Yoschik:

В личке ,в полученном от меня сообщении,  вместо встроенного ролика с ютьюба , адресат видит пустую строку 

текста в сообщении не было

Мне в этом моем отправленном сообщении , ролик видно . 

Была ошибка в редакторе при вставке роликов с ютуба в личных сообщениях.

Будет исправлено в ближайшее время.

Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями.
 
murad:

Вообще-то вы просили другое. Вам нужно было узнавать про ответы и комментарии к своим сообщениям. Цитирую:

Именно для этого можно воспользоваться "Избранным"


Вот именно, в первую очередь говорится о "И как мне их найти", а потом уже "и просмотреть ответы и комментарии к ним?"

Ну не хотите, как хотите! Мое дело предложить, а ваше дело отказаться! Как говорится - хозяин барин! :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Не помешало бы добавить возможность оценивать комментарии, плюс и минус, что бы было видно, поддерживают данный комментарий или предложение другие пользователи!

 

Как отключить показ суммы на балансе, на главной странице?

ЗЫ Теперь тёща вцепиться и будет клянчить сапоги :) 

 
Urain:

Как отключить показ суммы на балансе, на главной странице?

ЗЫ Теперь тёща вцепиться и будет клянчить сапоги :) 

Скажите ей, что это сумма вашего долга ;)
 
artmedia70:
Скажите ей, что это сумма вашего долга ;)
Которую можно не отдавать. )))
 
Urain:

Как отключить показ суммы на балансе, на главной странице?

Согласен -- на главной странице -- эта сумма ни к чему.

Ввели публикацию этой суммы рядом со строкой "Платежи" в Профиле -- это было полезно -- а вот вывести эту сумму на главную страницу -- это перебор или надо делать возможность её опционного вывода. 

 

В файрфоксе всё отлично AdBlock-ом вырезается вместе с ElementHiding:


 
abolk:

Согласен -- на главной странице -- эта сумма ни к чему.

Ввели публикацию этой суммы рядом со строкой "Платежи" в Профиле -- это было полезно -- а вот вывести эту сумму на главную страницу -- это перебор или надо делать возможность её опционного вывода. 

Понятно . Денег теще на сапоги жалко . 
 
Mischek:
Понятно . Денег теще на сапоги жалко . 
А потом шапку потребует, манто, пальто, шубу-валенки, машину-квартиру-дачу и душу напоследок... Знаем, проходили...
 

Предложение касается раздела "Фриланс":

При переходе по ссылке "обсуждение заявки" - сделать переход на последнюю страницу переписки или к последнему посту, а не на первую страницу!

