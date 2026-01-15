Ошибки, баги, вопросы - страница 1895
Попробуй так
Спасибо. К сожалению, это то же, что воспользоваться поиском на сайте. Ищет только в описании, но не в исходниках.
Как не в исходниках? На втором-то снимке три кода в которых содержится искомая строка, а на третьем исходник советника Altarius RSI Stohastic
А потом уже на страничке просмотра кода Ctrl+f и находит в тексте кода искомое...
ps; в принципе-то да, я после того как... тыркнул сцильку. То-же самое что и поиск на сайте, но находит-то в коде.
Находит, потому что в описании вставлен код.
Вопрос — как найти именно в приложенном коде.
То-ли лыжи плохие, то-ли я ****нутый
Как найти в коде одного открытого советника, или всех сразу?
Из всех, как я понял, находит поиск по сайту. Два варианта представлены. Поиск в документе, в открытом для просмотра коде третий скрин показан.
MT5 1598, ME 1599 (пробовал и 1596)
Это в журнале тестера сразу после запуска терминала.
Похоже, с этим как-то пересекается
fxsaber, 2017.05.10 14:32Скрипт MQL5\Scripts\Test2.mq5
Его отладка не запускается. Сохраняю под другим именем файл - запускается без проблем. Обратно - не запускается.
Перезагрузки эдитора и терминала никак не помогают. Эдитор 1596, терминал 1598.
Ситуация на неттинг-счете.
TimeTradeServer может возвращать всякую ерунду. Например, значение меньше, чем TimeCurrent. Это сводит полностью на нет его практическое применение.
Если правильно понимаю идею, то TimeTradeServer при работающем терминале должен был вычислять прошедшее время, после получения TimeCurrent и прибавлять эту разность, своего рода эмулируя будущие значения TimeCurrent.
Сейчас же запустив советник
можно увидеть любую ерунду
Обратите внимание на даты.