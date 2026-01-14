Ошибки, баги, вопросы - страница 102

Новый комментарий
 

gumgum:
Я так понял, что теперь можно поменять свой email в профиле? В поле E-mail теперь можно внести изменения, но они не сохраняются!

 

 

 

Пока нет, но скоро такая возможность появится. 

 
Ну просто волшебники 312 build и тут же(5 минут не прошло) 313 build! :)
 

При выполнении функции 

double CalculateMarginRequoted(string symbol){
   double price=0.0;
   double margin=0.0;
//--- select lot size
   if(!SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK,price))                return(0.0);
   if(!OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,symbol,1.0,price,margin)) {
      Print("Error: ", GetLastError());
      return(0.0);
   }
   return(margin);
}//CalculateMarginRequoted()

возникает ошибка 4014 (Системная функция не разрешена для вызова)

 Как быть? Мне нужно в индикаторе вычислить размер залога за 1 лот.

 
EvgeTrofi:

При выполнении функции 

возникает ошибка 4014 (Системная функция не разрешена для вызова)

 Как быть? Мне нужно в индикаторе вычислить размер залога за 1 лот.

У меня не воспроизводится это сообщение. Вы можете сообщить в Сервисдеск и приложить полный код для воспроизведения?
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
Rosh:
У меня не воспроизводится это сообщение. Вы можете сообщить в Сервисдеск и приложить полный код для воспроизведения?

  Посмотрите пожалуйста вот этот индикатор у вас тоже показывает маржу?

 

В сервис деске медленно отвечают. Здесь быстрей :) 

Файлы:
info.rar  5 kb
 
EvgeTrofi:

  Посмотрите пожалуйста вот этот индикатор у вас тоже показывает маржу?

Проблема в том, что функция OrderCalcMargin() входит в группу торговых функций https://www.mql5.com/ru/docs/trading:

Торговые функции

Группа функций, предназначенных для управления торговой деятельностью.

Торговые функции могут использоваться в экспертах и скриптах. Торговые функции могут быть вызваны только в том случае, если в свойствах соответствующего эксперта или скрипта включена галочка "Разрешить советнику торговать".

Предлагаю пока Вам воспользоваться функциями из статьи Функции для управления капиталом в экспертах для получения размера маржи, необходимой для открытия позиции заданным объемом.
Документация по MQL5: Торговые функции
Документация по MQL5: Торговые функции
  • www.mql5.com
Торговые функции - Документация по MQL5
  
TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED)

Обрыв связи, и только через 30-40 секунд начинает возвращаеть false.

 Как узнать, что в данный момент есть или отсутствует связь?

 
gumgum:

Обрыв связи, и только через 30-40 секунд начинает возвращаеть false.

 Как узнать, что в данный момент есть или отсутствует связь?

Вы сами имитируете обрыв связи? Каким образом?

Вообще терминал постоянно проверяет соединение с сервером и в случае его отсутствия определяет его потерю в течении 15-20 секунд.

 

Подскажите, как в редакторе мкл в меню панели инструментов добавить кнопочки "отменить" "повторить"

 
alexvd:

Вы сами имитируете обрыв связи? Каким образом?

Вообще терминал постоянно проверяет соединение с сервером и в случае его отсутствия определяет его потерю в течении 15-20 секунд.

Сам обрываю связь, роутер отключаю.
1...9596979899100101102103104105106107108109...3695
Новый комментарий