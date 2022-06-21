Формула ФЛЭТА - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пробрался на завод, скрутил охранника и вложил манометр в дырку в заборе - ничего особенного не получилось... буду пробовать ещё варианты... наверняка какая-то комбинация сработает... думаю попробовать самогон сутки через трое...
где же былой пыл троллинга Твой?) Развесели народ, а то приуныло большинство)
PS: шутки про завод уже не те)))
С проскальзыванием да хотя бы минимальная
грааля что не будет работать?
Все вокруг, да около, который год.
// даже напоминать не буду, но пост на 5 минут вешал
впервые решил прогнать в тестере хотя бы за год со 100 уе
тестер на этапе когда эквити превысило баланс в 3 раза решил что у мну стопаут..
ну как тут сделать стейт - хз......
но пару косяков выявлено, все равно чуток помогло
;)
будет, просто у котировщика появляется шанс сделать мне хуже ;)
ууу, тогда со временем брокер сочтет за очередного токсика
и прикрепят плагин )
ууу, тогда со временем брокер сочтет за очередного токсика
и прикрепят плагин )
они у них постоянно пашут, полный комплект
третий вопрос - борьба с плагинами
четвертый - ГЭПы
пятый - черный лебедь
шестой - отсутствие параметров и подгонок
;)
они у них постоянно пашут, полный комплект
третий вопрос - борьба с плагинами
четвертый - ГЭПы
пятый - черный лебедь
;)
И поэтому надо выбираться из этого ..... по имени форекс
и сделать то как я это сделал пару лет назад
переходит на нинзю или любой на усмотрение
и работать цивилизованно )
тока граалю нужно будет тебе поменять на другой
И поэтому надо выбираться из этого ..... по имени форекс
и сделать то как я это сделал пару лет назад
переходит на нинзю или любой на усмотрение
и работать цивилизованно )
тока граалю нужно будет тебе поменять на другой
да я не жалуюсь и на метак, как бы
вполне гуд и весьма забавно
шарился на форуме podotr
так он сказал, что перепробовал и перетрещал много где
все сырые
// даже напоминать не буду, но пост на 5 минут вешал
впервые решил прогнать в тестере хотя бы за год со 100 уе
тестер на экви, которое превысило баланс в 3 раза решил что у мну стопаут..
ну как тут сделать стейт - хз......
но пару косяков выявлено, все равно чуток помогло
;)
Опять двадцать пять, ну детский сад какой-то.. ты же все прекрасно знаешь и понимаешь лучше многих, зачем Тебе топтать чужие рельсы, неужели собственной головой настолько труднее думать?
Ты же знаешь все нюансы. Максимальная прибыль/максимальный убыток > 5 хотя бы, чтобы суммарный потенциал стратегии превысил потенциал убытков или, по-другому, гарантировал устойчивость к потенциальной яме суммарных убытков выполняя данное условие.
Что тут есть? правильно, локи или пересидка, почему? , да просто потому что объемы торгов всегда контролируемые, а значит и риски и убытки. Вот и все.
не бывает косяков в рекурсивной стабильной системе. никогда,. если есть косяки, значить изначально идешь по неправильному пути и все. Значит надо начинать с начала используя весь свой опыт.
Пора уже думать по-взрослому и делать так же.
да я не жалуюсь и на метак, как бы
вполне гуд и весьма забавно
просто очень много людей не понимают
что там напротив с другой стороны есть другой человек
и он сильно не желает чтобы зарабатывали много и постоянно )
как тут работать на что то надеяться и строит планы
это же просто выглядит как лотерея, выиграл да выиграл
но получишь ли заработанное?
вопрос еще тот )
просто очень много людей не понимают
что там напротив с другой стороны есть другой человек
и он сильно не желает чтобы зарабатывали много и постоянно )
как тут работать на что то надеяться и строит планы
это же просто выглядит как лотерея, выиграл да выиграл
но получишь ли заработанное?
вопрос еще тот )
A-book или B-book ни о чем не говорит?)