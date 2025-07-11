Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 459
Итак, выводы какие?
То есть, я например, говорю про то, что самое лучшее - научиться торговать одну пару.
Главное - Профит, остальное - херня. Хоть пол пары торгуй, если Профит есть.
Во, я всегда торгую полпары. На пары как-то времени не хватало.
Продать.
Научится да, а вот торговать надо то на чём есть сигнал к торговле, если есть сигнал на синтетике то торговать его составляющие придётся, по другому то не получится)))
А кто нибудь использует в своих граалях наработки Билла нашего Вильямса, ну без подробностей, просто да или нет? Ведь мудрец же был пророк, должны быть последователи?)))
Конечно, используются. Его индикаторы одни из самых популярных.
небольшой офтоп - я тут занимаюсь организацией биржи тоговли личным временем человека...биржа времени - нажать в инете есть некоторое количество людей (около 5 милионов человек) которые ежедневно хотят купить или продать своё личное жизненное время :) Покупатели (их не очень много, покупают 5-10-15-20..40 секунд времени "продавца", платят немного примерно 1-2 копейки за 10-15 секунд...
вот у меня пара вопросов возникло - щас хочу организовать Маржинальную торговлю временем... сейчас существующие интернет ресурсы просто предоставляют продавцам выставлять свои предложения о покупке, а продавцы времени - сдают им свои 10-15 секунд и получают свои копеечки...
мне надо какую либо информацию о организации маркетмейкерства так сказать - чтобы не накладно "двигать" график
я щас сделал пока случайным образом изменение цены
пример этого графика можно посмотреть на http://birga.html-5.me страничке - это просто картинка изменения аск цены...