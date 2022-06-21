Формула ФЛЭТА - страница 12

Уточнил моды Тренд/флет

и с иной точки зрения :


 
а эта унылая сине-зелёная картина посвящена сетке и углам Гана :-)



 
Renat Akhtyamov:

флет - это когда объемы покупок и продаж почти равны

тренд - это значительный перевес либо в покупки, либо в продажи.

но интереснее всего начать с флета:

просил я открыть лок?

разве кто то понял к чему это было? ;)

Что Вы называете лок? как то так?

a

По моему тренд есть всегда, только он разного маштаба, на дневном вроде как стоит на месте а откройте минутку так там трендит во всю)

 
Вы увлеклись графикой?) А тесты что об этом говорят? стоящая штука?

 
VVT:

Вы увлеклись графикой?) А тесты что об этом говорят? стоящая штука?

Я увлекаюсь цифрами :-) математика это когда красиво, а не заумно

если не заметили - штука в процессе отковки. Но явно стоящая, не зря куётся. То есть в теме идёт буквально куяние граали :-)

кстати, вот сегодняшний тренд WTI

PS/ пока не на всех инструментах и не у всех брокеров работает. Довольно сильно связано с кривизной поступающих котировок

 
VVT:

Что Вы называете лок? как то так?


По моему тренд есть всегда, только он разного маштаба, на дневном вроде как стоит на месте а откройте минутку так там трендит во всю)

Лок - это покупка плюс продажа равным обьемом
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Эх Рена Рена...)Опять Ты о своем) Вот точно, о птичках =D

Я не навязываю. Немножко рассказал только
 
удали срочно эти сообщения

пожалуйста

никто не должен это видеть

это угроза глобального характера

нельзя допустить распространения этой информации

я серьёзно

 
Maxim Kuznetsov:

Я увлекаюсь цифрами :-) математика это когда красиво, а не заумно

Ну рисовалка так себе, надо наверное её понять) а вот алгоритм какой? подскажите пожалуйста

