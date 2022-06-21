Формула ФЛЭТА - страница 15

Противоречия нет. Флэт же определяется не в точке его начала, а через некоторое время или расстояние, на которое мы заранее согласились. И после этой точки, пока цена не обновила тренд, мы знаем, что сейчас флэт.
 
Aleksei Stepanenko:
Ааааа, то есть, Вы знаете, как определять тренд и флет на истории?

Ну, так я тоже могу - вообще без форму и индикаторов....

 

А вероятности будущего кто-то знает?) или может посчитать предметно, хотя бы для личного пользования?

 
Проще определять флет визуально любой может

а вот проще на этом зарабатывать врядли любой )

на рынке научить машину так играться не получиться

счет долго не дотянет

необходимо решить и понять из за чего флет превращается в тренд и все

 
А вероятности будущего кто-то знает?) или может посчитать предметно, хотя бы для личного пользования?

Ответ - Да

можно использовать на торговле и счет будет расти )

 
А вероятности будущего кто-то знает?) или может посчитать предметно, хотя бы для личного пользования?

Знает статистика на длительной истории 

 
необходимо решить и понять из за чего флет превращается в тренд и все

И что, удаётся узнать дату превращения?

 
Знает статистика на длительной истории 

статистика чего? вот к примеру отправляете первый раз луноход на луну))) так Королёв или кто то ещё при проектировании просто приняли считать лунный грунт - таким то! и так как в природе постоянны только изменения -  «Генералы всегда готовятся к прошедшей войне», статистика так себе дисциплина для успеха)

 
Другого у нас нет. Если не рассматривать график слева, тогда откуда брать информацию?
