Формула ФЛЭТА - страница 23

Новый комментарий
 
Aleksey Nikolayev:
Он не Транс и не Дример, а Transcend Reamer - если дословно, то "превосходная развёртка", но правильнее - Великий Мастер Обработки Отверстий. Это весьма высокое звание в иерархии того, что он называет Заводом.

ну вот... стал бы такой человечище по пустякам паниковать... 

 
Aleksey Nikolayev:
Он не Транс и не Дример, а Transcend Reamer - если дословно, то Великий Мастер Обработки Отверстий.
Звучит угрожающе😂
 

ЗЫ - благо круг посвященных не распространен... но то что он увидел - это сродни основам мироздания которые незыблемы и в микро и макрокосмосе (не исключая и форы)

 


 
Aleksander:

ЗЫ - благо круг посвященных не распространен... но то что он увидел - это сродни основам мироздания которые незыблемы и в микро и макрокосмосе (не исключая и форы)

Ну он уже давно перешел в состояние Самадхи (гуру в вакууме)...

вот он в каком уровне находится в иерархий форексников 

угадайте где?


 ;-) 

 
Marat Zeidaliyev:

Ну он уже давно перешел в состояние Самадхи (гуру в вакууме)...

вот он в каком уровне находится в иерархий форексников 

угадайте где? ;-) 

вот так наверное правильнее будет

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Звучит угрожающе😂

Ещё бы... Дело-то серьёзное... Судя по некоторым косвенным признакам, Завод - это именно то, что строили веками (или тысячелетиями) всем известные строители - Вольные Каменщики. Байки про строительство ими египетских пирамид или зиккуратов и вавилонской башни были придуманы лишь для отвода глаз. Что такое Завод совершенно неясно (нам, обычным людям), но последние события говорят, что скоро начнётся выпуск его Изделий (чем бы они не были). Возможно, именно с этим связаны призывы Мастера ко всем нам не забывать о Заводе.

 
Aleksey Nikolayev:

Ещё бы... Дело-то серьёзное... Судя по некоторым косвенным признакам, Завод - это именно то, что строили веками (или тысячелетиями) всем известные строители - Вольные Каменщики. Байки про строительство ими египетских пирамид или зиккуратов и вавилонской башни были придуманы лишь для отвода глаз. Что такое Завод совершенно неясно (нам, обычным людям), но последние события говорят, что скоро начнётся выпуск его Изделий (чем бы они не были). Возможно, именно с этим связаны призывы Мастера ко всем нам не забывать о Заводе.

Вы принимаете наркотики? 

 

Купить или продать ?

вот в чём вопрос...

 
Maxim Kuznetsov:

Купить или продать ?

вот в чём вопрос...

зачем гадать

сразу оба 

включить грааль

все равно эквити будет карабкаться вверх ведь 

не? )))

 
Алексей Тарабанов:

Вы принимаете наркотики? 

риторический вопрос XD

1...161718192021222324252627282930...33
Новый комментарий