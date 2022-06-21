Формула ФЛЭТА - страница 16
Проще определять флет визуально любой может
а вот проще на этом зарабатывать врядли любой )
на рынке научить машину так играться не получиться
счет долго не дотянет
необходимо решить и понять из за чего флет превращается в тренд и все
а это уже второй сложный вопрос
его надо тоже решить
Другого у нас нет. Если не рассматривать график слева, тогда откуда брать информацию?
заМЕЧТАтельный вопрос! такой вопрос тянет на открытие отдельной топовой темы,- что будут делать трейдеры "от руки" и алготрейдеры если нет информации слева! Конструктивная мысль;-)
уважаю хлопок одной ладони!
Хлопок одной ладонью, как результат чтения форума)
. Вы же не знаете, где у всех стоят отложенные ордера, стоплоссы, тейкпрофиты и маржинколлы.
Знаю :) С точностью до пункта :) (Их "по другому" не получается "установить" на графике, И у меня тоже :) А для профита все таки надо "по другому". Это наверное и есть та сложность и препятствие о которой Рена пишет все время пишет, а может и не та. Сложно там все у него :)
На любой размерности, начиная с тиков ордера будут стоять в одних и тех же местах графика. Из зо дня в день, из года в год из века в век. Это стабильно - как земля за колхозом. Привет эконометристам-математикам, которым все время нестационарность рыночных графиков жыть мешает.
Теперь понятно, почему сеточники быстро становятся миллиардерами.
Долларовыми?
xD ;-)
Ну, кто-то уже биткоиновый (в смысле пересчёта по курсу), наверное)
На базаре-то дураков много (понаставят все ордера в одно и то же место), а зайцев сеточников поди мало)