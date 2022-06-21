Формула ФЛЭТА - страница 8
Вот и истина мимо промелькнула нечаянно в твоих мыслях )
когда ты видишь сопротивления или поддержку на границах канала да и вообще этих уровней
и думаешь во сейчас стану продавать? да?
да конечно как так не продавать там же сопротивление и продаешь
делаешь то что делают точно также как и другие многомиллионная стада
а иначе никак )))
рынок всегда создает мнимые барьеры и ведет по ложному пути скрывая свою цель
а трейдеры видя эти уровни уже создают на этой основе миллионы стратегий которые в итоге становятся рабами своих же правил )
это означает что трейдеры играют свою биржу внутри огромной реальной биржи где там нет 99% той лапши что трейдеры сами годами напридумали )
ведь по сути и уровней то нету есть только канал между двумя стоимостью валюты и все.... )
короче говоря все то чего видят 99,9% глаз на графике это утопия ;-)
ха-ха, истина
я с этого стратегию начинал делать
;)
день плавно перешедший в ночь прошёл не зря :-)
Опаньки : если считать что флэта нет, то тренд это движение между 1-й и 3-й сигмами, и он есть всегда
Думать, что на рынке есть такие торговые понятия, как тренд и флэт, всё равно что искать на любом рынке пятиволновку Эллиотта.
Да, эти формации есть, но не везде. А рынок это откат и безоткат, сильное движение и слабое.
По поводу формулы флэта. Осциллятор (любой) поможет найти горизонтальное флэтовое движение, но это скорее накопление, проторговка, которая не вкладывается в общее понятие флэта.
Говорят, что по осцилляторам торгуется флэт. Да отчасти верно. По осциллятору на самом деле торгуется канал (что одно и тоже, разница лишь в отображении), будь то горизонтальный или наклонный.
Суть в том, что трендовые волны примерно равны, как и откатные волны. Вот и приходим к выводу, что при стабильности волн, мы можем торговать "флэт" (канал).
Короче, тема более чем обширная и советую просто думать не над трендом и флэтом, а над тем, как выглядит рынок. Ведь трендов можно нарисовать разных минимум 5 и стратегии там будут разные.
Можно погонять в тестере советник по 2МА или MACD и наблюдать места, где сов плюсует и где нет, картина начнёт вырисовываться.
ТРЕНД-ФЛЭТ-ТРЕНД
ТРЕНД-ТРЕНД-ФЛЭТ
ТРЕНД-ФЛЭТ-ТРЕНД
Да, вот это искусство, вот это я понимаю!
И такое бывает на рынке
ТРЕНД-ТРЕНД и никакого флета )
ТРЕНД-ФЛЭТ-ТРЕНД
ТРЕНД-ТРЕНД-ФЛЭТ
Комментарий можно? //не засек закономерности
я чуть выше говорил..
научился считать вероятности и отсюда классификация по сигмам.
Тренды сверху/снизу, флеты по центру.
можно сказать что личный грааль форекса открыт :-) или значительная его часть
ТРЕНД-ФЛЭТ-ТРЕНД
ТРЕНД-ТРЕНД-ФЛЭТ
Индикатор можно назвать Tesla
Кстати в ту же тему актуально VWAP Bands, который стартует по ПН
а если то пересекутся, то снова разбегутся сигнализируя то тренд то флет
и так до бесконечности в +/- несколько пунктов?