Пожелания к работе форума mql5.com - страница 6
Integer:
1) Вы что-нибуль в советнике делали, для этого? Если нет, он разделяется на потоки, птому что пользуется большим количеством индикаторов.
2) Вы же писали, что под каждую формулу создается индикатор.
1) Наверно ответил выше.
2) Создаются отдельные индикаторы не для расчетов, а для отображения на графике.
А в тестере это работает?
Обмен данными как происходит, через глобальные переменные?
Это можно сделать посредством индикаторов, можно использовать индикатор без буферов, данными обмениваться так же как сейчас обмен сделан, можно сделать один буфер для обмена данными.
В отличие от четверки, когда индикатор делает расчеты, в пятерке график не замораживается.
Т.е. индикатор это вообще волшебная штуковина:)
Обмен данными - через пользовательские события.
Использование индикаторов не всегда удобно, это и лишний файл, это и лишние буферы, это и ограничения, как то - основной поток, MessageBox() не работает, если порыться, то еще можно найти ограничения.
Предпочитаю использовать индикаторы, только для построения графиков, привязанных к котировкам чарта.
Наконец то поперло высокомерие.... В игнор!
Вы проецируете собственные проблемы на окружающий мир.
Как видим выше, эксперт сам по себе не распараллеливается, так как было объявлено сначала без объяснения подробностей.
Между прочим, буду очень рад, если вы, papaklass, не будете меня вообще здесь замечать и обращать на меня внимания.
можно использовать индикатор без буферов,
А как сделать индикатор без буферов?
Add не жмем, а сразу жмем "Готово".
При компиляции будет предупреждение, но это не страшно.
Согласен. Ну и Вы со своей стороны постарайтесь оставлять мои посты без коментариев.