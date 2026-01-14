Ошибки, баги, вопросы - страница 853
1. почему в редакторе когда нажимаю вид-инструменты редактор закрывается? Окно инструментов не показывает ни в какую.
2. Почему в хелпе содержание показывает, а сами статьи не показывает? Обновление справки не помогает.
3.В журнале терминала пишет OpenCl not found, install the latest videodriver for better perfomance. И ещё exception пишет без комментов
Пробовал восстановить винду и установить-обновить MT5 - не помогло. Совсем всё сносить и ставить по новой не хочется.
А какая точная версия операционки? Может совсем старая Windows XP без сервиспаков?
Чтобы обновиться до последней версии терминала, подключитесь к серверу MetaQuotes-Demo и откройте на нем демо-счет.
Столкнулся с непонятным глюком. В пятницу, ближе к полуночи, на сервере NordFX-Server перестал тестироваться советник, хотя ещё пару часов назад всё было хорошо. Принтованием и т. п. получил:
_price - скоректированная цена (после проверки на стоп- и фриз- левелы);
price - начальная;
в третьей строчке - мин. лот, макс. лот и объём сделки.
Что я только не делал - и занулял поля и перерыл справку по новой и форум полопатил - проблему решить не удалось. Кстати, эта ф-ия используется у меня на чемпионате, да и в прошлом чемпионате также была, т. е., я более менее в ней уверен.
Попробовал сервер GoMarkets-Demo - тоже самое.
Попробовал сервер Metaquotes-Demo - работает как надо (!?)
А вот с открытием рынка запустил на том таки NordFX-Server тот же советник (правда, терминал успел обновиться):
Как видно - всё тоже самое, только одно маленькое отличие (не знаю, существенно или нет) - была докачка GBPUSD и сделка успешно совершилась.
Хорошо хоть забил на всё и отдохнул в выходные, а не ломал голову, что не так :)
Порадовали новые warnings в 705-й версии:мало того что все переменные точно инициализируются (openp инициализируется при in сделках, а если всю историю запросить, то явно in будет раньше out или inout - но соглашусь, что в данном случае компилятор - не телепат; cnt2 - думаю, что небольшая недоделка имеется:
очевидно ведь, что цыкл таки выполнится минимум один раз; RetF - аналогично с openp, т. е., признаю, что компилятор имел право выдать warning)
Но вопрос в другом - ошибки в инклюднике и выдаются только когда компилируешь что-нибудь, где используется этот инклюдник. Если же компилировать сам инклюдник - warning'и не выдаются.
Инклюдники не проходят стадию генерации кода и поэтому часть проверок не работает.
Это потому, что инклюдники не являются самостоятельной программой и при оптимизации их функции практически полностью удаляются, так как не имеют точек входа для анализа потоков выполнения.
То есть, редактор падает? Какая версия редактора, 705?
То есть, редактор падает? Какая версия редактора, 705? - MetaEditor 5.00 Build 705 (05 Oct 2012) Редактор может откомпилировать и запустить старый исправный советник. А вот если в советнике ошибка, то он его пожует и ничего не происходит - окно инструменты с ошибкой не появляется. Скриншот перед падением прикладываю
Можете привести скриншот?
Давайте со всеми подробностями (версии оси, битность, логи, версию ИЕ) в сервисдеск. Попробовали у себя - не повторяется.
Новости на русском вот так выглядят:
windows 8 64 бит 705 билд, liteforex.
Куда с этим обращаться? В дц, в сервис деск?