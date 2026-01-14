Ошибки, баги, вопросы - страница 849
Это 2 терминала на 1 компьютере. На все предложения со стороны терминала обновиться - отвечаю "да".
Файл перенес на флеш с другого комьютера в виде .mql5, его открывал и компилировал разными эдиторами двух терминалов.
В общем, как понял, нужно обновить МТ..
При ручном апгрейде нужно также переносить папку /MQL5, так как она содержит огромное количество стандартных библиотек, которыми Вы пользуетесь.
Так как Вы перенесли только исполнимые файлы и свой исходник в виде mq5 файла, то совершили ошибку.
Обновился до бильда 695. Стала вылезать ошибка при компилировании инклуда Object.mqh.
Автоматически штатно обновились или просто файлы перенесли?
Если штатно при хранении файлов в UserData, то скопируйте каталог /MQL5 из корня программы в каталог данных (он открывается из меню Файл).
А что случилось с экономическим календарем, он существует?
дополнительный вопрос: На основе каких данных он формировался и как его в ДЦ "подключить"?
Вот это условие
if( mn < STP || mn >= STP )
- оно по какой причине сформулировано таким образом? В нынешнем виде оно сработает при любом mn и STP. Зачем тогда его вообще вводить? А следующие два варианта - там идёт конкретное отсечение отдельных ситуаций.
А так вроде всё логично: one + two == tri (не вдаваясь в подробности расчётов one, two и tri) во всех трёх вариантах.
Об этом и речь. Я хочу общее пространство ( случай 1) разделить на две группы (случаи 2 и 3). По логике должно быть верно выражение one + two == tri, а у меня оно не выполняется. В первом условии one=148,а во-втором 172. Тоже не севпадение и для two и для tri. И в чем проблема не могу понять.
Может проблема в общем условии? Этот код еще от чего-то зависит?
Просто банальный пример:
условие (а): открываемся, если бар на H1 возрастает. TP=SL=100
условие (б): открываемся, если бар на H1 убывает. TP=SL=100
дополнительное условие: второй раз условия не проверяем, если уже есть позиция.
Тогда при включении (а) плюс (б) мы будем открываться каждый раз как только сработал TP/SL.
если включим (а) мы будем открываться во всех первых случаях плюс (!!!!) еще несколько раз, когда мы не открывались потому, что до этого открылись по условию (б)
и для включения только условия (б) аналогично
Да посмотрите внимательнее: как раз-таки это сравнение (one + two == tri) и выполняется, для каждого из вариантов.
Ну так это совсем другой вопрос, а именно: почему значение one из первого варианта не равно значению one из второго и третьего вариантов.
Вы во втором и третьем вариантах вводите ограничительное условие по сравнению с первым вариантом. Продумайте, почему, например, во втором варианте значение one увеличивается по сравнению с первым вариантом. Из приведённой части кода это пока не понятно.
К предыдущему посту.
В третьем случае: one=0, two=124, tri=124.
Данные не совпадают, а должны совпадать, т.к. второй и третий случаи являюся отдельными частями первого условия. Не могу понять в чем проблема.
ПС: input int STP=200;
1. Выбираю и пространство2 (one) и пространство3 (two); 230 = 148 + 82, т.е. пространство2 (one) = 148, а пространство3 (two)=82.
2. ... Должно остаться 148, а стало 172.
3. ... Должно остаться 82, а становится 124.
Я об этом и говорю: вопрос для Вас состоит в том, почему значение one из первого варианта не равно значению one из второго и третьего вариантов.
Чтобы найти ошибку в этом логическом допущении, предлагаю сделать очень просто: вывести на печать каждый случай увеличения "пространствХ" во всех трёх вариантах, сравнить результаты и проанализировать, по какой именно причине "значения пространств2 и пространства3" не являются одинаковыми.
Дополнение. ilunga уже намекнул, что при переходе от одного варианта к другому могут быть потеряны те или иные сделки. Ведь у Вас же в тело оператора if() включена убойная по своей силе функция/метод OpenPosition(). И в зависимости от условия, которое проверяется оператором if(), она срабатывает в разное время.