Косяки с котировками?
Есть банальный код который печатает часы и минуты данной свечи:
В итоге выдаёт вот такой абсурд:
2012.11.16 18:00:50 Core 1 2000.11.13 00:01:30 0:1
Причём на графике все свечи есть и всё там впорядке.
Вопрос снят. Но возник другой вопрос - Почему тестер показывает не верное время? "2012.11.16 18:00:50 Core 1 2000.11.13 00:01:30 0:1"
Значит я Вас не понял. )) А что абсурдного в Вашем результате?
Например, запускаю такой код:
И получаю такой результат в журнале:
Всё правильно. Или что Вы хотите получить в итоге?
В каком режиме Вы проводите тест? И какие выставлены настройки в тестере?
Режим обычный. Все тики. EURUSD M1.
Тестер в этом случае тоже всё правильно показывает. Добавьте на вывод в печать и секунды:
А вы на этой дате проверьте 2000.11.13
Да и в Вашем результате всё правильно:
Но возник другой вопрос - Почему тестер показывает не верное время? "2012.11.16 18:00:50 Core 1 2000.11.13 00:01:30 0:1"
То есть, тик в тестере пришёл в Ноль часов : Одну минуту : Тридцать секунд. А Вы на печать вывели часы и минуты. В итоге получили - 0:1 (Ноль часов : Одна минута).
Пару месяцев назад, а может и больше проскользнула информация, что если найдёшь ошибку и отпишешь в сервисдеск то они могу поощрить тебя ?
Просто вспомнил (почти)