Формула ФЛЭТА - страница 21
перкинули в другой фьюч, усмотреть сложно, а для тебя непонятки
ты плюнул и ушел
случилось то, чего они и хотели
;)
врядли
я же ранее говорил что котир двигается не всегда когда есть объем
из за дефицита заявок это происходит на фоне большого ОИ к неким "уровням"
нет объемов но пруха не детская
достигает там и объемы сразу появляются
вот это и рынок пытается скрыть это от лишних глаз )
он будет двигаться пока деньги в рынке
главно понять чьих больше
верный и готовый расчет уровней пока не встречал
хотя мануал по расчету валяется прямо на сайте СМЕ
как то раз я показал скрин с верно рассчитанными уровнями в личке pako, после чего он исчез с форума ;)
и на форуме скрины где то есть
деньги всегда есть на рынке эту и еж понимает
и есть большие интересы
которые могут просто взять и наперекор основному тренду пробить и достать
опять же тот же самый уровень )
куда не тыкай на любую валютную пару
на любой инструмент везде этот уровень маячит
она как черная дыра притягивает к себе цену
а котир как послушный котенок идет и идет туда к цели
кстати это и как раз является важным звеном между флетом и трендом )
самое интересное что иногда замечаю это сильный импульс на пустом объеме )
нет не тиковые
и это не объемы вовсе
Проще определять флет визуально любой может
а вот проще на этом зарабатывать врядли любой )
на рынке научить машину так играться не получиться
счет долго не дотянет
необходимо решить и понять из за чего флет превращается в тренд и все
Флэт не превращается в тренд. Никогда. Разные субстанции, вроде мягкого и серого.
Флэт не превращается в тренд. Никогда. Разные субстанции, вроде мягкого и серого.
Ну, ...
У кого как.
хорошая тема..плодотворная
критерий отсева хреновых сигналов и стратегий-обманок:
нанести на график сделки, по оси X время удержания, по Y - пройденная дистанция в пунктах. Должна быть область которая чётко отделяет мух от котлет. И довольно конкретной конфигурации и размера
в правильной стратегии профитные выше ней, неудачные ниже.. если такого раздела не видно, то это шарлатанство объёмами и пересидки
при этом "правильная" стратегия в конкретной реализации может быт убыточной и показывать ужасные показатели по МО , Шарпу и прочим искусственным признакам. Зато там есть куда копать
И наоборот обманка выдаст великолепные результаты в тестах и истории. Но гарантированно сольёт в реале.