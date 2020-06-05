Пожелания к работе форума mql5.com - страница 12
Я здесь новичок – пользователь.
Программист не смог сделать продукт. Договорились аннулировать заказ. И как это сделать?
Программист где то нажал ОДНОРАЗОВУЮ кнопку «Арбитраж» и попросил аннулировать. И сказал мне об этом.
А если я, как его заказчик, тоже хочу пару слов сказать о программисте и его работе – куда мне нажимать? Кнопка то одноразовая.
Программист аннулировал заказ ещё утром, но мои деньги как были заморожены, так и остались замороженными(23.00 по Москве). А мне нужно двигаться дальше, заказывать новый индикатор....
Кнопок «Арбитраж», «Техподдержка», «Контакты», «Задать вопрос», «Обратная связь» или чего то похожего не нашел.
В ВАШИХ правилах написано:
■ В случае возникновения споров по исполнению Заказа любая сторона может обратиться за разрешением конфликта в Арбитраж.
§ Вопрос – КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? (Если программист уже что то там написал...) А для меня уже кнопки нет!
■ «Обсуждение ситуации при арбитраже и вынесение решения производится непосредственно в соответствующей Заявке.»
§ В какой Заявке? Куда её подавать? Именно так– КУДА ЕЁ ПОДАВАТЬ? Ведь кнопок контактов, техподдержки, info и т.д. - нет!
И куда мне обращаться?
Друзъя! Но ведь это какая то дурка!
Или я не разобрался?? Но ведь общеизвестно, что в электронике, на таких сайтах надо расчитывать на дебилов. Подумайте об этом, попытайтесь встать на их место.....
С уважением
Это не дурка). Арбитраж начался после того как программист решил вернуть вам деньги. В течение недели как правило их возвращают. Все гадости можно написать прямо там в работе, комиссия по арбитражу их обязательно прочитает).
Ну это же ответ не по существу, а на эмоциях...
Гадостей то и нет! Мы с программистом просто решили изменить сумму за индикатор. Поэтому решили открыть новое задание с уточненным ТЗ и другой суммой.
Я в принципе не могу понять, куда надо писать в арбитраж, при необходимости.
А сейчас я просто не могу открыть новое задание моему же программисту, т.к. деньги то заморожены...
Ну разве это не дурка?
Какие эмоции - это факты. Если сумма увеличивается, так надо было оформить дополнительную работу. Если уменьшается вернуть средства через вебмани например.
Арбитраж не создан для маромойства) Он для разрешения вопросов, которые заказчик и программист не могут решить самостоятельно, тогда привлекают третью сторону арбитраж, который в несрочном порядке решает этот конфликтный вопрос, гораздо быстрее государственных судов). Вы можете внести новую сумму. Дурку устроили себе вы сами, отвлекаете людей от великих дел).
БОООЛЬШОЕ пожелание - когда наконец появится раздел в профиле, где будут отображаться все личные сообщения оставленные на форуме!? На подобие раздела "публикации", а назвать данный раздел можно "комментарии"!
Потому что это просто дремучий лес! Например написал 5-6 сообщений и все в разных темах. И как мне их найти и просмотреть ответы и комментарии к ним?
Записывать на бумажке названия тем, а потом искать их по всему форуму??? О_0
Пользуйтесь "Избранным". Вы можете помечать интересующие вас темы и постоянно быть в курсе уведомлений
Вообще то это совершенно разное: я хочу видеть свои сообщения или я буду получать уведомления о чужих сообщениях!
Или это сложный технологический процесс и нет желания заморачиваться с этим, добавить в профиль раздел "мои комментарии"?
Ведь это улучшит юзабилити и данное предложение поддержали уже несколько человек!
Вообще то это совершенно разное: я хочу видеть свои сообщения или я буду получать уведомления о чужих сообщениях!
Вообще-то вы просили другое. Вам нужно было узнавать про ответы и комментарии к своим сообщениям. Цитирую:
....Например написал 5-6 сообщений и все в разных темах. И как мне их найти и просмотреть ответы и комментарии к ним?
"отвлекаете людей от великих дел)." Это Вы о себе, что ли?
В личке ,в полученном от меня сообщении, вместо встроенного ролика с ютьюба , адресат видит пустую строку
текста в сообщении не было
Мне в этом моем отправленном сообщении , ролик видно .