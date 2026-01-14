Ошибки, баги, вопросы - страница 93
Здравствуйте. Запускаю пример из документации по MQL5: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread. Получаю картинку, на которой отсутствует часть истории спредов. Подскажите, плиз, в чём дело.
Это означает, что значение спреда в истории отсутствует.
Ну вот, приехали. :)
Это я как понимаю при тестировании в принципе может дать не верный результат тестирования?
Спреды поправим сегодня-завтра.
Проблема в следующем. Установил МТ5 на VPS для тестирования эксперта. Советника (файл *.ex5) загрузил в папку \MQL5\Experts\. Перезапускаю теминал, советника в навигаторе нет, отображаются только стандартные. Пробовал загрузить файл *mq5, откомпилировал его, всё равно эксперт не виден. ОС Windows Server 2008. Причем на моём ПК с этим проблем нет (ОС Windows XP SP3). МТ5 устанавливал с одного и того же установочного файла на обе системы. Между установками на локальный ПК и на сервер прошло чуть более суток. Ещё заметил разницу в содержимом папки MQL.
Скриншот с удалённого рабочего стола прилагаю.
Кто-нибудь сталкивался с подобным и как заставить терминал отображать эксперта?
Скорее всего под воздействием системы защиты Windows 2008 (удаленка + UAC) рабочая папка с документами терминала размещена в области UserData. Чтобы увидеть каталог хранения данных, нужно воспользоваться командой Файл -> Открыть каталог данных.
Что надо сделать:
нужно воспользоваться командой Файл -> Открыть каталог данных.
Почему расширение .mq4 поменялось на .mq5, а расширение инклудников нет? Это создает некоторые трудности при поиске, сортировке и др. действий с сурс-файлами двух платформ.
Правда, МЕ5 может работать с файлами типа, например, .mqh5, а МЕ4 уже не может работать с .mqh4
В этом пока вижу выход - работать с .mqh5, но неудобно - не нативное это разрешение. В общем, это конечно не баг и не большая проблема, а так - мысли в слух.
Сталкнулся с такой проблемой, знакомый попросил написать эксперта, что бы проверить работоспособность ТС. Подумал, напишу в пятерке (удобнее писать + отладчик). Написал, получил такой результат:
Думаю отлично, можно переписывать под четверку.
Передрал 1:1. В данной ТС не используются индикаторы, только время и диапазон цены. Результат меня сильно удивил:
Период тестирования с 1.01.2000 по сегодня.
Интересно какой тестер показывает правельный результат?