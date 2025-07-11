Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 462

ну да ладно, продолжим, вот я маркетмейкер... сформировал стакан

условно это всё заявки клиентов, спреда нет, никто не хочет уступать :) что мне, как ММ делать? выкупать по 101 и продавать по 100?

а дальше? уже убытки...  куда и как вставлять мои сделки?

 
маркетмейкера с таким стаканом придется уволить

---

"а дальше?"

это же элементарно, как Ask и Bid

сначала высчитываем цену, а потом делаем из неё две озвученные

---

спрос и предложение на виртуальный товар обеспечиваем статьями аналитиков, календарем, кучей роботов, индюков и т.д.

 
ты не умничай :) алгоритм покажи....
 
а я не умничаю

этого добра в инете завались

найди правильный и делов то

например:

на рынке 3 человека, 2 из которых продают по 10 и по 15

один покупает по 5

допустим все по 1 шт

рыночная цена? (ответ в личке)

при изменении количества торговых операций, цена начинает колбаситься

далее накатываем на полученную цену собственную рентабельность - спред

и

личный рынок готов

 

гугл: "механика рынка сведение ордеров"

прекрасно находит алгоритмы маркетмейкеров или для  HFT - трейдинга.... все остальное от лукавого ;)

 
вываливается куча шняги, как раз от лукавого
 
ой ли... а вот сидеть гадать да придумывать как хотелось бы  - вот это самое то!  )))

дело Ваше, в гугле (не в яндексе!) на первой странице  поиска довольно приличные источники находятся

 

сведение ордеров - это уже всё сделано... десятки отложенных ордеров, сотни покупок/продаж по рынку в день, но это делают сами люди,

без моего участия... но динамика движения.... всего 1 пункт(рубль) в день(неделю)...

 

и это и так работает, при выставлении ордера беру 1%, при покупке/продаже ещё 1%.... поэтому и спреда как такового нет...

но, я же хочу ввести в систему Маржинальную торговлю, с плечом 1..3..5..100... обьемы резко вырастут и рынок вообще замрет...

вот и хотелось бы какой нить алгоритм движения цены, но так чтобы мне как мм не сильно и встревать...

 

ответил

просче нету

