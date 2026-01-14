Ошибки, баги, вопросы - страница 867
Доброго времени суток.
Переставил систему. Поставил с нуля MT5. Как оказалось сменился демо сервер. Сейчас FXCM-MT5Demo01, какой старый раньше был не знаю. Поэтому старый демо-счет не подходит.
Зарегистрировал новый демо-счет. Раньше если влево историю прокручиваешь она докачивается. На этом сервере вообще никак. Переключая таймфрейм, история не докачивается.
Нет ничего раньше чем 02.10.2012. При тестировании какого-нибудь стандартного советника из комплекта при задании периода в год все равно не докачивается.
Подскажите, как докачать историю или подскажите адрес старого демо-сервера.
ОС Win 7 Макс Rus SP1 x64, стандартный файрвол отключен, стоит Avast бесплатный 7.0.1466 (выключал, включал) MT5 v.5.00 Build 712 (12.10.2012)
При открытии окошка "О программе" в MT5 по Alt+Tab нельзя перейти.
в профиле сайта, он был заполнен и я его не трогал, потом сегодня работу делал - а планшетка молчит,
думаю что за дела -потом зашел на сайт а там нет моего ид.
Заполнил по новой, не могу сказать он изменился или нет, помоему цифры те же.
На данный момент уведомления к вам приходят?
Кто понимает, это правильный результат?
Код:
В результате имею:
ShortToString(Var) и CharToString(Var2) правильно отработали, обе отдали русскую "А".
Но почему StringFormat("%C",Var2) не дает русскую "А"?
В справке написано:
c
int
Символ типа short (Unicode)
C
int
Символ типа char (ANSI)
Вероятнее всего StringFormat работает с UTF-7, а CharToString c текущей кодовой страницей Windows. Поэтому такой результат.
Вот например:
Вопрос напрашивается, почему в CharArrayToString есть параметр выбора кодовой страницы а в CharToString его нет?
Похоже так, но ведь в справке написано про ANSI:
C int Символ типа char (ANSI)
Значит написанное в справке надо понимать как "C int Символ типа char (ANSI), но все равно из таблицы UTF"? В чем у такого смысл, вот что не ясно.
Значит написанное в справке надо понимать как "C int Символ типа char (ANSI), но все равно из таблицы UTF"? В чем у такого смысл, вот что не ясно.
Спасибо за поднятый вопрос. Мы исправим данное поведение в одном из ближайших билдов. Будет производиться преобразование в соответствии с CP_ACP