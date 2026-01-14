Ошибки, баги, вопросы - страница 868

Укранский язык. Должно быть "Вимкнути захоплення торгових рівнів

 
notused:

Укранский язык. Должно быть "Вимкнути захоплення торгових рівнів

  В этом случае лучше оставить слово захват вместо "захоплення", так как его смысловой перевод - увлечение, восхищение чем либо : "Вимкнути захват торгових рiвнiв"  

 Слово  рiвень (уровень) здесь тоже не в контексте, так как оно скорее обозначает не линию, а уровень жизни например.

 Корректнее было бы написать :

 Показувати торговi лiнii (лiнii торгiвлi)

 Вимкнути захват торгових лiнiй (лінії - в классическом переводе)

 
Briarius:

Доброго времени суток.

Переставил систему. Поставил с нуля MT5. Как оказалось сменился демо сервер. Сейчас FXCM-MT5Demo01, какой старый раньше был не знаю. Поэтому старый демо-счет не подходит.

Чтобы найти нужный сервер, достаточно знать его название хотя бы примерно. Например, чтобы найти сервер MetaQuotes-Demo  (на котором история по большинтву валютных пар глубокая), достаточно вбить слово "MetaQuotes" и нажать Enter


 

Осталась без перевода на украинский достаточно большая часть текста в окне "Параметри". Вот пример:

 

И такое почти на каждой закладке.

И желательно переименовать "Параметри" в "Установки", так как это окно названо в главном меню:

 

Либо наоборот, но чтобы осталось одно название.

Еще одно пожелание: чтобы по F1 открывалась не англоязычная а русскоязычная справка. Русский всё же ближе к украинскому чем английский.

 
Всегда стоял (и стоит) вопрос как среди результатов оптимизации советника выбрать такой проход, параметры которого использовать для торговли. Понятно, что у каждого свои критерии допустимого риска, прибыли и т.д. После прочтения статьи я решил результаты оптимизации фильтровать по следующей схеме.
Результаты переношу в excel, фильтр 1 - показать profit более 0, фильтр 2 - drawdown не более 30%, фильтр 3 - profit factor не менее 1,5. Затем выбираю результат с наибольшим профитом и такие параметры идут для тестирования.
Интересно было бы услышать (кратко) и другие мнения относительно отбора результата после оптимизации.
