Формула ФЛЭТА - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уточнил моды Тренд/флет
и с иной точки зрения :
Уточнил моды Тренд/флет
Тут если что, даже невооруженным глазом видно, что уже на графике есть три флэта, два тренда (пара основных импульсных суммарных смещений) и одна зеркальная зона)
Неужели не видно?)
а эта унылая сине-зелёная картина посвящена сетке и углам Гана :-)
флет - это когда объемы покупок и продаж почти равны
тренд - это значительный перевес либо в покупки, либо в продажи.
но интереснее всего начать с флета:
просил я открыть лок?
разве кто то понял к чему это было? ;)
Что Вы называете лок? как то так?
По моему тренд есть всегда, только он разного маштаба, на дневном вроде как стоит на месте а откройте минутку так там трендит во всю)
Уточнил моды Тренд/флет
и с иной точки зрения :
Вы увлеклись графикой?) А тесты что об этом говорят? стоящая штука?
Вы увлеклись графикой?) А тесты что об этом говорят? стоящая штука?
Я увлекаюсь цифрами :-) математика это когда красиво, а не заумно
если не заметили - штука в процессе отковки. Но явно стоящая, не зря куётся. То есть в теме идёт буквально куяние граали :-)
кстати, вот сегодняшний тренд WTI
PS/ пока не на всех инструментах и не у всех брокеров работает. Довольно сильно связано с кривизной поступающих котировок
Что Вы называете лок? как то так?
По моему тренд есть всегда, только он разного маштаба, на дневном вроде как стоит на месте а откройте минутку так там трендит во всю)
Эх Рена Рена...)Опять Ты о своем) Вот точно, о птичках =D
Уточнил моды Тренд/флет
и с иной точки зрения :
удали срочно эти сообщения
пожалуйста
никто не должен это видеть
это угроза глобального характера
нельзя допустить распространения этой информации
я серьёзно
Я увлекаюсь цифрами :-) математика это когда красиво, а не заумно
Ну рисовалка так себе, надо наверное её понять) а вот алгоритм какой? подскажите пожалуйста