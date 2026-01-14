Ошибки, баги, вопросы - страница 93

Новый комментарий
 
AlexinSergey:

Здравствуйте. Запускаю пример из документации по MQL5: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread. Получаю картинку, на которой отсутствует часть истории спредов. Подскажите, плиз, в чём дело.

Это означает, что значение спреда в истории отсутствует.
[Удален]  
Rosh:
Это означает, что значение спреда в истории отсутствует.

Ну вот, приехали. :)

Это я как понимаю при тестировании в принципе может дать не верный результат тестирования?

 
Interesting:

Ну вот, приехали. :)

Это я как понимаю при тестировании в принципе может дать не верный результат тестирования?

Спреды поправим сегодня-завтра.
[Удален]  
Rosh:
Спреды поправим сегодня-завтра.
А в дальнейшем такую ситуацию нужно обрабатывать (как я понимаю Ask и Bid равны) или можно обойтись без этого?
 

Проблема в следующем. Установил МТ5 на VPS для тестирования эксперта. Советника (файл *.ex5) загрузил в папку \MQL5\Experts\. Перезапускаю теминал, советника в навигаторе нет, отображаются только стандартные. Пробовал загрузить файл *mq5, откомпилировал его, всё равно эксперт не виден. ОС Windows Server 2008. Причем на моём ПК с этим проблем нет (ОС Windows XP SP3). МТ5 устанавливал с одного и того же установочного файла на обе системы. Между установками на локальный ПК и на сервер прошло чуть более суток. Ещё заметил разницу в содержимом папки MQL.

Скриншот с удалённого рабочего стола прилагаю.

Скриншот с удалённого рабочего стола.


Кто-нибудь сталкивался с подобным и как заставить терминал отображать эксперта?

 
AsAn:

Проблема в следующем. Установил МТ5 на VPS для тестирования эксперта. Советника (файл *.ex5) загрузил в папку \MQL5\Experts\. Перезапускаю теминал, советника в навигаторе нет, отображаются только стандартные. Пробовал загрузить файл *mq5, откомпилировал его, всё равно эксперт не виден. ОС Windows Server 2008. Причем на моём ПК с этим проблем нет (ОС Windows XP SP3). МТ5 устанавливал с одного и того же установочного файла на обе системы. Между установками на локальный ПК и на сервер прошло чуть более суток. Ещё заметил разницу в содержимом папки MQL.


Скорее всего под воздействием системы защиты Windows 2008 (удаленка + UAC) рабочая папка с документами терминала размещена в области UserData. Чтобы увидеть каталог хранения данных, нужно воспользоваться командой Файл -> Открыть каталог данных.

Что надо сделать:

  1. Или работайте с указанным рабочим каталогом
  2. Или запустите терминал с ключом /portable
 
Renat:

нужно воспользоваться командой Файл -> Открыть каталог данных.

Спасибо, помогло.
 
Открываю buy 0.2 с magic=2333, открываю sell 0.1 с magic=1333 какой magic будет после этого?
 

Почему расширение .mq4 поменялось на .mq5, а расширение инклудников нет? Это создает некоторые трудности при поиске, сортировке и др. действий с сурс-файлами двух платформ.

Правда, МЕ5 может работать с файлами типа, например, .mqh5, а МЕ4 уже не может работать с .mqh4

В этом пока вижу выход - работать с .mqh5, но неудобно - не нативное это разрешение. В общем, это конечно не баг и не большая проблема, а так - мысли в слух.

 

Сталкнулся с такой проблемой, знакомый попросил написать эксперта, что бы проверить работоспособность ТС. Подумал, напишу в пятерке (удобнее писать + отладчик). Написал, получил такой результат:

 

Думаю отлично, можно переписывать под четверку.

Передрал 1:1. В данной ТС не используются индикаторы, только время и диапазон цены. Результат меня сильно удивил:

 

 

 

Период тестирования с 1.01.2000 по сегодня.

Интересно какой тестер показывает правельный результат? 

1...8687888990919293949596979899100...3695
Новый комментарий