Yousufkhodja Sultonov:

Правильно, Флэт - это боковой, колебательный, тренд вправо с нулевым матожиданием амплитуды. Понятия Флэт, как отсутствия тренда или движения,  не существует.

Да, ладно Вам. Все движения - вправо. Флет не есть отсутствие движения. 

 
Возможно флет - это поглощение
 

На рынке 70% движения это флет боковое движение

флет это набор позиций эдакий рынок объемов

набирают как правило крупные участники чтобы потом улететь

остальные дожидаются и доливаются следом

без флета и тренд невозможен 

а без тренда и флет невозможен

то есть флет заранее определить почти невозможно

чтобы определить нужно видеть набор объемов по заявкам что представляется очень сложной задачей

или нужно подойти к этому делу опять же нетрадиционным методом )))

я пробовал получалось кое что интересное 

при многократной итераций на предельных нагрузках в определенных временных промежутках 

появляются скопления шагом каждые 5 минут 

дальше при рассмотрении выяснил что те участки где были эти скопления там образовывался флет

когда скопления становится реже то и флет исчезает и начинает формироваться сильные движения

в свободное время буду с этим экспериментировать, но комп часто начинает зависать от перегрузки иногда ) 

 
Вы вроде к.т.н, а элементарных вещей не понимаете.
Флэт - это участок рынка на котором ни одно трендовое движение не задаёт направление основной тенденции. То есть цена колеблется на месте (в определенной зоне колебаний). Флэт опытные трейдеры обозначают для понимания, на каких участках рынка происходит аккумуляция энергии, а на каких ее распределение. Таким образом зная две основные фазы любого рынка (на основе того, что в любой системе где есть конкуренция, присутствует и градация сил, а отсюда разность потенциалов, движение и колебание) можно играть практически на опережение, минимально рискуя.
И да, абсолютного отсутствия движения практически не существует, тогда и говорить об этом бесполезно)
Но флэт - это тоже движение только вбок, и называется оно колебание или преобладание шумовой составляющей как удобно.
 
Не существует тренда.
Есть только флэт в искривлённом денежной массой пространстве.
:))
 
Вполне обсуждаемо. 

 

в скользящем окне, где-то так 


 
Maxim Kuznetsov:

в скользящем окне, где-то так 


А можно и по другому прямоугольнички нарислвать, например.
То есть здесь почему то все упускают тот момент, что флет это движение цены в границах бокового канала. С определенным успехом, можно разместить всю историю в прямоугольник.
 
Отсутствие значимых, для выбранной ТС, приращений цены в любую сторону, на протяжении времени.
 
Приветствую. Интересно, привели вы график, как считаете, к нормальному виду, без искажений, получили флэт.
Открыли селл на верхней границе флэта. 
На "искаженном графике" начался тренд вверх. Как думаете, на вашем, неискаженном денежной массой графике будет прибыль? 
