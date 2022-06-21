Формула ФЛЭТА - страница 15
Противоречия нет. Флэт же определяется не в точке его начала, а через некоторое время или расстояние, на которое мы заранее согласились. И после этой точки, пока цена не обновила тренд, мы знаем, что сейчас флэт.
Ааааа, то есть, Вы знаете, как определять тренд и флет на истории?
Ну, так я тоже могу - вообще без форму и индикаторов....
На истории и в настоящий момент тоже.
Если Вы торгуете руками, то возможно проще определять флэт визуально. Но если торговля автоматическая, то машину нужно как-то научить это делать.
А так да, будущего никто не знает, здесь спорить не о чем.
А вероятности будущего кто-то знает?) или может посчитать предметно, хотя бы для личного пользования?
Проще определять флет визуально любой может
а вот проще на этом зарабатывать врядли любой )
на рынке научить машину так играться не получиться
счет долго не дотянет
необходимо решить и понять из за чего флет превращается в тренд и все
Ответ - Да
можно использовать на торговле и счет будет расти )
Знает статистика на длительной истории
необходимо решить и понять из за чего флет превращается в тренд и все
И что, удаётся узнать дату превращения?
статистика чего? вот к примеру отправляете первый раз луноход на луну))) так Королёв или кто то ещё при проектировании просто приняли считать лунный грунт - таким то! и так как в природе постоянны только изменения - «Генералы всегда готовятся к прошедшей войне», статистика так себе дисциплина для успеха)