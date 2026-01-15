Ошибки, баги, вопросы - страница 2323

fxsaber:
Для чего на MQ-Beta выставлены ненулевые уровни стопов? Это же древняя вещь.

Думаю, для тестов удобно - древние вещи где-то ещё есть же.

 
В ЛС не высвечиваются имена пользователей, только их логины. Поэтому не сразу понимаешь, с кем говоришь.
 

версия 1940

 

У четверки новый билд и новые ошибки, перестал запускаться индикатор

2018.11.19 01:39:30.894 Access violation read to 0x00000014 in 'F:\FX\MetaTrader - Alpari - test_TEST_04\MQL4\indicators\PozaCalcInd.ex4'

Как решить проблему?

 

[Удален]  
Уважаемые разработчики! Обратите внимание на проблему!
 
В Include\WinAPI отсутствует ShellExecuteW. Какой аналог там?
 
Это ошибка или нет?
void OnStart()
{
  uchar Array[] = {1, 2, 3, 4, 5};
  
  Print(StringToCharArray(NULL, Array));      // 0
  Print(StringLen(CharArrayToString(Array))); // 5
}
 
fxsaber:
В Include\WinAPI отсутствует ShellExecuteW. Какой аналог там?
не видно там ни shellexecute ни winexec. предпочтительней первое
 

Это нормальное поведение функции ? Если да то как можно сократить время ? История была предварительно прогружена

      time_=GetMicrosecondCount();
      double mas[];
      CopyOpen(sym[i].NAME,PERIOD_D1,0,1,mas);
      Print(sym[i].NAME,"  ",(GetMicrosecondCount()-time_));

Результат :

Символ ARSA  16 544 647 

Символ AVAN  16 506 592

Символ AVAZ  16 553 408

Символ AVAZP  16 511 019

Символ ASSB  16 521 310


Такое поведение проявляется на CFD 


Поведение проявляется у всех 

CopyRates(sym[i].NAME,PERIOD_D1,0,1,rates); 
CopyOpen(sym[i].NAME,PERIOD_D1,0,1,mas);
iOpen(sym[i].NAME,PERIOD_D1,0);
