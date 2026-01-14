Ошибки, баги, вопросы - страница 859

Roffild:

Так эта функция вызывается только при Оптимизация=CustomMax ?

а что дали проверки и расприновка в журнал ?
 
И на вкладке в тестере "Входные параметры" добавьте разрядность (пробелы) для числа общего количества оптимизации (самое нижнее) и дайте возможность его скопировать [в калькулятор].
 

Я вообще сначала заюзал эту функцию таким макаром:

bool IsGraphic = true;

void OnTesterInit()

{
//----
   IsGraphic = (MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE) > 0);
   Print(MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE), " Hi, Tester!");
//----
}
Но потом выяснил, что она только для оптимизации.
 

Доброго времени суток!

Обновились все установленные терминалы MT5, и во всех исчезла вкладка "сигналы".

Скачал новый терминал с сайта MQ: аналогично, эта вкладка отсутствует:

Справочно: Windows 7 x64 Professional, Rus

Что делать?

Спасибо 

 

kotox:

Обновились все установленные терминалы MT5, и во всех исчезла вкладка "сигналы".

Что делать?

Попробуйте подключиться к серверу MetaQuotes-Demo,

Возможность использования сигналов скорее всего отключена на сервере, к котрому вы подключаетесь.

 

Здравствуйте,

пытаюсь сохранить картинку и опубликовать ее на сайте, при сохранении через терминал на сайт записывает такую картинку:

ссылка на картинку:https://www.mql5.com/en/charts/12560/usdcad-h1-metaquotes-software-corp 

 

https://charts.mql5.com/1/24/usdcad-h1-metaquotes-software-corp-3.png 

 

в реале график такой


 

 

Т.е. не сохраняет никакие объекты.  

 

 

объекты сохраняет только если сохранить как (AS IS)

 

Спрашиваю потому как раньше все сохранялось нормально.  

Vladon:

Т.е. не сохраняет никакие объекты.  


сохраняются.

просто терминал посчитал ваше приложение рекламным по наличию ссылки. и правильно сделал. 

жаль, что форум еще не может пиарщиков распознавать и автоматически банить.

приходится ему в этом помогать. иногда. но мы над этим работаем.


намёк понятен?

;)

 
да при чем тут одно к другому? 

 скажите почему он и линию не сохранил ?

 
какой то пограничный пост что ле, 
 
Ваш супермодераторский юмор я оценил спасибо. но все же хотелось бы разобраться в проблеме которая существует.

 Дабы не выглядить пиарщиком в Вашем лице, 

 

Здесь есть ссылка на этот сайт(Сохранено как AS IS): https://www.mql5.com/en/charts/12582/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

Здесь она не вид на : https://www.mql5.com/en/charts/12581/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

 

ок

 

Но и тут обычный текст также не сохраняется:

https://www.mql5.com/en/charts/12583/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

который выглядит так(Сохранено как AS IS): https://www.mql5.com/en/charts/12589/usdcad-h1-metaquotes-software-corp  

