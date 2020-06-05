Пожелания к работе форума mql5.com - страница 14

Novikov:

Предложение касается раздела "Фриланс":

При переходе по ссылке "обсуждение заявки" - сделать переход на последнюю страницу переписки или к последнему посту, а не на первую страницу!

Спасибо за замечание.

Сделали переход к обсуждению как вы просили. К последней странице, либо к первому непрочитанному комментарию.

 
Сегодня постоянно слетает фон в профиле.
 
PKozlov:

Спасибо за замечание.

Сделали переход к обсуждению как вы просили. К последней странице, либо к первому непрочитанному комментарию.

еще бы не поленились и годичной давности ту же просьбу в страницах сервисдеска сделали.
 
И вставку картинок в редакторе из буфера обмена!
valeryk:
Сегодня постоянно слетает фон в профиле.
Это не ошибка. Пожалуйста, поставьте другую картинку в профиле, текущая слишком провокационная.
 

Добавьте, пожалуйста, пункт в настройках профиля "Не принимать сообщения о дружбе".
Все лезут в друзья, хотя в личных сообщения ни слова не написали. 

А вслед за этой опцией возможно понадобится еще она "Принимать сообщения только от друзей".

 
konung:
Это не ошибка. Пожалуйста, поставьте другую картинку в профиле, текущая слишком провокационная.
Согласен! Политике здесь не место!


ПОЖАЛУЙСТА, добавьте в профиле раздел - "Комментарии", в котором будут отображаться все личные комментарии, что бы можно было перейти на страницу своего комментария, а не лазить по форуму и искать свои сообщения - "где же я что писал"!?

Публикации (новые темы) ведь есть в профиле, и такой же раздел не помешал бы для комментариев в публикациях. Это бы значительно улучшило юзабилити!

 
Novikov:
Согласен! Политике здесь не место!


ПОЖАЛУЙСТА, добавьте в профиле раздел - "Комментарии", в котором будут отображаться все личные комментарии, что бы можно было перейти на страницу своего комментария, а не лазить по форуму и искать свои сообщения - "где же я что писал"!?

Публикации (новые темы) ведь есть в профиле, и такой же раздел не помешал бы для комментариев в публикациях. Это бы значительно улучшило юзабилити!

Novikov: 

ПОЖАЛУЙСТА, добавьте в профиле раздел - "Комментарии", в котором будут отображаться все личные комментарии, что бы можно было перейти на страницу своего комментария, а не лазить по форуму и искать свои сообщения - "где же я что писал"!?

Публикации (новые темы) ведь есть в профиле, и такой же раздел не помешал бы для комментариев в публикациях. Это бы значительно улучшило юзабилити!

так есть же этот функционал и давно -- можно посмотреть и комментарии "себя любимого" и комментарии любого другого

последние комментарии немного с запаздыванием, но это не критично. 

 

