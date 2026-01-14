Ошибки, баги, вопросы - страница 102
gumgum:
Я так понял, что теперь можно поменять свой email в профиле? В поле E-mail теперь можно внести изменения, но они не сохраняются!
Пока нет, но скоро такая возможность появится.
При выполнении функции
возникает ошибка 4014 (Системная функция не разрешена для вызова)
Как быть? Мне нужно в индикаторе вычислить размер залога за 1 лот.
У меня не воспроизводится это сообщение. Вы можете сообщить в Сервисдеск и приложить полный код для воспроизведения?
Посмотрите пожалуйста вот этот индикатор у вас тоже показывает маржу?
В сервис деске медленно отвечают. Здесь быстрей :)
Посмотрите пожалуйста вот этот индикатор у вас тоже показывает маржу?
Торговые функции
Группа функций, предназначенных для управления торговой деятельностью.
Торговые функции могут использоваться в экспертах и скриптах. Торговые функции могут быть вызваны только в том случае, если в свойствах соответствующего эксперта или скрипта включена галочка "Разрешить советнику торговать".
Обрыв связи, и только через 30-40 секунд начинает возвращаеть false.
Как узнать, что в данный момент есть или отсутствует связь?
Вы сами имитируете обрыв связи? Каким образом?
Вообще терминал постоянно проверяет соединение с сервером и в случае его отсутствия определяет его потерю в течении 15-20 секунд.
Подскажите, как в редакторе мкл в меню панели инструментов добавить кнопочки "отменить" "повторить"
Вы сами имитируете обрыв связи? Каким образом?
Вообще терминал постоянно проверяет соединение с сервером и в случае его отсутствия определяет его потерю в течении 15-20 секунд.