Понятно. Можно, конечно, оформить предложение в Сервисдеск, чтоб получить официальный ответ. Но боюсь, что он (ответ) будет примерно такой: "программист сам в состоянии вычислить граничную дату и ограничить глубину запрашиваемой истории"..
а ниче что из за этого не работает SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE) и тому подобные вещи?
и каким образом здесь можно вычислить граничную дату? на глаз чтоли xD
ибо как я вижу все функции работают так будто все ок
Подскажите плиз как бороться с индикаторами.
В коде эксперта вызывается кастомный индюк, а он тоже построен на кастомном, в итоге при тестировании последний не может быть найден.
Как его прицепить и куда?
PS. В реал-тайме индюк нормально грузится.
Почему увеличился спред во время закрытия?
Кто сталкивался со следующей проблемой: при использовании нескольких цветных буферов возникают проблемы с отрисовкой индикатора. Причем именно того, который объявлен первым.
Вот простой код индикатора:
А вот такой получается индикатор:
Как будто не отрабатывает PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
причем тут стакан если спред это комисия. Где вы видели такое на мамбе там просто гэп на на понедельник
;)
Спред - это не комиссия. Все правильно sergeev сказал - потому что из стакана заявки трейдеры убрали.
Как будто не отрабатывает PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
Вместо
попробуйте