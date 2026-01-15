Ошибки, баги, вопросы - страница 2323
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для чего на MQ-Beta выставлены ненулевые уровни стопов? Это же древняя вещь.
Думаю, для тестов удобно - древние вещи где-то ещё есть же.
Что за ерунда и как это понимать (во вкладке Журнал)?
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic LKOH (stat: 2018.11.16 23:55:00, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic RTS Splice (stat: 2018.11.16 23:56:18, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic Si Splice (stat: 2018.11.16 23:58:20, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic VTBR Splice (stat: 2018.11.16 23:50:45, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic GAZR Splice (stat: 2018.11.16 23:51:30, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic USDRUB_TOM (stat: 2018.11.16 23:50:00, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic GAZP (stat: 2018.11.16 23:55:00, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic SBER (stat: 2018.11.16 23:55:04, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic SBERP (stat: 2018.11.16 23:55:04, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic RTS-12.18 (stat: 2018.11.16 23:57:52, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic Si-12.18 (stat: 2018.11.16 23:59:56, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic MIX-12.18 (stat: 2018.11.16 23:56:28, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic GOLD-12.18 (stat: 2018.11.16 23:55:02, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic GAZR-12.18 (stat: 2018.11.16 23:55:02, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic LKOH-12.18 (stat: 2018.11.16 23:55:02, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic SBRF-12.18 (stat: 2018.11.16 23:59:11, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic ED-12.18 (stat: 2018.11.16 23:55:02, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic VTBR-12.18 (stat: 2018.11.16 23:55:02, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:22:49.696 Ticks future statistic SBPR-12.18 (stat: 2018.11.16 23:55:02, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:23:11.631 Ticks future statistic BR-12.18 (stat: 2018.11.16 23:56:19, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
2018.10.13 19:23:19.115 Ticks future statistic BR-1.19 (stat: 2018.11.16 23:58:03, last: 1970.01.01 00:00:00.000)
версия 1940
У четверки новый билд и новые ошибки, перестал запускаться индикатор
2018.11.19 01:39:30.894 Access violation read to 0x00000014 in 'F:\FX\MetaTrader - Alpari - test_TEST_04\MQL4\indicators\PozaCalcInd.ex4'
Как решить проблему?
Форум по торговле, автоматизированные торговые системы и тестирование торговых стратегий
Ошибки и проблемы сайта mql5.com
Ален Верлейн , 2018.11.18 14:23
Кажется, что поисковая система пропустила некоторые результаты, независимо от критериев исследования, всего лишь пример с «PostMessageW» на российском форуме.
4 результата. Хотя с Google ...
33 результатов.
Это всего лишь 1 пример.
В Include\WinAPI отсутствует ShellExecuteW. Какой аналог там?
Это нормальное поведение функции ? Если да то как можно сократить время ? История была предварительно прогружена
Результат :
Символ ARSA 16 544 647
Символ AVAZ 16 553 408
Символ AVAZP 16 511 019
Такое поведение проявляется на CFD
Поведение проявляется у всех