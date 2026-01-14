Ошибки, баги, вопросы - страница 871
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хочу вывести в графике тестера какие-то значки, метки. Пробую вывести линию:
CChartObjectVLine VL;
int ocnt;
...
// После каждого ордера:
string name="xx"+(string)ocnt++;
VL.Create(0,name,0,TimeCurrent());
Почему не видно никаких линий? Согласно документации объект должен создаваться. Но не вижу ничего.
Аналогично пробовал и на более низком уровне ( ...ObjectCreate(0,name,OBJ_HLINE,0,TimeCurrent(),e_symbol.Ask())....) но результат тот же, ошибку функция не возвращает, но и результата не видно.
У меня только одно подозрение - неужели графические объекты работают только в индикаторах? Может кто с этим работал и знает в чем здесь причина?
При переименовании графического объекта одновременно формируются два события, которые можно обработать в эксперте или индикаторе функцией....
Следовательно как-бы и в экперте графика должна работать...
...
У меня только одно подозрение - неужели графические объекты работают только в индикаторах? Может кто с этим работал и знает в чем здесь причина?
Yedelkin:
В сентябре отложенные ордера нормально отображались в режиме визуализации. Вряд ли что изменилось с тех пор.
Просто я визуализацией не пользовался, смотрел все только по графику и полагал, что на графике должно быть то же что и на реальном рабочем графике, но оказывается на графике визуальные объекты не отображаются и это таки большой недостаток.
...
Просто я визуализацией не пользовался, смотрел все только по графику и полагал, что на графике должно быть то же что и на реальном рабочем графике, но оказывается на графике визуальные объекты не отображаются и это таки большой недостаток.
Осталось только прояснить. На каком графике, Вы полагали, должно быть то же, что и на реальном графике? И заодно уж, что такое по Вашему реальный график?
А то по Вашим словам видно, что есть ещё и третий. )))
Баг или ошибка?
Два сорса,на МТ5 не работает,на МТ4 работает.
Почему?
Баг или ошибка?
Два сорса,на МТ5 не работает,на МТ4 работает.
Почему?
на мт5 работает.