при выставлении ордера беру 1%, при покупке/продаже ещё 1%.... поэтому и спреда как такового нет...
но, я же хочу ввести в систему Маржинальную торговлю, с плечом 1..3..5..100... обьемы резко вырастут и рынок вообще замрет...
вот и хотелось бы какой нить алгоритм движения цены, но так чтобы мне как мм не сильно и встревать...
ответил
просче нету