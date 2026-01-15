Ошибки, баги, вопросы - страница 2223
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да , я уже давал эту ссылку на Вашу реализацию в 22214 сообщении. Повторюсь - считаю этот вариант пока самым разумным. И похоже, что лучше реализации в плане минимальности нагрузки на процессор и актуальности получаемого момента нового тика просто не существует.
В Сервисах будет нормальный функционал.
В Сервисах будет нормальный функционал.
надеюсь...
Терминал (1874) при переключении на другой торговый сервер перестает показывать (чарт или запрос) баровую историю кастомного символа. После перезагрузки Терминала история показывается. Стоит переключиться снова на другой сервер - ситуация повторяется.
Тиковая история не страдает при переключении торгового сервера. Там бага этого нет.
Так и должен себя вести ME?
Ошибка в FileLoad. Если с флагом FILE_COMMON два локальных Агента пытаются считать данные через FileLoad, то один из Агентов обламывается.
В FileOpen можно задать соответствующие флаги, а вот в FileLoad - нет. Поэтому просьба разрешить доступ к файлу через FileLoad, если другой FileLoad его считывает.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Не для разработчиков МТ! Чем заменить INIT_PARAMETERS_INCORRECT ?
fxsaber, 2018.07.10 20:16
Древний баг.
Возможно ли tester_file держать в RAM, чтобы не насиловать HDD/SSD? А то проходов бывают миллионы, и столько раз считать файл - ужас.
Такой "RAM-диск" позволит значительно усложнить несанкционированную передачу личных данные третьим лицам.
Новые оптимизационные кеши не учитывают изменения tester_file и Common-файлов перед запуском Оптимизации.
Здесь пример такого советника.
Новые оптимизационные кеши не учитывают изменения tester_file и Common-файлов перед запуском Оптимизации.
Здесь пример такого советника.
Старые учитывали или нет?
Ничего не поменялось со "старых" оптимизационных кешей.
Если Вы подсунете изменённый tester_file с прежним временем модификации файла, то будет считаться, что файл не изменён.
Common-файлы вообще никак нельзя контролировать (и никогда было нельзя), так как неизвестно, какие из них вы используете в советнике
Если Вы подсунете изменённый tester_file с прежним временем модификации файла, то будет считаться, что файл не изменён.
Обновленное время модификации не влияет на результат. Советник
Результат двух подряд запусков
Красным пометил, что второй запуск полностью соответствует значениям первого запуска, не второго (вторая строка).
Лог это подтверждает
Если сбрасываю кеш (перекомпиляция), то первый запуск отлично, дальше - нет.