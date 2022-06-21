Формула ФЛЭТА - страница 5
Правильно, Флэт - это боковой, колебательный, тренд вправо с нулевым матожиданием амплитуды. Понятия Флэт, как отсутствия тренда или движения, не существует.
Да, ладно Вам. Все движения - вправо. Флет не есть отсутствие движения.
На рынке 70% движения это флет боковое движение
флет это набор позиций эдакий рынок объемов
набирают как правило крупные участники чтобы потом улететь
остальные дожидаются и доливаются следом
без флета и тренд невозможен
а без тренда и флет невозможен
то есть флет заранее определить почти невозможно
чтобы определить нужно видеть набор объемов по заявкам что представляется очень сложной задачей
или нужно подойти к этому делу опять же нетрадиционным методом )))
я пробовал получалось кое что интересное
при многократной итераций на предельных нагрузках в определенных временных промежутках
появляются скопления шагом каждые 5 минут
дальше при рассмотрении выяснил что те участки где были эти скопления там образовывался флет
когда скопления становится реже то и флет исчезает и начинает формироваться сильные движения
в свободное время буду с этим экспериментировать, но комп часто начинает зависать от перегрузки иногда )
Не существует тренда.
Вполне обсуждаемо.
в скользящем окне, где-то так
в скользящем окне, где-то так
Не существует тренда.