да именно это и ищу:
ктонить решил эту задачу?
дело в том, что в очередной раз хотелось бы портировать на mql5 С++ код, но в очередной раз спотыкаюсь "о грабли" с динамическими массивами mql5
PS: хоть топик заводи с надеждой, что коллективным разумом победим эти грабли...
У меня стимул пропал решать именно в той постановке. Спортивный интерес угас, а для практики конструкция будет очень тормознутая (проверено), т.к. придётся всё делать через указатели, а они в mql5 работают медленно, ибо не указатели вовсе а хендлы, ссылающиеся на скрытую системную таблицу реальных указателей.
Но это касается только "универсальной реализации", для массивов с неизвестной заранее произвольной размерностью. Что касается частных случаев массивов с фиксированной размерностью (2х, 3х, 4х, 5и и т.д.-мерных), то для них возможны скоростные реализации, причём с плотной упаковкой элементов. Я для себя двумерный сделал, большие размерности пока не понадобились. Бесплатно делать для общественности пока влом. Для маркета может и сделал бы, но пока не реализованы ex5-библиотеки классов скрыть реализацию не удастся. Поэтому - либо делай сам, либо заказывай. Умельцев способных это сделать много, на мне свет клином не сошёлся. Но в принципе мог бы и я взяться за хорошую цену.
К моему пред. посту = добавка..
Похоже, память вся вышла после компиляций.. Старые экземпляры советника - не удаляются??
Чарты и логи чищу влёт - за ненадобностью..
а в боте - всего-то буферов на 480 байт.. да переменных - с десяток..
понятно, спасибо, но чет опять хочется МТ5 еще на пару месяцев забросить, значит буду юзать как и ранее .dll от С++
Что мешает самому сделать? Недостаток умений? И как ты собираешься наращивать квалификацию, если не будешь браться за новые для себя задачки?
Там же ничего сложного нет. Сядь, подумай, сделай.
Насчёт DLL - многомерные масиивы это всё же не тот случай когда имеет смысл связываться с DLL. Но если уж связываться - DotNET можно юзать, там ваще потрясные билиотеки контейнеров на все невообразимые случаи.
дык ничего и не мешает, знаю, что могу, наверное сознательны пытаюсь снизить свою квалификацию )))) - лето обленился совсем, пора опять за старое - за программирование браться
спасибо за своевременный пинок! :)
ЗЫ: только заметил, что в mql5 появилась перегрузка операций, а помнится Рашид однозначно сказал, что перегрузки операций нет и не будет
Вот еще бы с обработкой исключений такое же произошло бы, было бы совсем хорошо!
Уже больше трех месяцев не могу выловить косяк, непонятно чей, в эксперте - примерно раз или два в неделю вываливается с сообщением о том, что "array out of range".
Все мыслимые проверки воткнул в это место - бесполезно, а когда эксперт удаляется с этим сообщением, как я могу узнать, почему это произошло?!
Хрен его знает, как с этим бороться! Нет исключений, дайте какой-нибудь другой механизм!
Пускай останавливает работу эксперта, чтобы можно было посмотреть состояние переменных.
Блин, зла не хватает, уперлись как ...
Разве в этой ошибке не указывается номер строки и позиции, где она произошла?
да указывается, конечно, и что с того. Я это место и обложил разными проверками.
Место мне известно, мне не понятно, почему это происходит!
Проверяю и размер массива перед этой строчкой и другие переменные на выход за границы.
А все равно пару раз в неделю эксперт вываливается.
Скорее всего, это моя ошибка, я и не против этого. Я против того, что у меня нет никаких механизмов выяснить, где собака порылась.
В то-же время есть простой и удобный механизм исключений. Они и были как-раз введены для подобных случаев.
Ренат же мне отвечал, что стоит им ввести этот механизм, как тут-же неразумные программеры начнут косячить, а им расхлебывать.
Какой-то несуразный аргумент, на мой взгляд.