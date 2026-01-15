Ошибки, баги, вопросы - страница 2235
Как может last-цена быть не кратна TickSize?
может, я несколько лет назад задавал такой вопрос, писал тики в зацикленном скрипте while(true) , тики писал по изменению данных в "обзор рынка", часто были тики вида 1.35555000001, или 1.3555999999
я был удивлен, что приходят не нормализованные данные цены от сервера, ответа я тогда не получил, но читал боле поздние топики и видел ответы разработчиков, что часть тиков это тики для работы терминала, и по таким тикам советник не торгует
так и в Вашем случае, такая цена не кратная SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE подразумевает, что Вы по такой цене не совершите торговую операцию.... хотя и получается что анализ цены Last тоже может быть бессмысленным ))))
Ваш случай - особенность преобразования double -> string. У меня несколько иная ситуация.
Лог эксперта - 15 Гб. Попытка просмотра его в Терминале вызывает зависание более, чем на минуту.
А Вы хотите чтобы как было?
В случае большого лога выдывать предупреждение об этом сначала и спрашивать, продолжать или нет.
Видите, как сразу конструктивнее стало:)
Ваша ошибка в том, что после записи в файл данные на диск попадают только после FileClose ИЛИ после принудительного сбрасывания данных на диск FileFlush
Иначе как можно прочесть несуществующий файл???
Вы меня с кем-то путаете. И с FileFlush, и без него - ошибка одна и та же. В реальном эксперте, с которого все начиналось, изначально есть и FileFlush, и сам файл.
Вот флаг FILE_SHARE_WRITE в таком сочетании, похоже, работает, но возникает другой вопрос: какой смысл именно в такой записи? По логике, если включать разделение при записи, то нужно его добавлять именно к флагу записи:
Именно это я и пробовал, и оно тоже дает ошибку.
В ME не всплывает подсказка с MqlTradeCheckResult