Формула ФЛЭТА - страница 23
Он не Транс и не Дример, а Transcend Reamer - если дословно, то "превосходная развёртка", но правильнее - Великий Мастер Обработки Отверстий. Это весьма высокое звание в иерархии того, что он называет Заводом.
ну вот... стал бы такой человечище по пустякам паниковать...
Ну он уже давно перешел в состояние Самадхи (гуру в вакууме)...
вот он в каком уровне находится в иерархий форексников
угадайте где?
;-)
вот так наверное правильнее будет
Звучит угрожающе😂
Ещё бы... Дело-то серьёзное... Судя по некоторым косвенным признакам, Завод - это именно то, что строили веками (или тысячелетиями) всем известные строители - Вольные Каменщики. Байки про строительство ими египетских пирамид или зиккуратов и вавилонской башни были придуманы лишь для отвода глаз. Что такое Завод совершенно неясно (нам, обычным людям), но последние события говорят, что скоро начнётся выпуск его Изделий (чем бы они не были). Возможно, именно с этим связаны призывы Мастера ко всем нам не забывать о Заводе.
Вы принимаете наркотики?
Купить или продать ?
вот в чём вопрос...
зачем гадать
сразу оба
включить грааль
все равно эквити будет карабкаться вверх ведь
не? )))
риторический вопрос XD