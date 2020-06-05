Пожелания к работе форума mql5.com - страница 12

Я здесь новичок – пользователь.

Программист не смог сделать продукт. Договорились аннулировать заказ. И как это сделать?

Программист где то нажал ОДНОРАЗОВУЮ кнопку «Арбитраж» и попросил аннулировать. И сказал мне об этом.

А если я, как его заказчик, тоже хочу пару слов сказать о программисте и его работе – куда мне нажимать? Кнопка то одноразовая.

Программист аннулировал заказ ещё утром, но мои деньги как были заморожены, так и остались замороженными(23.00 по Москве). А мне нужно двигаться дальше, заказывать новый индикатор....

Кнопок «Арбитраж», «Техподдержка», «Контакты», «Задать вопрос», «Обратная связь» или чего то похожего не нашел.

В ВАШИХ правилах написано:

         В случае возникновения споров по исполнению Заказа любая сторона может обратиться за разрешением конфликта в Арбитраж.

§         Вопрос – КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? (Если программист уже что то там написал...) А для меня уже кнопки нет!

         «Обсуждение ситуации при арбитраже и вынесение решения производится непосредственно в соответствующей Заявке.»

§         В какой Заявке? Куда её подавать? Именно так– КУДА ЕЁ ПОДАВАТЬ? Ведь кнопок контактов, техподдержки, info и т.д.  - нет!

И куда мне обращаться?

Друзъя! Но ведь это какая то дурка!

Или я не разобрался?? Но ведь общеизвестно, что в электронике, на таких сайтах надо расчитывать на дебилов. Подумайте об этом, попытайтесь встать на их место.....

С уважением

 
Это не дурка). Арбитраж начался после того как программист решил вернуть вам деньги. В течение недели как правило их возвращают. Все гадости можно написать прямо там в работе, комиссия по арбитражу их обязательно прочитает).
 
zfs:
Это не дурка). Арбитраж начался после того как программист решил вернуть вам деньги. В течение недели как правило их возвращают. Все гадости можно написать прямо там в работе, комиссия по арбитражу их обязательно прочитает).

Ну это же ответ не по существу, а на эмоциях...

Гадостей то и нет! Мы с программистом просто решили изменить сумму за индикатор. Поэтому решили открыть новое задание с уточненным ТЗ и другой суммой.

Я в принципе не могу понять, куда надо писать в арбитраж, при необходимости.

А сейчас я просто не могу открыть новое задание моему же программисту, т.к. деньги то заморожены...

Ну разве это не дурка?

 
Kedrov:

Ну это же ответ не по существу, а на эмоциях...

Гадостей то и нет! Мы с программистом просто решили изменить сумму за индикатор. Поэтому решили открыть новое задание с уточненным ТЗ и другой суммой.

Я в принципе не могу понять, куда надо писать в арбитраж, при необходимости.

А сейчас я просто не могу открыть новое задание моему же программисту, т.к. деньги то заморожены...

Ну разве это не дурка?

Какие эмоции - это факты. Если сумма увеличивается, так надо было оформить дополнительную работу. Если уменьшается вернуть средства через вебмани например.

Арбитраж не создан для маромойства) Он для разрешения вопросов, которые заказчик и программист не могут решить самостоятельно, тогда привлекают третью сторону арбитраж, который в несрочном порядке решает этот конфликтный вопрос, гораздо быстрее государственных судов). Вы можете внести новую сумму. Дурку устроили себе вы сами, отвлекаете людей от великих дел).

 
zfs:

Какие эмоции - это факты. Если сумма увеличивается, так надо было оформить дополнительную работу. Если уменьшается вернуть средства через вебмани например.

Арбитраж не создан для маромойства) Он для разрешения вопросов, которые заказчик и программист не могут решить самостоятельно, тогда привлекают третью сторону арбитраж, который в несрочном порядке решает этот конфликтный вопрос, гораздо быстрее государственных судов). Вы можете внести новую сумму. Дурку устроили себе вы сами, отвлекаете людей от великих дел).

"отвлекаете людей от великих дел)." Это Вы о себе, что ли?
Novikov:

БОООЛЬШОЕ пожелание - когда наконец появится раздел в профиле, где будут отображаться все личные сообщения оставленные на форуме!? На подобие раздела "публикации", а назвать данный раздел можно "комментарии"!

Потому что это просто дремучий лес! Например написал 5-6 сообщений и все в разных темах. И как мне их найти и просмотреть ответы и комментарии к ним?
Записывать на бумажке названия тем, а потом искать их по всему форуму??? О_0

Пользуйтесь "Избранным". Вы можете помечать интересующие вас темы и постоянно быть в курсе уведомлений
 
murad:
Пользуйтесь "Избранным". Вы можете помечать интересующие вас темы и постоянно быть в курсе уведомлений

Вообще то это совершенно разное: я хочу видеть свои сообщения или я буду получать уведомления о чужих сообщениях!

Или это сложный технологический процесс и нет желания заморачиваться с этим, добавить в профиль раздел "мои комментарии"?

Ведь это улучшит юзабилити и данное предложение поддержали уже несколько человек!

Novikov:

Вообще то это совершенно разное: я хочу видеть свои сообщения или я буду получать уведомления о чужих сообщениях!

Вообще-то вы просили другое. Вам нужно было узнавать про ответы и комментарии к своим сообщениям. Цитирую:

....Например написал 5-6 сообщений и все в разных темах. И как мне их найти и просмотреть ответы и комментарии к ним? 

Именно для этого можно воспользоваться "Избранным"
 
Kedrov:
"отвлекаете людей от великих дел)." Это Вы о себе, что ли?
Нет, о тех, кто решает вопросы арбитража.
 

В личке ,в полученном от меня сообщении,  вместо встроенного ролика с ютьюба , адресат видит пустую строку 

текста в сообщении не было

Мне в этом моем отправленном сообщении , ролик видно . 

 

