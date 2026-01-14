Ошибки, баги, вопросы - страница 820
Да!!! Результат 10027, еррор 4752!! Спасибо!!
10027
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом
Я с самого начала ему ставил галочку в свойствах эксперта, что же ему еще не хватает?
в очередной раз пару месяцев не включал МТ5, но вот свершилось....
я так понимаю, что до сих пор работа с многомерными динамическими массивами в mql5 отсутствует? вернее лишь в виде double x_arr[][3][3] ?
если да, тогда не занимался ктонить написанием класса для работы с многомерными динамическими массивами?
https://www.mql5.com/ru/forum/6729/page2#comment_200027
да именно это и ищу:
Могу следующую задачку предложить.
Массив произвольной размерности (для определённости ограничим, скажем, до ^16).
Размерность задаётся при создании количеством параметров, как для обычных массивов.
XXArray xx2(5,7), xx5(12,12,16,16,8);
Должны для всех размерностей работать индексаторы ( A[i][j][k][n][m]....)
ктонить решил эту задачу?
дело в том, что в очередной раз хотелось бы портировать на mql5 С++ код, но в очередной раз спотыкаюсь "о грабли" с динамическими массивами mql5
PS: хоть топик заводи с надеждой, что коллективным разумом победим эти грабли...
При просмотре вкладки терминал\журнал нажал на клаве "А"(англ.) ХР SP3 Home
Результат =