Формула ФЛЭТА - страница 21

Renat Akhtyamov:

перкинули в другой фьюч, усмотреть сложно, а для тебя непонятки

ты плюнул и ушел

случилось то, чего они и хотели

;)

врядли

я же ранее говорил что котир двигается не всегда когда есть объем

из за дефицита заявок это происходит на фоне большого ОИ к неким "уровням" 

нет объемов но пруха не детская 

достигает там и объемы сразу появляются

вот это и рынок пытается скрыть это от лишних глаз )

 
Marat Zeidaliyev:

он будет двигаться пока деньги в рынке

главно понять чьих больше

верный и готовый расчет уровней  пока не встречал

хотя мануал по расчету валяется прямо на сайте СМЕ

как то раз я показал скрин с верно рассчитанными уровнями в личке pako, после чего он исчез с форума ;)

и на форуме скрины где то есть

 
Renat Akhtyamov:

деньги всегда есть на рынке эту и еж понимает

и есть большие интересы

которые могут просто взять и наперекор основному тренду пробить и достать 

опять же тот же самый уровень )

куда не тыкай на любую валютную пару

на любой инструмент везде этот уровень маячит

она как черная дыра притягивает к себе цену

а котир как послушный котенок идет и идет туда к цели

кстати это и как раз является важным звеном между флетом и трендом )

 
Ну, вы ребята, заговорщики 
 
Marat Zeidaliyev:

самое интересное что иногда замечаю это сильный импульс на пустом объеме )


Про какие объёмы речь? Про тиковые? Так это не объёмы вовсе.
 
PapaYozh:

Про какие объёмы речь? Про тиковые? Так это не объёмы вовсе.

нет не тиковые

и это не объемы вовсе

 
Marat Zeidaliyev:

Проще определять флет визуально любой может

а вот проще на этом зарабатывать врядли любой )

на рынке научить машину так играться не получиться

счет долго не дотянет

необходимо решить и понять из за чего флет превращается в тренд и все

Флэт не превращается в тренд. Никогда. Разные субстанции, вроде мягкого и серого. 

 
Алексей Тарабанов:

Флэт не превращается в тренд. Никогда. Разные субстанции, вроде мягкого и серого. 

Ну, ...

У кого как.

 

хорошая тема..плодотворная

критерий отсева хреновых сигналов и стратегий-обманок:

нанести на график сделки, по оси X время удержания, по Y - пройденная дистанция в пунктах. Должна быть область которая чётко отделяет мух от котлет. И довольно конкретной конфигурации и размера

в правильной стратегии профитные выше ней, неудачные ниже.. если такого раздела не видно, то это шарлатанство объёмами и пересидки

при этом "правильная" стратегия в конкретной реализации может быт убыточной и показывать ужасные показатели по МО , Шарпу и прочим искусственным признакам. Зато там есть куда копать

И наоборот обманка выдаст великолепные результаты в тестах и истории. Но гарантированно сольёт в реале. 

 
самое главное - хорошо затрендели граальчик :)) - на который обратил внимание транс - но всё благополучно замусорили :)))
