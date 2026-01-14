Ошибки, баги, вопросы - страница 859
Так эта функция вызывается только при Оптимизация=CustomMax ?
Я вообще сначала заюзал эту функцию таким макаром:
bool IsGraphic = true;
void OnTesterInit(){
//----
IsGraphic = (MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE) > 0);
Print(MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE), " Hi, Tester!");
//----
}
Доброго времени суток!
Обновились все установленные терминалы MT5, и во всех исчезла вкладка "сигналы".
Скачал новый терминал с сайта MQ: аналогично, эта вкладка отсутствует:
Справочно: Windows 7 x64 Professional, Rus
Что делать?
Спасибо
kotox:
Попробуйте подключиться к серверу MetaQuotes-Demo,
Возможность использования сигналов скорее всего отключена на сервере, к котрому вы подключаетесь.
Здравствуйте,
пытаюсь сохранить картинку и опубликовать ее на сайте, при сохранении через терминал на сайт записывает такую картинку:
ссылка на картинку:https://www.mql5.com/en/charts/12560/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
в реале график такой
Т.е. не сохраняет никакие объекты.
объекты сохраняет только если сохранить как (AS IS)
Спрашиваю потому как раньше все сохранялось нормально.
Т.е. не сохраняет никакие объекты.
сохраняются.
просто терминал посчитал ваше приложение рекламным по наличию ссылки. и правильно сделал.
жаль, что форум еще не может пиарщиков распознавать и автоматически банить.
приходится ему в этом помогать. иногда. но мы над этим работаем.
намёк понятен?
;)
да при чем тут одно к другому?
скажите почему он и линию не сохранил ?
Ваш супермодераторский юмор я оценил спасибо. но все же хотелось бы разобраться в проблеме которая существует.
Дабы не выглядить пиарщиком в Вашем лице,
Здесь есть ссылка на этот сайт(Сохранено как AS IS): https://www.mql5.com/en/charts/12582/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
Здесь она не вид на : https://www.mql5.com/en/charts/12581/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
ок
Но и тут обычный текст также не сохраняется:
https://www.mql5.com/en/charts/12583/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
который выглядит так(Сохранено как AS IS): https://www.mql5.com/en/charts/12589/usdcad-h1-metaquotes-software-corp