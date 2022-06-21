Формула ФЛЭТА - страница 8

Marat Zeidaliyev:

Вот и истина мимо промелькнула нечаянно в твоих мыслях )

когда ты видишь сопротивления или поддержку на границах канала да и вообще этих уровней

и думаешь во сейчас стану продавать? да?

да конечно как так не продавать там же сопротивление и продаешь

делаешь то что делают точно также как и другие многомиллионная стада

а иначе никак )))

рынок всегда создает мнимые барьеры и ведет по ложному пути скрывая свою цель

а трейдеры видя эти уровни уже создают на этой основе миллионы стратегий которые в итоге становятся рабами своих же правил )

это означает что трейдеры играют свою биржу внутри огромной реальной биржи где там нет 99% той лапши что трейдеры сами годами напридумали )

ведь по сути и уровней то нету есть только канал между двумя стоимостью валюты и все.... )

короче говоря все то чего видят 99,9% глаз на графике это утопия ;-)

ха-ха, истина

я с этого стратегию начинал делать

;)

 

день плавно перешедший в ночь прошёл не зря :-)

Опаньки : если считать что флэта нет, то тренд это движение между 1-й и 3-й сигмами, и он есть всегда

 

Думать, что на рынке есть такие торговые понятия, как тренд и флэт, всё равно что искать на любом рынке пятиволновку Эллиотта.

Да, эти формации есть, но не везде. А рынок это откат и безоткат, сильное движение и слабое.

По поводу формулы флэта. Осциллятор (любой) поможет найти горизонтальное флэтовое движение, но это скорее накопление, проторговка, которая не вкладывается в общее понятие флэта.

Говорят, что по осцилляторам торгуется флэт. Да отчасти верно. По осциллятору на самом деле торгуется канал (что одно и тоже, разница лишь в отображении), будь то горизонтальный или наклонный.

Суть в том, что трендовые волны примерно равны, как и откатные волны. Вот и приходим к выводу, что при стабильности волн, мы можем торговать "флэт" (канал).

Короче, тема более чем обширная и советую просто думать не над трендом и флэтом, а над тем, как выглядит рынок. Ведь трендов можно нарисовать разных минимум 5 и стратегии там будут разные.

Можно погонять в тестере советник по 2МА или MACD и наблюдать места, где сов плюсует и где нет, картина начнёт вырисовываться.

 

ТРЕНД-ФЛЭТ-ТРЕНД

ТРЕНД-ТРЕНД-ФЛЭТ


 
Maxim Kuznetsov:

ТРЕНД-ФЛЭТ-ТРЕНД

Да, вот это искусство,  вот это я понимаю!


 

И такое бывает на рынке 

ТРЕНД-ТРЕНД и никакого флета )


 
Maxim Kuznetsov:

ТРЕНД-ФЛЭТ-ТРЕНД

ТРЕНД-ТРЕНД-ФЛЭТ


Комментарий можно? //не засек закономерности
 
Renat Akhtyamov:
Комментарий можно? //не засек закономерности

я чуть выше говорил..

научился считать вероятности и отсюда классификация по сигмам.

Тренды сверху/снизу, флеты по центру. 

можно сказать что личный грааль форекса открыт :-) или значительная его часть

 
Maxim Kuznetsov:

ТРЕНД-ФЛЭТ-ТРЕНД

ТРЕНД-ТРЕНД-ФЛЭТ

Индикатор можно назвать Tesla

Кстати в ту же тему актуально VWAP Bands, который стартует по ПН

 
Maxim Kuznetsov:

я чуть выше говорил..

научился считать вероятности и отсюда классификация по сигмам.

Тренды сверху/снизу, флеты по центру. 

можно сказать что личный грааль форекса открыт :-) или значительная его часть

а если то пересекутся, то снова разбегутся сигнализируя то тренд то флет

и так до бесконечности в +/- несколько пунктов?

