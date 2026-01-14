Ошибки, баги, вопросы - страница 95

Новый комментарий
 
gumgum:
Как в своем профиле поменять email?
Штатным образом пока никак.
 
Rosh:
Штатным образом пока никак.
А нештатным образом?
 

глючит канал, создал на Х4 канал если отматать историю назад на пару недель он там пересикает график и если график двигать туда сюда то линии ходют туда сюда тоесть меняют положение. Почему так???

А еще в истории где то непомню щас точно большая дыра верней там только один тайм фрейм.

 
Renat:

Это не ошибка.

SYMBOL_MARGIN_INITIAL и SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE используются в спецификациях фьючерсов и не применяются в форексных инструментах

Почему об этом ничего не сказано в справке?

Убедительная просьба: выделить разработчикам время и указать в справке, какие именно показатели НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ в форексных инструментах.

...Речь не только о SYMBOL_MARGIN_INITIAL и SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

 

создал файл commontester.ini

 

[Tester]
Expert=tradermacd2.ex5
Symbol=USDJPY
Period=H1
Login=665039
Model=2
Optimization=2
FromDate=2008.04.01
ToDate=2009.04.01
Report=Rep1
ReplaceReport=1
ShutdownTerminal=1
[Common]
Login=665039
ProxyEnable=0
ProxyType=0
ProxyAddress=
ProxyAuth=
CertInstall=0
NewsEnable=1
NewsLanguages=
[Charts]
ProfileLast=82038
MaxBars=10000
PrintColor=0
SaveDeleted=0
TradeLevels=1
[Trades]
LotsMode=0
LotsLast=3000
LotsDefault=10000
SymbolMode=0
SymbolLast=USDCAD
SymbolDefault=EURUSD
DeviationMode=0
DeviationDefault=0
DeviationLast=0
StopsMode=0
[Experts]
AllowDllImport=1
Enabled=1
Account=1
Profile=1
Chart=0
[Objects]
ShowPropertiesOnCreate=0
SelectOneClick=0
MagnetSens=10
PreciseTime=0
[Events]
Enable=1
Connect=connect.wav
ConnectEnable=1
Disconnect=disconnect.wav
DisconnectEnable=1
Email Notify=email.wav
Email NotifyEnable=1
Timeout=timeout.wav
TimeoutEnable=1
Ok=ok.wav
OkEnable=1
News=news.wav
NewsEnable=1
Expert Advisor=expert.wav
Expert AdvisorEnable=1
Alert=alert.wav
AlertEnable=1
Requote=alert.wav
RequoteEnable=1
Trailing Stop=stops.wav
Trailing StopEnable=0
Testing Finished=expert.wav
Testing FinishedEnable=1

 

положил в папку config терминала

запускаю терминал

terminal /config:commontester.ini

терминал  запускается, но тестирование не начинается, в чем может быть причина?

 

Уважаемые разработчики объясните пожалуйста чего я недоперепонял


сделка в это время проведена а данных в виде минутных баров нет ?????????


 
Urain:

Уважаемые разработчики объясните пожалуйста чего я недоперепонял


сделка в это время проведена а данных в виде минутных баров нет ?????????



Сообщите пожалуйста какой сервер и аккаунт? Если сервер наш, то какой аксесс сервер в данное время используется?

Пробовали обновить чарт? 

 
alexvd:

Сообщите пожалуйста какой сервер и

аккаунт?

Если сервер наш, то какой аксесс сервер в данное время используется?

Пробовали обновить чарт? 


MetaQuotes-Demo

92134:urain_

Access Point 4 USA

Пробовал

ps 2010.08.16 16:28:08    Numer_Bild (EURUSD,M1)     __MQ5BUILD__ =306  это только что (16:28:08)

 
gdtt:

создал файл commontester.ini

 

[Tester]
Expert=tradermacd2.ex5
Symbol=USDJPY
Period=H1
Login=665039
Model=2
Optimization=2
FromDate=2008.04.01
ToDate=2009.04.01
Report=Rep1
ReplaceReport=1
ShutdownTerminal=1
[Common]
Login=665039
ProxyEnable=0
ProxyType=0
ProxyAddress=
ProxyAuth=
CertInstall=0
NewsEnable=1
NewsLanguages=
[Charts]
ProfileLast=82038
MaxBars=10000
PrintColor=0
SaveDeleted=0
TradeLevels=1
[Trades]
LotsMode=0
LotsLast=3000
LotsDefault=10000
SymbolMode=0
SymbolLast=USDCAD
SymbolDefault=EURUSD
DeviationMode=0
DeviationDefault=0
DeviationLast=0
StopsMode=0
[Experts]
AllowDllImport=1
Enabled=1
Account=1
Profile=1
Chart=0
[Objects]
ShowPropertiesOnCreate=0
SelectOneClick=0
MagnetSens=10
PreciseTime=0
[Events]
Enable=1
Connect=connect.wav
ConnectEnable=1
Disconnect=disconnect.wav
DisconnectEnable=1
Email Notify=email.wav
Email NotifyEnable=1
Timeout=timeout.wav
TimeoutEnable=1
Ok=ok.wav
OkEnable=1
News=news.wav
NewsEnable=1
Expert Advisor=expert.wav
Expert AdvisorEnable=1
Alert=alert.wav
AlertEnable=1
Requote=alert.wav
RequoteEnable=1
Trailing Stop=stops.wav
Trailing StopEnable=0
Testing Finished=expert.wav
Testing FinishedEnable=1

 

положил в папку config терминала

запускаю терминал

terminal /config:commontester.ini

терминал  запускается, но тестирование не начинается, в чем может быть причина?

Здравствуйте. В описании [Tester] у Вас не хватает параметра ExpertParameters. Более подробно о нем можно узнать в справке.
 

Здравствуйте. Не вижу в справке описания expertsparameters

 

 

Еще вопрос. Каким образом можно получить код или описание ошибки в случае неправильных записей в ini файле?  

1...888990919293949596979899100101102...3695
Новый комментарий