Формула ФЛЭТА - страница 16

Новый комментарий
 
Marat Zeidaliyev:

Проще определять флет визуально любой может

а вот проще на этом зарабатывать врядли любой )

на рынке научить машину так играться не получиться

счет долго не дотянет

необходимо решить и понять из за чего флет превращается в тренд и все

а это уже второй сложный вопрос

его надо тоже решить

 
Aleksei Stepanenko:
Другого у нас нет. Если не рассматривать график слева, тогда откуда брать информацию?

заМЕЧТАтельный вопрос! такой вопрос тянет на открытие отдельной топовой темы,- что будут делать трейдеры "от руки" и алготрейдеры если нет информации слева! Конструктивная мысль;-)

 
.
 
Aleksei Stepanenko:
.

уважаю хлопок одной ладони!

 

Хлопок одной ладонью, как результат чтения форума)


 
Nikolai Semko:
. Вы же не знаете, где у всех стоят отложенные ордера, стоплоссы, тейкпрофиты и маржинколлы.

Знаю :)  С точностью до пункта :)   (Их "по другому" не получается "установить"  на графике,  И у меня тоже :)    А для профита все таки надо "по другому".  Это наверное и есть та сложность  и препятствие о которой Рена пишет все время пишет, а может и не та.  Сложно там все у него :)

На любой размерности, начиная с тиков  ордера будут стоять в одних и тех же местах графика. Из зо дня в день, из года в год из века  в век. Это стабильно - как земля за колхозом. Привет эконометристам-математикам, которым все время нестационарность рыночных графиков  жыть мешает.

 
Wizard2018:

Знаю :)  С точностью до пункта :)   (Их "по другому" не получается "установить"  на графике,  И у меня тоже :)    А для профита все таки надо "по другому".  Это наверное и есть та сложность  и препятствие о которой Рена пишет все время пишет, а может и не та.  Сложно там все у него :)

На любой размерности, начиная с тиков  ордера будут стоять в одних и тех же местах графика. Из зо дня в день, из года в год из века  в век. Это стабильно - как земля за колхозом. Привет эконометристам-математикам, которым все время нестационарность рыночных графиков  жыть мешает.

Теперь понятно, почему сеточники быстро становятся миллиардерами.

 
Aleksey Nikolayev:

Теперь понятно, почему сеточники быстро становятся миллиардерами.

Долларовыми? 

xD ;-)

 
Marat Zeidaliyev:

Долларовыми? 

xD ;-)

Ну, кто-то уже биткоиновый (в смысле пересчёта по курсу), наверное)

На базаре-то дураков много (понаставят все ордера в одно и то же место), а зайцев сеточников поди мало)

 
математика и трейдинг это конечно хорошо но пожалуйста нельзя же забывать про завод
1...91011121314151617181920212223...33
Новый комментарий