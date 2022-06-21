Формула ФЛЭТА - страница 18

Новый комментарий
 
transcendreamer:

Пробрался на завод, скрутил охранника и вложил манометр в дырку в заборе - ничего особенного не получилось... буду пробовать ещё варианты... наверняка какая-то комбинация сработает... думаю попробовать самогон сутки через трое...

где же былой пыл троллинга Твой?) Развесели народ, а то приуныло большинство)

PS: шутки про завод уже не те)))

 
Marat Zeidaliyev:

С проскальзыванием да хотя бы минимальная

грааля что не будет работать?

будет, просто у котировщика появляется шанс сделать мне хуже ;)
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Все вокруг, да около, который год.

// даже напоминать не буду, но пост на 5 минут вешал

впервые решил прогнать в тестере хотя бы за год со 100 уе

тестер на этапе когда эквити превысило баланс в 3 раза решил что у мну стопаут..

ну как тут сделать стейт - хз......


но пару косяков выявлено, все равно чуток помогло

;)

 
Renat Akhtyamov:
будет, просто у котировщика появляется шанс сделать мне хуже ;)

ууу, тогда со временем брокер сочтет за очередного токсика 

и прикрепят плагин )

 
Marat Zeidaliyev:

ууу, тогда со временем брокер сочтет за очередного токсика 

и прикрепят плагин )

они у них постоянно пашут, полный комплект

третий вопрос - борьба с плагинами

четвертый - ГЭПы

пятый - черный лебедь

шестой - отсутствие параметров и подгонок

;)

 
Renat Akhtyamov:

они у них постоянно пашут, полный комплект

третий вопрос - борьба с плагинами

четвертый - ГЭПы

пятый - черный лебедь

;)

И поэтому надо выбираться из этого ..... по имени форекс

и сделать то как я это сделал пару лет назад 

переходит на нинзю или любой на усмотрение

и работать цивилизованно )

тока граалю нужно будет тебе поменять на другой

 
Marat Zeidaliyev:

И поэтому надо выбираться из этого ..... по имени форекс

и сделать то как я это сделал пару лет назад 

переходит на нинзю или любой на усмотрение

и работать цивилизованно )

тока граалю нужно будет тебе поменять на другой

да я не жалуюсь и на метак, как бы

вполне гуд и весьма забавно

шарился на форуме podotr

так он сказал, что перепробовал и перетрещал много где

все сырые

 
Renat Akhtyamov:

// даже напоминать не буду, но пост на 5 минут вешал

впервые решил прогнать в тестере хотя бы за год со 100 уе

тестер на экви, которое превысило баланс в 3 раза решил что у мну стопаут..

ну как тут сделать стейт - хз......

но пару косяков выявлено, все равно чуток помогло

;)

Опять двадцать пять, ну детский сад какой-то.. ты же все прекрасно знаешь и понимаешь лучше многих, зачем Тебе топтать чужие рельсы, неужели собственной головой настолько труднее думать? 

Ты же знаешь все нюансы. Максимальная прибыль/максимальный убыток > 5 хотя бы, чтобы суммарный потенциал стратегии превысил потенциал убытков или, по-другому, гарантировал устойчивость к потенциальной яме суммарных убытков выполняя данное условие.

Что тут есть? правильно, локи или пересидка, почему? , да просто потому что объемы торгов всегда контролируемые,  а значит и риски и убытки. Вот и все. 
не бывает косяков в рекурсивной стабильной системе. никогда,. если есть косяки, значить изначально идешь по неправильному пути и все. Значит надо начинать с начала используя весь свой опыт.

Пора уже думать по-взрослому и делать так же.

 
Renat Akhtyamov:

да я не жалуюсь и на метак, как бы

вполне гуд и весьма забавно

просто очень много людей не понимают

что там напротив с другой стороны есть другой человек

и он сильно не желает чтобы зарабатывали много и постоянно )

как тут работать на что то надеяться и строит планы

это же просто выглядит как лотерея, выиграл да выиграл

но получишь ли заработанное? 

вопрос еще тот )

 
Marat Zeidaliyev:

просто очень много людей не понимают

что там напротив с другой стороны есть другой человек

и он сильно не желает чтобы зарабатывали много и постоянно )

как тут работать на что то надеяться и строит планы

это же просто выглядит как лотерея, выиграл да выиграл

но получишь ли заработанное? 

вопрос еще тот )


A-book или B-book ни о чем не говорит?)

1...111213141516171819202122232425...33
Новый комментарий