Пожелания к работе форума mql5.com
Да, профайл со статистикой мы серьезно проапгрейдим - работа над сайтом продолжается.
А пока свои комментарии Вы легко можете найти через поиск.
Незнаю насколько это важно и истинно для всех - Но при регистрации мне капчу не показывало. С большим трудом удалось зарегистрироваться.
Да, есть ошибка при работе с ИЕ в режиме "Отображать только безопасное содержимое"
Исправим
О поиске. Ввожу поисковую фразу "SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL". Выдаёт три ссылки (см. ниже) Но при этом по второй ссылке нужное сообщение не открывается (его просто нет), и тебя выкидывает на последнюю страницу темы.
У меня предложение по улучшению форумных сервисов, конкретно по сервису "Работа".
Предложение такое: ввести в сервисе работа типы заказов "приват" и "опен", с приватом всё по старому,
а вот заказ "опен" означает что любой желающий может добавить начально заявленную стартером сумму и получить готовое решение. Подключившиеся к заказу могут оставлять комментарии в приватном обсуждении но решающее слово за стартером заказа.
Возможны варианты но суть понятна. Таким образом станет возможным размещать коллективные заказы.
Доработать движёк опросов так чтоб в нём по умолчанию была кнопка "отказываюсь от голосования".
И далее можно было бы просмотреть статистику.
С предложением согласен.
Но - Опасно. Будут очень многие кликать по этой кнопке, а реально голосующих будет ещё меньше, а их и сейчас не так уж и много. Хотя, может быть стоит всё же что то придумать в этом направлении.
Сейчас происходит искажение результатов из-за кликанья ради статистики. Лучше меньше да лучше.
Закрыл окно браузера и теперь не могу найти в какой теме был мой последний пост,
верните поиск последних постов из профиля, хотябы своих как это реализовано в mql4.com