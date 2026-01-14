Ошибки, баги, вопросы - страница 820

Да!!! Результат 10027, еррор 4752!! Спасибо!!

 

 10027
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом 

 

Я с самого начала ему ставил галочку в свойствах эксперта, что же ему еще не хватает? 

 
Поздравляю.
 
Спасибо!!!!!
 

в очередной раз пару месяцев не включал МТ5, но вот свершилось....

я так понимаю, что до сих пор работа с многомерными динамическими массивами в mql5 отсутствует? вернее лишь в виде double x_arr[][3][3]  ?

если да, тогда не занимался ктонить написанием класса для работы с многомерными динамическими массивами? 

СПАСИБО!!!!!
 
Супер!!!!
 
Мне нужны были только двумерные, я использовал CArrayObj.
 
https://www.mql5.com/ru/forum/6729/page2#comment_200027
 
да именно это и ищу:

MetaDriver:

Могу следующую задачку предложить. 

Массив произвольной размерности (для определённости ограничим, скажем, до ^16).

Размерность задаётся при создании количеством параметров, как для обычных массивов. 

XXArray  xx2(5,7),  xx5(12,12,16,16,8);

Должны для всех размерностей работать индексаторы  ( A[i][j][k][n][m]....)

Чисто для спорта и тренировки мозгов. :)

ктонить решил эту задачу?

дело в том, что в очередной раз хотелось бы портировать на mql5 С++ код, но в очередной раз спотыкаюсь "о грабли" с динамическими массивами mql5

PS: хоть топик заводи с надеждой, что коллективным разумом победим эти грабли... 

При просмотре вкладки терминал\журнал нажал на клаве "А"(англ.) ХР SP3 Home

Результат =


