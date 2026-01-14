Ошибки, баги, вопросы - страница 853

1. почему в редакторе когда нажимаю вид-инструменты редактор закрывается? Окно инструментов не показывает ни в какую.

2. Почему в хелпе содержание  показывает, а сами статьи не показывает? Обновление справки не помогает.

3.В журнале терминала пишет OpenCl not found, install the latest videodriver for better perfomance. И ещё exception пишет без комментов

Пробовал восстановить винду и установить-обновить MT5 - не помогло. Совсем всё сносить и ставить по новой не хочется.

 
То есть, редактор падает? Какая версия редактора, 705?


Можете привести скриншот?


Желательно обновить видеодрайвера на последние. А что в exception пишет? Скопируйте строки из журнала - это легко делается из меню.


А какая точная версия операционки? Может совсем старая Windows XP без сервиспаков?

Чтобы обновиться до последней версии терминала, подключитесь к серверу MetaQuotes-Demo и откройте на нем демо-счет.

 

Столкнулся с непонятным глюком. В пятницу, ближе к полуночи, на сервере NordFX-Server перестал тестироваться советник, хотя ещё пару часов назад всё было хорошо. Принтованием и т. п. получил:

NN      0       Core 1  13:38:13        2009.10.01 08:00:00   SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
FH      0       Core 1  13:38:13        2009.10.01 08:00:00   _price:2.2168; price:2.2168
OL      0       Core 1  13:38:13        2009.10.01 08:00:00   0.1;50.0;0.1
HD      0       Core 1  13:38:13        2009.10.01 08:00:00   tp:2.0517; sl:2.2616
PM      0       Core 1  13:38:13        2009.10.01 08:00:00   OrderType:ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
HL      2       Core 1  13:38:13        2009.10.01 08:00:00   failed sell limit 0.10 GBPNZD at 2.2168 sl: 2.2616 tp: 2.0517 [Invalid order type]

_price - скоректированная цена (после проверки на стоп- и фриз- левелы);

price - начальная;

в третьей строчке - мин. лот, макс. лот и объём сделки.

 Что я только не делал - и занулял поля и перерыл справку по новой и форум полопатил - проблему решить не удалось. Кстати, эта ф-ия используется у меня на чемпионате, да и в прошлом чемпионате также была, т. е., я более менее в ней уверен.

Попробовал сервер GoMarkets-Demo - тоже самое.

Попробовал сервер Metaquotes-Demo - работает как надо (!?)

А вот с открытием рынка запустил на том таки NordFX-Server тот же советник (правда, терминал успел обновиться):

JM      0       Core 1  01:36:07        2009.10.01 08:00:00   SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
RI      0       Core 1  01:36:07        2009.10.01 08:00:00   _price:2.2168; price:2.2168
CK      0       Core 1  01:36:07        2009.10.01 08:00:00   0.1;50.0;0.1
LE      0       Core 1  01:36:07        2009.10.01 08:00:00   tp:2.0517; sl:2.2616
LM      0       Core 1  01:36:07        2009.10.01 08:00:00   OrderType:ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
PP      0       Core 1  01:36:07        GBPUSD: symbol to be synchronized
RE      0       Core 1  01:36:07        GBPUSD: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received
QL      0       Core 1  01:36:07        GBPUSD: load 4310 bytes of history data to synchronize
FJ      0       Core 1  01:36:07        GBPUSD: history synchronized from 2000.01.03 to 2012.10.05
MS      0       Core 1  01:36:07        2009.10.01 08:00:08   sell limit 0.10 GBPNZD at 2.2168 sl: 2.2616 tp: 2.0517 (2.2148 / 2.2150 / 2.2148)

Как видно - всё тоже самое, только одно маленькое отличие (не знаю, существенно или нет) - была докачка GBPUSD и сделка успешно совершилась.

Хорошо хоть забил на всё и отдохнул в выходные, а не ломал голову, что не так :)  

 

Порадовали новые warnings в 705-й версии:

possible use of uninitialized variable 'openp'  mvpUtils.mqh    47      146
possible use of uninitialized variable 'cnt2'   mvpUtils.mqh    93      20
possible use of uninitialized variable 'RetF'   mvpUtils.mqh    97      19
мало того что все переменные точно инициализируются (openp инициализируется при in сделках, а если всю историю запросить, то явно in будет раньше out или inout - но соглашусь, что в данном случае компилятор - не телепат; cnt2 - думаю, что небольшая недоделка имеется:
int cnt2;
for (int f = 1 ; f <= 100; f++) {
    tempHPR = 1;
    cnt2 = 0;
//------------------какой-то код--------
}
Print(cnt2); // <- на эту строчку выдаёт warning

очевидно ведь, что цыкл таки выполнится минимум один раз; RetF - аналогично с openp, т. е., признаю, что компилятор имел право выдать warning)

Но вопрос в другом - ошибки в инклюднике и выдаются только когда компилируешь что-нибудь, где используется этот инклюдник. Если же компилировать сам инклюдник - warning'и не выдаются. 

 
Пока это первая версия анализатора, будем тюнить.


Инклюдники не проходят стадию генерации кода и поэтому часть проверок не работает.

Это потому, что инклюдники не являются самостоятельной программой и при оптимизации их функции практически полностью удаляются, так как не имеют точек входа для анализа потоков выполнения.

 
ок, понятно.
 
То есть, редактор падает? Какая версия редактора, 705?    -   MetaEditor 5.00 Build 705 (05 Oct 2012) Редактор может откомпилировать и запустить старый исправный советник. А вот если в советнике ошибка, то он его пожует и ничего не происходит - окно инструменты с ошибкой не появляется. Скриншот перед падением прикладываю

Файлы:
ScreenHunter_05_Octk_08_10331.jpg  129 kb
 
Можете привести скриншот?
Скриншот прикладываю. Виндовский хелп не работает и в других программах также. Раньше лечилось это только переустановкой винды XP SP3 полностью. Ну эту ошибку можно и не лечить. Слажу к вам на сайт за хэлпом. Кстати на сайте хэлп гораздо лучше чем на компе. 
Файлы:
ScreenHunter_07_Octb_08_10y36.jpg  121 kb
 
Давайте со всеми подробностями (версии оси, битность, логи, версию ИЕ) в сервисдеск. Попробовали у себя - не повторяется.

 

Новости на русском вот так выглядят:

 

windows 8 64 бит 705 билд, liteforex.

 

Куда с этим обращаться? В дц, в сервис деск?

 

 

