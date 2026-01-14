Ошибки, баги, вопросы - страница 826
Кнопочки от какого-то индикатора остались, индикаторы и эксперты с данной вкладки удалены. После перезапуска терминала, они не пропадают.
??
в чем вопрос и к чему скрин?
Нажмите кнопку "Все", чтобы увидеть все объекты, созданные программно.
Справка по MetaTrader 5 → Работа с графиками → Управление графиком → Списки наложенных объектов:
В окне списка объектов доступны следующие команды:
С помощью горячих клавиш Ctrl+A можно выделить все объекты в окне.
Вы знаете, я не могу собрать эти английские слова до смысла '}' - not all control paths return a value ордерній.mq5 83 90
Пожалуста, обьясните, что это, в смысле пишимой функции? Спасибо.
А вот, так может вам и мне будет понятнее, чего это,кто там чего контролирует, или не контролирует..
ПримерТо есть, в вышеприведённом примере есть return только для одного случая, когда param != 5. Для всех остальных веток return не опрелён. Это и означает "not all control paths return value"
СПАСИБО!
Ага , а я все же не соображу, как построить условие, что бы выдавало фальше, если стрингг равно " " и если OrderGetTicket(i) тоже выдает ноль. Вроде, у меня ретурны где надо стоят!
У Вас всё правильно написано. Похоже, это наша недоработка. Пожалуйста, напишите заявку в сервис-деск.
А пока переформулируйте функцию примерно так
Окно удаляется, в контекст-меню - "удалить окно индикатора" и "список индикаторов" - серым, А ИНДЮК ЕЩЁ ПАРУ МИНУТ ВЕСЕЛО ПИШЕТ КОММЕНТЫ..
К чему бы это??
СПАСИБО!