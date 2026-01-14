Ошибки, баги, вопросы - страница 701

Сохраняйте файлы в общей папке терминала. Для этого ставьте флаг FILE_COMMON.

//---

Для Windows 7 путь будет таким:

C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\

//---

Для Windows XP вроде уже писали, путь будет таким:

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\

 
Сохраняйте файлы в общей папке терминала. Для этого ставьте флаг FILE_COMMON.

Благодарю работает и вроде не удаляет файл после компиляции и тестирования!

Да в win 7 64bit путь к общей папке малеха другой "C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files" нежели в справке показан.

(Еще раз благодарю вас, увидел ваше дополнение после того как сам путь отковырял))


Но все равно вопрос открыт, это то чего выше я написал баг или так задумано?

Чтоб люди не наступали на тежи грабли (мистики) что и я надо править справку или саму MT5, а то не хорошо получается.

 
Господа разработчики, прошу обратите ваше внимание на следующую проблему (и устраните ее)

Имеем конструкцию

 int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);

При тестировании программы из справки:

На первый раз файл читается и видится, но стоит перекомпилировать приложение, файл из каталога тестирования стирается с подпапкой вместе, прям перед началом тестирования!

Если так и задумано то зачем?

Вы запускаете стороннее тестирование (по сути - в любом новом месте, включая клауд), где никакого ранее сохраненного файла не может быть по определению. У тестера используется собственное очищаемое хранилище /Files, отличное от рабочей копии каталога /Files терминала.

Если хотите, чтобы у эксперта были всегда нужные файлы, то применяйте следующие методы:

  1. доставку постоянных файлов через описание их в эксперте через #property tester_file   "_My\\sym.txt" (будет работать везде)
  2. работу с общим хранилищем через FILE_COMMON (будет работать только в локальных тестах)
Пожалуйста, обратите внимание на заявку #163680 в сервис-деске.

 

Похоже это баг. В тестере возвращает значение 1, должно быть 0.

int OnInit()
  {
   return(0);
  }
//=========================================================================
void OnDeinit(const int reason)
  {
  }
//============================================================================
void OnTick()
  {
      HistorySelect(0,TimeCurrent());
      int total=HistoryDealsTotal();
      Print("Всего сделок в истории=  ",total);
  }
 

Создаю н-ное количество профилей с чартами нескольких ТФ одной валютной пары, присваиваю профилю название этой валютной пары. После перезагрузки терминала происходит "перемешивание" содержимого профилей, т.е к примеру открывая профиль с именем EURUSD, в окошках терминала открываются пары EURCHF, профиля переименовываются или изменяется содержимое их папок, не все подряд, а выборочно.

Это может быть связано с именем профиля, совпадающим с названием пары? 

Почему, во время изменения положения трендовой линии исчезает средняя точка?

Почему в "обзоре рынка" исчезла графа времени, как ее вызвать?

Похоже это баг. В тестере возвращает значение 1, должно быть 0.


Операция deposit также считается сделкой и проходит под номером 0. Проверьте.
 

При открытие демо счета он попадает не в ту группу.


 
 Как сохранить последнее значение переменной при переходах между таймфреймами? Происходит же просесс деинициализации-инициализации, всё сбрасывается... а нужно, чтобы сохранялось.
 
 Как сохранить последнее значение переменной при переходах между таймфреймами? Происходит же просесс деинициализации-инициализации, всё сбрасывается... а нужно, чтобы сохранялось.   

Глобальные переменные терминала  подойдут?

2. Скидывать в файл, затем его читать. 

