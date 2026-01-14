Ошибки, баги, вопросы - страница 826

Кнопочки от какого-то индикатора остались, индикаторы и эксперты с данной вкладки удалены. После перезапуска терминала, они не пропадают.

 
Кнопочки от какого-то индикатора остались, индикаторы и эксперты с данной вкладки удалены. После перезапуска терминала, они не пропадают.

в чем вопрос и к чему скрин?

 
Кнопочки от какого-то индикатора остались, индикаторы и эксперты с данной вкладки удалены. После перезапуска терминала, они не пропадают.

Нажмите кнопку "Все", чтобы увидеть все объекты, созданные программно. 

Справка по MetaTrader 5 → Работа с графиками → Управление графиком → Списки наложенных объектов:

Список объектов

В окне списка объектов доступны следующие команды:

  • Показать — переместить график к выбранному объекту;
  • Свойства — перейти к редактированию свойств выбранного объекта;
  • Удалить — удалить выбранный объект;
  • Все — для любого объекта из программы MQL5 может быть выставлено свойство "скрытый" (OBJPROP_HIDDEN). Такие объекты отображаются на графике, но по умолчанию не показываются в списке объектов. Если нажать кнопку "Все", скрытые объекты будут отображены в списке.

С помощью горячих клавиш Ctrl+A можно выделить все объекты в окне.

 

Вы знаете, я не могу собрать эти английские слова до смысла '}' - not all control paths return a value ордерній.mq5 83 90

Пожалуста, обьясните, что это, в смысле пишимой функции? Спасибо. 

 

А вот, так может вам и мне будет понятнее, чего это, 

 bool OrderSelectt ( int i) { string stringg= "" ; stringg=PositionGetSymbol(i);
                           if (stringg!= "")return true ;
                           if (stringg== "")
                           if(0!= OrderGetTicket(i)) return true ; else return false;    }
кто там чего контролирует, или не контролирует..
 
Dimka-novitsek:

Вы знаете, я не могу собрать эти английские слова до смысла '}' - not all control paths return a value ордерній.mq5 83 90

Пожалуста, обьясните, что это, в смысле пишимой функции? Спасибо. 

Пример

int func(int param)
  {
   if(param==5)
     {
... какой-то код
// в конце блока не стоит return
     }
   else
     {
... какой-то код
      return(0);
     }
// нет общего ретурна
  }
То есть, в вышеприведённом примере есть return только для одного случая, когда param != 5. Для всех остальных веток return не опрелён. Это и означает "not all control paths return value"
 

СПАСИБО!  

Ага , а я все же не соображу, как  построить условие, что бы  выдавало фальше, если стрингг равно " " и если OrderGetTicket(i) тоже выдает ноль. Вроде, у меня ретурны где надо стоят!

 

У Вас всё правильно написано. Похоже, это наша недоработка. Пожалуйста, напишите заявку в сервис-деск.

А пока переформулируйте функцию примерно так

bool OrderSelectt(int i)
  {
   string stringg=PositionGetSymbol(i);
   if(stringg!="")
      return(true);
   else
     {
      if(0!=OrderGetTicket(i))
         return(true);
      else
         return(false);
     }
  }
Удаляю окно индюка с таким примерно кодом - не рисует ничего..
...
   int limit;
   if(prev_calculated==0)
      limit=0;
   else limit=prev_calculated-1;
//   int i=0;
//--- calculate MACD
   for(int i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++){
......
      int  RES=...
      int  B0=...
      int  B1=...
      int  B2=...
      int  B3=...
      Comment("RES=",RES,"  B0=",B0," B1=",B1," B2=",B2," B3=",B3);
      RESBuffer[i]=i%5;//RES;//ExtFastMaBuffer[i]-ExtSlowMaBuffer[i];
//--- calculate Signal
   }
...

Окно удаляется, в контекст-меню - "удалить окно индикатора" и "список индикаторов" - серым, А ИНДЮК ЕЩЁ ПАРУ МИНУТ ВЕСЕЛО ПИШЕТ КОММЕНТЫ..

К чему бы это??

 
СПАСИБО!
 
Dimka-novitsek:
СПАСИБО!
Извините, я несколько погорячился. Проблема всё-таки есть. Заявку в сервис-деск выставлю сам
