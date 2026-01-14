Ошибки, баги, вопросы - страница 863
Вместо
попробуйте
Спасибо тебе, добрый человек ! Все заработало. Вчера, три часа времени убил, кажется все варианты перепробовал. Оказалось, что не все...
Здравствуйте, есть проблема, вошел в ритм раздела Работа,
сегодня выполнил 2 работы еще 2 проверяются.
но не соответствуют данные в разделе работы - разработчики и на личной странице:
Подскажите, во сколько начинает торговля на форексе по мск?
В лайтфорексе с часа ночи котировки уже тикают, на демо метаквотовском и робофорексе котировок еще нет.
как выключить сигнал? Галочка "Включён" снимается, но после нажатия на "Сохранить" - вновь появляется
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page877#comment_338661
у кого-нибудь есть такие же проблемы?
у меня нет.
пишите подробный порядок действий для воспроизведения.
странно, работает через раз.
утром писал в СД:
Т.е. вот например я пытался сегодня сделать скрин 640 на 480:
https://www.mql5.com/en/charts/14365/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
на графике не видно моей панели.
А если сохранить как as is
https://www.mql5.com/en/charts/14366/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
то все отображается
сейчас сделал скрины и все нормуль............ Хм....
Странно (я не пью если что, и таблетками не балуюсь, против наркомании, в здравом уме и так далее)
https://www.mql5.com/en/charts/14395/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
сейчас ссылка отображается, но как то обрезано,
да и еще в графиках в профиле последние снимки не отображаются
вероятно потому, что с точки отсчета координат ваша панель вылазит вправо за 640.
поставьте объекты левее, или вообще слева и проверьте