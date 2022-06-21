Формула ФЛЭТА - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
АТС с дестью у.е, за двое суток взял 2,5 у.е. - это слишком высокий риск, торгуя на 22 инструментах. До этого за неделю потерял 8 к.е. Колпебания слишком высокие и рмскованные. Нужно снизить нагрузку. Как Вы правильно заметили, рынок поочерено бывает восходящим или нисходящим, оказывается. Я думал, что, если 11 инструментов идут вверх, то, остальные 11 инструментов должны идти вниз по принципу сообщающихся сосудов. Оказывается, не так. Почти все 22 инструмента сразу, одновременно, идут либо вверх, либо вниз:
Ну вот тут должно быть все понятно=)
опять таки зависит от того кто сейчас "правит балом" на каждой конкретной валюте, если связка есть, то вести они себя будут коррелированно. Иначе вразнобой, кому как вздумается) Могут иногда даже коррелироваться случайно чисто)
Обязательно учитывайте это когда на целой туче инструментов запускаете алгоритм. Иначе может быть коррелированный убыток XD
Например в данной ситуации че делать? Да просто выкинуть нафиг USDCAD, GPBUSD и оставить торговать только EURUSD так как спреды ниже, один фиг те же движения, а рисков меньше)
... Я думал, что, если 11 инструментов идут вверх, то, остальные 11 инструментов должны идти вниз по принципу сообщающихся сосудов. Оказывается, не так. Почти все 22 инструмента сразу, одновременно, идут либо вверх, либо вниз: ...
Для этого "сосуды" действительно должны быть сообщающимися, как в Кольце.
Вот там - чётко: 10 положительных и 11 отрицательных.
Про 22 в одну сторону Вы не правы в корне.
Когда я смотрю на текущее движение цены, то ожидаю повторения некоторых закономерностей, замеченных в прошлом.
Да, индикаторы показывают свершившийся факт, как и линия цены слева. Но индикаторы дают возможность заприметить некоторые особенности.
Как торговать без истории, не понимаю.
Для этого "сосуды" действительно должны быть сообщающимися, как в Кольце.
Вот там - чётко: 10 положительных и 11 отрицательных.
Про 22 в одну сторону Вы не правы в корне.
Но, фактически так случилось! Я сам был в недоумении.
Когда я смотрю на текущее движение цены, то ожидаю повторения некоторых закономерностей, замеченных в прошлом.
Да, индикаторы показывают свершившийся факт, как и линия цены слева. Но индикаторы дают возможность заприметить некоторые особенности.
Как торговать без истории, не понимаю.
Правильно, без индикаторов - торговля ведется вслепую.
Рена...я кажется уже писал, но если ты не читал напишу для Тебя еще раз, мало ли поможет чем-то)
Определение и поиск состояния рынка в форме Флэта и Тренда на текущий момент времени оправдывается лишь одним.
Рынок по большому счету - это СБ с включением толстых хвостов, то есть импульсов которые могут быть как последовательными так и происходить время от времени прямо как на поверхности моря или океана кому как удобнее.
Хочу обратить Твое внимание на количество искомых состояний, их всего два. Значит зная одно состояние можно определить, что за ним Неизбежно последует противоположное, то есть импульсы, которые собственно и двигают цену куда-то. Вопрос только когда, и за это "когда" не потерять денег при наступлении противоположного события. Вот и вся задача спекулянта. Обычно почти все за это время "когда", если они вообще способны разделять рынки на состояния достаточно правильно чтобы это работало, теряют больше, чем смогут заработать.
Два состояния явно лучше, чем бесконечное многообразие состояний которое предоставляет нам рынок из за его подавляющего характера движения по времени в СБ.
Параллельно напишу тогда, что отсюда вытекает определение Грааля - это такая аналитическая система, которая идентифицирует ВСЕ состояния рынка как какое-то ОДНО целое. То есть вариант всего один. Тогда получается, что торговать можно когда угодно и где угодно, извлекая при этом прибыль.
Тут важно сказать про статистику. Статистика при любом раскладе согласно Закону Больших Чисел даст вероятность 50 на 50 +-2-3%. Однако статистика не учитывает импульсы. Они попросту теряются в шуме ввиду малой частоты появления. Но есть все таки хитрости позволяющие обратить статистику в свою пользу.
Вопрос для гуру рынка только один: что происходит и на флете и на тренде одинакового? Ответ донельзя прост. Но реализация очень сложна. Без изобретательности и юношеского максимализма тут никак к сожалению.)
Так что ввиду всего вышесказанного отвечу на Твое сообщение:
1. Да это придумано
2. Но состояния флэта и тренда действительно существуют на рынке
3. Смена состояний неизбежна при условии, что время стремится к бесконечности => локи, пересиживание, или попросту бездействие не так уж и бесполезны в торговле =]
4. Да постфактум, но так как рынок не может находиться сразу в двух состояниях, за исключением чрезвычайно сильной волатильности на достаточно коротком промежутке времени (например средний дневной канал на EURUSD 1500-3000 пунктов), что происходит раз в 2-3 года, мы можем как бы предсказывать последующее состояние рынка, правда не зная направления конечно.
И анализ рынка поистине парадоксален и от этого очень интересен, чтобы что-то найти, сначала нужно разделить, а потом соединить, найти общий знаменатель, и найти что ему предшествует (отсюда вытекает, что просто тупо накинуть на график что-то точно не получится, ну вообще никак от слова совсем) =)
И при этом есть возможность обогнать всех математиков мира занимающихся этим вопросом независимо от пола возраста нобелевских премий званий и так далее. Кроме нашего Гоши Перельмана конечно же) Этот гений нас всех лет на 200 опередил, в это Я твердо верю =)
По факту имея абсолютный минимум информации извлекать из этого максимум.
Круто же! =)
PS: Это сообщение ни в коем случае не касается всех любителей преобразовывать цену каким-либо образом искажая ее первоначальную эволюцию состояний. Ребят извините, но таким образом никогда не получится ничего толкового. Только Price Action или ее производные, не меняющие ни структуру эволюции состояний рынка, ни время когда это происходит.И тут возникнет резонный вопрос: как изменить цену одновременно не меняя ее? Ответ я уже написал выше. Просто надо быть повнимательнее =)
то что состояние меняется на противоположное - здесь я согласен
причем на каждом тф-ме
сможешь сопоставить их все?
это реально ржака, но это так
в МО я кидал несколько строк кода по ЦОС, которых достаточно для построения весьма точного индикатора
так вот, если в нем один из двух коэффициентов сделать отрицательным, то ты увидишь свое сказанное и мое этому подтверждение наглядно
состояние меняется на каждом баре за редким исключением
----
теперь о птичках.
рынок не есть СБ
флет - это когда объемы покупок и продаж почти равны
тренд - это значительный перевес либо в покупки, либо в продажи.
но интереснее всего начать с флета:
просил я открыть лок?
разве кто то понял к чему это было? ;)
просил я открыть лок?
разве кто то понял к чему это было? ;)
Эээ...ты в доле с ДЦ и имеешь процент со спреда ?
а лок - двойная премия :-)
Эээ...ты в доле с ДЦ и имеешь процент со спреда ?
а лок - двойная премия :-)
Максим, в доле у ДЦ никого нет и не может быть.
Они не котируют.
Renat Akhtyamov:
рынок не есть СБ
флет - это когда объемы покупок и продаж почти равны
Эх Рена Рена...)Опять Ты о своем) Вот точно, о птичках =D