lordlev:

Косяки с котировками?

Есть банальный код который печатает часы и минуты данной свечи:

В итоге выдаёт вот такой абсурд:

2012.11.16 18:00:50 Core 1 2000.11.13 00:01:30   0:1

Причём на графике все свечи есть и всё там впорядке. 

Посмотрите функцию TimeToString().
 

Вопрос снят. Но возник другой вопрос - Почему тестер показывает не верное время? "2012.11.16 18:00:50 Core 1 2000.11.13 00:01:30   0:1"

 
lordlev:

Значит я Вас не понял. )) А что абсурдного в Вашем результате?

Например, запускаю такой код:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   MqlDateTime Time;
   TimeCurrent(Time);
   Print(Time.hour," Hours : ",Time.min, " Minute; Datetime: ",TimeCurrent());
  }

И получаю такой результат в журнале:

2012.11.16 14:40:26     MiniScript (GBPUSD,H1)  12 Hours : 40 Minute; Datetime: 2012.11.16 12:40:31

//---

Всё правильно. Или что Вы хотите получить в итоге?


 

 
lordlev:

В каком режиме Вы проводите тест? И какие выставлены настройки в тестере?
 
tol64:
Режим обычный. Все тики. EURUSD M1.
 
lordlev:
Тестер в этом случае тоже всё правильно показывает. Добавьте на вывод в печать и секунды:

 

 
tol64:

А вы на этой дате проверьте 2000.11.13
 
lordlev:
Тоже всё нормально:

 

//---

Да и в Вашем результате всё правильно:

//---

То есть, тик в тестере пришёл в Ноль часов : Одну минуту : Тридцать секунд. А Вы на печать вывели часы и минуты. В итоге получили - 0:1 (Ноль часов : Одна минута). 

 
tol64:

//---

//---

Всё допёрло.. )))) а я то неуглядел подумал что тик пришёл в час тридцать.
 

Пару месяцев назад, а может и больше проскользнула информация, что если найдёшь ошибку и отпишешь в сервисдеск то они могу поощрить тебя ?

Просто вспомнил (почти)

