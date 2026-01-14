Ошибки, баги, вопросы - страница 897
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите пожалуйста как создать опрос на форуме?
Где новая тема там есть маленькая стрелочка, нажимаем на неё и выходит "новый опрос" выбираем.
Где новая тема там есть маленькая стрелочка, нажимаем на неё и выходит "новый опрос" выбираем.
Подскажите пожалуйста, как перейти к считыванию данных с новой строки, не могу найти команду по перемещению курсора на новую строку, спасибо
FileSeek().
Я правильно понимаю, что эта функция может перемещать курсор, только отчитывая символы с начала файла? Как с помощью нее переместить курсор на новую строчку в таком файле
эмм...что-то не отправляется csv файл, сейчас в txt переделаю
привел к максимально похожему содержанию, как при открытии csv текстовым редактором
переместить курсор на новую строчку в таком файле
FILE_LINE_END
Получение признака конца строки
что такое новая строчка файла? у файла разве есть строки? он же линейный.
тоесть согласно моему оформлению файла, чтобы перейти от 95 строки к 96, мне нужно знать кол-во файлов в строке и отсчитать кол-во переменных =(95*(кол-во значений в строке)+1)
так получается? Просто это все выглядит легко, если мне нужны все значения в файле, но мне нужен csv файл для создания архива новостей текущих и будущих, и надо придумать механизм перебора строк, чтобы данные соответствовали критериям, например только в 95 строке есть все данные которые соотрветствуют моим требованиям (EURUSD;2012;12;15;12;30) - если такая строка найдена, то торговать разрешено и т.д.
тоесть согласно моему оформлению файла, чтобы перейти от 95 строки к 96, мне нужно знать кол-во файлов в строке и отсчитать кол-во переменных =(95*(кол-во значений в строке)+1)
так получается? Просто это все выглядит легко, если мне нужны все значения в файле, но мне нужен csv файл для создания архива новостей текущих и будущих, и надо придумать механизм перебора строк, чтобы данные соответствовали критериям, например только в 95 строке есть все данные которые соотрветствуют моим требованиям (EURUSD;2012;12;15;12;30) - если такая строка найдена, то торговать разрешено и т.д.
Ознакомьтесь внимательно со всеми файловыми операциями. Там есть всё необходимое, чтобы ориентироваться в файле.
Поэкспериментируйте вот с этим примером:
//---
Да и в справке, в базе кода и в статьях есть довольно много примеров. Осталось только взяться и воспользоваться этим. ))
FILE_LINE_END
Получение признака конца строки
Я более или менее разобрался, терминал воспринимает csv файл не как таблицу, а как обычный файл где все переменные выстроены в строчку, и отделены разделителем, и чтобы в нем ориентироваться как в таблице, я написал небольшой скрипт-пример по работе с csv, как с таблицей, с точки зрения человека, как бы странно это не звучало, сегодня/завтра скину в CodeBase, думаю многим будет интересно