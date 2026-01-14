Ошибки, баги, вопросы - страница 868
Укранский язык. Должно быть "Вимкнути захоплення торгових рівнів"
В этом случае лучше оставить слово захват вместо "захоплення", так как его смысловой перевод - увлечение, восхищение чем либо : "Вимкнути захват торгових рiвнiв"
Слово рiвень (уровень) здесь тоже не в контексте, так как оно скорее обозначает не линию, а уровень жизни например.
Корректнее было бы написать :
Показувати торговi лiнii (лiнii торгiвлi)
Вимкнути захват торгових лiнiй (лінії - в классическом переводе)
Доброго времени суток.
Переставил систему. Поставил с нуля MT5. Как оказалось сменился демо сервер. Сейчас FXCM-MT5Demo01, какой старый раньше был не знаю. Поэтому старый демо-счет не подходит.
Чтобы найти нужный сервер, достаточно знать его название хотя бы примерно. Например, чтобы найти сервер MetaQuotes-Demo (на котором история по большинтву валютных пар глубокая), достаточно вбить слово "MetaQuotes" и нажать Enter
Осталась без перевода на украинский достаточно большая часть текста в окне "Параметри". Вот пример:
И такое почти на каждой закладке.
И желательно переименовать "Параметри" в "Установки", так как это окно названо в главном меню:
Либо наоборот, но чтобы осталось одно название.
Еще одно пожелание: чтобы по F1 открывалась не англоязычная а русскоязычная справка. Русский всё же ближе к украинскому чем английский.
Было бы здорово, если бы все люди разговаривали на одном языке. Куда можно пожелание отправить? )))
в apple , они разберутся.
А почему именно Apple, а не Google? ))
На самом деле интересный получился бы опрос для всех людей планеты. Какой бы язык выбрало большинство? Хотя не сложно догадаться, скорее всего китайский. Ведь китайцев больше миллиарда и они бы точно выбрали свой. ))
я думаю выбрали бы и победил бы Английский. он везде
Хотя я бы выбрал русский.
Всегда стоял (и стоит) вопрос как среди результатов оптимизации советника выбрать такой проход, параметры которого использовать для торговли. Понятно, что у каждого свои критерии допустимого риска, прибыли и т.д. После прочтения статьи я решил результаты оптимизации фильтровать по следующей схеме.
Результаты переношу в excel, фильтр 1 - показать profit более 0, фильтр 2 - drawdown не более 30%, фильтр 3 - profit factor не менее 1,5. Затем выбираю результат с наибольшим профитом и такие параметры идут для тестирования.
Интересно было бы услышать (кратко) и другие мнения относительно отбора результата после оптимизации.
После прочтения статьи я решил результаты оптимизации фильтровать по следующей схеме.