Пожелания к работе форума mql5.com - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В личке ,в полученном от меня сообщении, вместо встроенного ролика с ютьюба , адресат видит пустую строку
текста в сообщении не было
Мне в этом моем отправленном сообщении , ролик видно .
Была ошибка в редакторе при вставке роликов с ютуба в личных сообщениях.
Будет исправлено в ближайшее время.
Вообще-то вы просили другое. Вам нужно было узнавать про ответы и комментарии к своим сообщениям. Цитирую:Именно для этого можно воспользоваться "Избранным"
Вот именно, в первую очередь говорится о "И как мне их найти", а потом уже "и просмотреть ответы и комментарии к ним?"
Ну не хотите, как хотите! Мое дело предложить, а ваше дело отказаться! Как говорится - хозяин барин! :)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не помешало бы добавить возможность оценивать комментарии, плюс и минус, что бы было видно, поддерживают данный комментарий или предложение другие пользователи!
Как отключить показ суммы на балансе, на главной странице?
ЗЫ Теперь тёща вцепиться и будет клянчить сапоги :)
Как отключить показ суммы на балансе, на главной странице?
ЗЫ Теперь тёща вцепиться и будет клянчить сапоги :)
Скажите ей, что это сумма вашего долга ;)
Как отключить показ суммы на балансе, на главной странице?
Согласен -- на главной странице -- эта сумма ни к чему.
Ввели публикацию этой суммы рядом со строкой "Платежи" в Профиле -- это было полезно -- а вот вывести эту сумму на главную страницу -- это перебор или надо делать возможность её опционного вывода.
В файрфоксе всё отлично AdBlock-ом вырезается вместе с ElementHiding:
Согласен -- на главной странице -- эта сумма ни к чему.
Ввели публикацию этой суммы рядом со строкой "Платежи" в Профиле -- это было полезно -- а вот вывести эту сумму на главную страницу -- это перебор или надо делать возможность её опционного вывода.
Понятно . Денег теще на сапоги жалко .
Предложение касается раздела "Фриланс":
При переходе по ссылке "обсуждение заявки" - сделать переход на последнюю страницу переписки или к последнему посту, а не на первую страницу!