Хочу вывести в графике тестера какие-то значки, метки. Пробую вывести линию:

 CChartObjectVLine VL;
int ocnt;

// После каждого ордера:
string name="xx"+(string)ocnt++;
VL.Create(0,name,0,TimeCurrent());



Почему не видно никаких линий? Согласно документации объект должен создаваться. Но не вижу ничего.

Аналогично пробовал и на более низком уровне ( ...ObjectCreate(0,name,OBJ_HLINE,0,TimeCurrent(),e_symbol.Ask())....) но результат тот же, ошибку функция не возвращает, но и результата не видно.

У меня только одно подозрение - неужели графические объекты работают только в индикаторах? Может кто с этим работал и знает в чем здесь причина? 

хотя в другом месте документа написано:

    При переименовании графического объекта одновременно  формируются два события, которые можно обработать в эксперте или индикаторе функцией....

Следовательно как-бы и в экперте графика должна работать... 

 

 
SkyTreker:

У меня только одно подозрение - неужели графические объекты работают только в индикаторах? Может кто с этим работал и знает в чем здесь причина? 

К сожалению пока не все объекты отображаются во время теста в режиме визуализации. Тоже с нетерпением жду момента, когда наконец будут поддерживаться абсолютно все объекты. Официального списка поддерживаемых объектов нет (не видел нигде). Можно узнать только перебирая все в подряд.
 
tol64, спасибо за информацию, надо попробовать... я, правда, не на визуализации смотрел, а на графике. Еще и на визуализиции проверю... 
 
Только что проверил! Таки на визуализации работает!!!!
 
SkyTreker:...  это неотображение на графике тестера отложенных ордеров и поэтому при отладке некоторых стратегий по графику невозможно понять результатом какого ордера есть та или иная сделка.
В сентябре отложенные ордера нормально отображались  в режиме визуализации. Вряд ли что изменилось с тех пор.
 

 Yedelkin:
В сентябре отложенные ордера нормально отображались  в режиме визуализации. Вряд ли что изменилось с тех пор.

 

  Просто я визуализацией не пользовался, смотрел все только по графику и полагал, что на графике должно быть то же что и на реальном рабочем графике, но  оказывается  на графике визуальные объекты не отображаются и это таки большой недостаток.  

SkyTreker:

  Просто я визуализацией не пользовался, смотрел все только по графику и полагал, что на графике должно быть то же что и на реальном рабочем графике, но  оказывается  на графике визуальные объекты не отображаются и это таки большой недостаток.  

Осталось только прояснить. На каком графике, Вы полагали, должно быть то же, что и на реальном графике? И заодно уж, что такое по Вашему реальный график?

А то по Вашим словам видно, что есть ещё и третий. ))) 

 

Баг или ошибка?

Два сорса,на МТ5 не работает,на МТ4 работает.

Почему? 

Файлы:
MTB_1E.mq4  4 kb
MTB_E.mq5  9 kb
 
mario065:

Баг или ошибка?

Два сорса,на МТ5 не работает,на МТ4 работает.

Почему? 

 

на мт5 работает.

 

 

Файлы:
ReportTester-1277795.zip  11 kb
