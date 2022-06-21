Формула ФЛЭТА - страница 22
самое главное - хорошо затрендели граальчик :)) - на который обратил внимание транс - но всё благополучно замусорили :)))
Не понял, о ком вы, но уж если вы настолько близки с человеком, чтобы знать такие подробности его собственного устройства, то узнать устройство его граальчика не должно составить труда)
картинко из интернетов
оно именно конкретно так.
только это не вожделенная цена,
это так торговый импульс нарушает болото СБ
Скорее, СБ похоже на джокера, который может стать чем угодно при достаточном числе попыток (реализаций).
В достаточно большом наборе реализаций СБ можно найти и картинку вроде вашей, и столь любимые цосниками синусоиды и много всякого прочего - было бы желание)
Ещё бы знать какая формула работает в данный момент, а не постфактум. А то смотрю - йена в канале дёргается по тренду и уже губу раскатал, а она, падла такая, выскочила... не дала долиться...
Когда-то я делал осциллятор флета.
Идея в том, что флет - это колебания цены в пределах ограниченного диапазона, задаваемого несколькими предыдущими барами.
Соответственно, если мы берем текущий бар, то чем меньше предыдущих баров надо для его "покрытия" - тем больше флет. Скажем, если текущий бар полностью "покрывается" предыдущим - он полностью флетовый, в нем нет тренда. Если двумя - в нем есть, условная единица тренда. Если для "покрытия" нужны три предыдущих бара - то в нем две трендовых единицы... И так далее...
там ни одного стейта ;)
стал бы Транс так нервничать
удали срочно эти сообщения
пожалуйста
никто не должен это видеть
это угроза глобального характера
нельзя допустить распространения этой информации
я серьёзно
стал бы Транс так нервничать
ну вы даете ))))
не знаю смеяться или плакать от смеха )))