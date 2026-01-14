Ошибки, баги, вопросы - страница 97
Если в return много скобок - он начинает путаться!?
Вот, к примеру функция, которая возвращает число из строки типа "klsfd Step 2.":
Чем она отличается от этой?
Во втором варианте возникнут проблемы при компиляции, а в первом - нет.
Попробуйте так
Необходимо явное приведение результата к типу int.
PS
Но как я понимаю на данное предупреждение в принципе можно закрыть глаз...
Ну это понятно, но по логике не правильно! Ведь выражение справа от знака равенства должно возвращать тип int ?!
Это для SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL результат int, но у функции могут быть варианты возврата и других типов...
Идентификатор
Описание
Тип свойства
SYMBOL_SELECT
Признак того, что символ выбран в Market Watch
bool
SYMBOL_VOLUME
Volume - объем в последней сделке
long
SYMBOL_VOLUMEHIGH
Максимальный Volume за день
long
SYMBOL_VOLUMELOW
Минимальный Volume за день
long
SYMBOL_VOLUMEBID
Объем в текущем Bid
long
SYMBOL_VOLUMEASK
Объем в текущем Ask
long
SYMBOL_TIME
Время последней котировки
datetime
SYMBOL_DIGITS
Количество знаков после запятой
int
SYMBOL_SPREAD
Размер спреда в пунктах
int
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
Признак плавающего спреда
bool
PS
Кроме того, как я уже выше написал, на это предупреждение можно "забить", если есть уверенность в том что код верен...
Скажите пожалуйста, как можно отключить автоматическое обновление? Мне на работе всего 200 Мб дают на месяц. Ещё одно обновление и трафик накроется :(
"обновился" до последнего билда-в итоге при каждом подключении к инету клиент сначала жрет по 60 мб,затем не отвечает,вынужден закрывать
клиент через диспетчер задач,открыл прогу "дефрагментация диска" ,этот раздел диска (где установлен клиент)сильно фрагментирован, дефрагметация
все равно не помогает-файлы в той директории(куда установлен terminal MQL-5)остаются сильно фрагментированными.
Переписал советник с MQL4 на MQL5. При компеляции нет ни одной ошибки и замечания. При тестировании - не совершает ни одной сделки. Где посоветуете искать причину такого результата? На что в первую очередь стоит обратить внимание?
Лог, можно сказать пустой. Я привык, что MQL4 писалось типа неправильный лот или неправильные стопы....
Это лог тестера, в нем есть указание на то, где смотреть лог агента