Ошибки, баги, вопросы - страница 863

Новый комментарий
 
avoitenko:

Вместо

попробуйте

Спасибо тебе, добрый человек ! Все заработало. Вчера, три часа времени убил, кажется все варианты перепробовал. Оказалось, что не все... 

 

Здравствуйте, есть проблема, вошел в ритм раздела Работа, 

сегодня выполнил 2 работы еще 2 проверяются.

но не соответствуют данные в разделе работы - разработчики и на личной странице:

 

 

 

Подскажите, во сколько начинает торговля на форексе по мск?

В лайтфорексе с часа ночи котировки уже тикают, на демо метаквотовском и робофорексе котировок еще нет.

 

как выключить сигнал? Галочка "Включён" снимается, но после нажатия на "Сохранить" - вновь появляется 

 
sion:

Подскажите, во сколько начинает торговля на форексе по мск?

 Обычно с 23:00 мск 

 

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page877#comment_338661 

у кого-нибудь есть такие же проблемы?  

 
Vladon:

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page877#comment_338661 

у кого-нибудь есть такие же проблемы?  

у меня нет.

пишите подробный порядок действий для воспроизведения.

 
sergeev:

у меня нет.

пишите подробный порядок действий для воспроизведения.

странно, работает через раз.

утром писал в СД:

Т.е. вот например я пытался сегодня сделать скрин 640 на 480:

 

https://www.mql5.com/en/charts/14365/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

на графике не видно моей панели.

 

А если сохранить как as is

https://www.mql5.com/en/charts/14366/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

то все отображается

 

сейчас сделал скрины и все нормуль............ Хм.... 

Chart USDCAD, H1, 2012.10.29 08:19 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
Chart USDCAD, H1, 2012.10.29 08:19 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Symbol: USDCAD. Periodicity: H1. Broker: MetaQuotes Software Corp.. Trading Platform: MetaTrader 5. Trading Mode: Demo. Date: 2012.10.29 08:19 UTC.
 

Странно (я не пью если что, и таблетками не балуюсь, против наркомании, в здравом уме и так далее)

 

 https://www.mql5.com/en/charts/14395/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

сейчас ссылка отображается, но как то обрезано,

да и еще в графиках в профиле последние снимки не отображаются 

Chart USDCAD, H1, 2012.10.29 09:10 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
Chart USDCAD, H1, 2012.10.29 09:10 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Symbol: USDCAD. Periodicity: H1. Broker: MetaQuotes Software Corp.. Trading Platform: MetaTrader 5. Trading Mode: Demo. Date: 2012.10.29 09:10 UTC.
 
Vladon:

странно, работает через раз.

утром писал в СД:

Т.е. вот например я пытался сегодня сделать скрин 640 на 480:

 

https://www.mql5.com/en/charts/14365/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

на графике не видно моей панели.

вероятно потому, что с точки отсчета координат ваша панель вылазит вправо за 640.

поставьте объекты левее, или вообще слева и проверьте

1...856857858859860861862863864865866867868869870...3695
Новый комментарий