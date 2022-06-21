Формула ФЛЭТА - страница 17
математика и трейдинг это конечно хорошо но пожалуйста нельзя же забывать про завод
Всё же, не забывать про завод можно разными способами. Одно дело не забывать про него как место вложения заработанных на сеточниках миллиардов денег и совсем другое - как про место работы охранником на нём сутки через трое, коротая время за распитием самогона. А есть ещё вариант не забывать про него, как место где можно скрутить манометры на цветмет, пробравшись на его территорию через дырку в заборе в смену коррумпированого самогоном охранника.
Пробрался на завод, скрутил охранника и вложил манометр в дырку в заборе - ничего особенного не получилось... буду пробовать ещё варианты... наверняка какая-то комбинация сработает... думаю попробовать самогон сутки через трое...
Всё правильно, перепробуйте все варианты, но не забывайте про завод. Затем наоборот, забудьте его в себе, забывши себя в нём, но не оставляя втуне эйдос завода как высшую эманацию трейдинга. Если же ещё дополнить практикой би-гуань, то самогон уже не понадобится.
большое спасибо за подробные советы
Знаю :) С точностью до пункта :) (Их "по другому" не получается "установить" на графике, И у меня тоже :) А для профита все таки надо "по другому". Это наверное и есть та сложность и препятствие о которой Рена пишет все время пишет, а может и не та. Сложно там все у него :)
На любой размерности, начиная с тиков ордера будут стоять в одних и тех же местах графика. Из зо дня в день, из года в год из века в век. Это стабильно - как земля за колхозом. Привет эконометристам-математикам, которым все время нестационарность рыночных графиков жыть мешает.
не то что до пункта, до 8 знаков после запятой середину этого пункта пришлось считать.
иначе стреляет рядом
ордера накладываются один на другой
по ходу котировщику геморно что ли разглядеть сколько их в этот пункт настреляло и возможно поэтому начинает в мою пользу цену двигать, не знаю, хз...
а именно какой брокер предоставляет такие котировки?
да без разницы
поэтому на форуме неоднократно писал, как добиться отсутсвия проскальзывания
это важно для любой стратегии
С проскальзыванием да хотя бы минимальная
грааля что не будет работать?
Все вокруг, да около, который год.