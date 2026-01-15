Ошибки, баги, вопросы - страница 2221
Синтетический инструмент. Импортирую минутные бары, каждый минутный бар отличается на 1 пункт (5 знаков).
Закрываю окно с символами, потом повторно открываю данное окно, запрашиваю минутные бары у предыдущей загрузки, получаю
Символы на каждые целые сутки одинаковые. В чем ошибка?
Просматриваю код пакета Alglib. Там полно таких конструкций, усложняющих читаемость кода:
Не проще ли так?
Мне кажется, что скорость исполнения будет даже выше.Зачем так усложнили код? Или просто портировали с др. языка, без корректировок? Но все равно интересно, зачем такое усложнение в оригинале?
Скорее всего в оригинале это сделано именно для ускорения.
Будет ли быстрее в MQL - это надо измерять, "кажется" тут не прокатит.
"Скорей всего" тоже не прокатит.
Ну как может такая форма работать быстрее? О чем Вы говорите!
Два лишних цикла и дополнительный массив вместо одной переменной.
Такие примитивные рассуждения не годятся для современных процессоров.
Вам виднее. У Вас ж опыта больше...
Ну а если по существу, то, извините, но Вы бредите.
Ни в одном из существующих ныне процессоров никогда не будет такое
работать быстрее в сравнении с
, доступ к массиву никогда не будет происходить быстрее, чем к простой переменной,
три одинаковых цикла никогда не будут отрабатывать быстрее чем один объединенный.
Я не поленился и протестировал на скорость два различных варианта непосредственно в первоисточнике ALGLIB, чтобы не быть голословным :
результат:
Т.е. видно, что выигрыш в скорости более 40%.
Про причины думал и ничего другого, как то , что программист писавший это получал зарплату не просто за работающую программу, а за количество строк. Ведь программка с 500 строками, не так впечатляет заказчика, как программа с 5000 строк. Жаль, что скорость и читаемость кода от этого пострадала.
Думаю это не только в MQL но и на всех языках будет работать быстрее.
Конечно.
Стабильно воспроизводится ? Какой билд?