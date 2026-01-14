Ошибки, баги, вопросы - страница 864
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вероятно потому, что с точки отсчета координат ваша панель вылазит вправо за 640.
поставьте объекты левее, или вообще слева и проверьте
да да именно так. но тогда вопрос другой:
видите я поставил лабел скраю влевом верхнем углу.
https://www.mql5.com/en/charts/14401/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
получается он скриншотит мой лейбл но сдвигая его к краю котировок.
https://www.mql5.com/en/charts/14400/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
как то так... мне кажется эт неправильно.
Vladon:
получается он скриншотит мой лейбл но сдвигая его к краю котировок.
как то так... мне кажется эт неправильно.
все правильно.
у вашего лейбла точка привязки слева вверху.
а лейбл привязывается к координатам экрана, а не барам.
посмотрите на его координаты - они одинаковы в обоих случаях.
вот если бы вы привязали его к координатам справа, то результат возможно будет другой.
также можете поэкспериментировать и с барными объектами
Рисую на графике цены в МТ5 каналы и прочие картинки. Потом случайно нажимаю Delete и все картинки стираются без возможности undo. Неужели так задумано было? Всё-таки неприятная фича. Нельзя ли ввести возможность сохранять что нарисовано на графике котировки и возможность undo? Ну хотя бы сделайте так чтобы удалить всё на экране нужно mouse right click -> object list -> delete all, а не просто Delete.
---
Эта "фича" с MT4 унаследована.
Рисую на графике цены в МТ5 каналы и прочие картинки. Потом случайно нажимаю Delete и все картинки стираются без возможности undo. Неужели так задумано было? Всё-таки неприятная фича. Нельзя ли ввести возможность сохранять что нарисовано на графике котировки и возможность undo? Ну хотя бы сделайте так чтобы удалить всё на экране нужно mouse right click -> object list -> delete all, а не просто Delete.
Alt+Backspace или Ctrl+Z
Отменить удаление объекта.
Рисую на графике цены в МТ5 каналы и прочие картинки. Потом случайно нажимаю Delete и все картинки стираются без возможности undo. Неужели так задумано было? Всё-таки неприятная фича. Нельзя ли ввести возможность сохранять что нарисовано на графике котировки и возможность undo? Ну хотя бы сделайте так чтобы удалить всё на экране нужно mouse right click -> object list -> delete all, а не просто Delete.
ctrl+Z - аналог undo, только восстанавливает удаленные обекты по одному, даже если было удалено несколько объектов за раз.
p.s. сори за повтор
Коллеги, вопросец есть такого плана...
Нужно программным образом обработать такие характеристики подокна индикатора:
Если кто сталкивался, просьба ткнуть в материал...
Коллеги, вопросец есть такого плана...
Нужно программным образом обработать такие характеристики подокна индикатора:
вам нужно именно подокна? то есть добраться до контролов диалога и получить значения?
Справка в помощь.
Alt+Backspace или Ctrl+Z
Отменить удаление объекта.