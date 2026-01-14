Ошибки, баги, вопросы - страница 701
Сохраняйте файлы в общей папке терминала. Для этого ставьте флаг FILE_COMMON.
//---
Для Windows 7 путь будет таким:
C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\
//---
Для Windows XP вроде уже писали, путь будет таким:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\
Благодарю работает и вроде не удаляет файл после компиляции и тестирования!
Да в win 7 64bit путь к общей папке малеха другой "C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files" нежели в справке показан.
(Еще раз благодарю вас, увидел ваше дополнение после того как сам путь отковырял))
Но все равно вопрос открыт, это то чего выше я написал баг или так задумано?
Чтоб люди не наступали на тежи грабли (мистики) что и я надо править справку или саму MT5, а то не хорошо получается.
Господа разработчики, прошу обратите ваше внимание на следующую проблему (и устраните ее)
Имеем конструкцию
int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
При тестировании программы из справки:
На первый раз файл читается и видится, но стоит перекомпилировать приложение, файл из каталога тестирования стирается с подпапкой вместе, прям перед началом тестирования!
Если так и задумано то зачем?
Вы запускаете стороннее тестирование (по сути - в любом новом месте, включая клауд), где никакого ранее сохраненного файла не может быть по определению. У тестера используется собственное очищаемое хранилище /Files, отличное от рабочей копии каталога /Files терминала.
Если хотите, чтобы у эксперта были всегда нужные файлы, то применяйте следующие методы:
Пожалуйста, обратите внимание на заявку #163680 в сервис-деске.
Похоже это баг. В тестере возвращает значение 1, должно быть 0.
Создаю н-ное количество профилей с чартами нескольких ТФ одной валютной пары, присваиваю профилю название этой валютной пары. После перезагрузки терминала происходит "перемешивание" содержимого профилей, т.е к примеру открывая профиль с именем EURUSD, в окошках терминала открываются пары EURCHF, профиля переименовываются или изменяется содержимое их папок, не все подряд, а выборочно.
Это может быть связано с именем профиля, совпадающим с названием пары?
Почему, во время изменения положения трендовой линии исчезает средняя точка?
Почему в "обзоре рынка" исчезла графа времени, как ее вызвать?
При открытие демо счета он попадает не в ту группу.
Как сохранить последнее значение переменной при переходах между таймфреймами? Происходит же просесс деинициализации-инициализации, всё сбрасывается... а нужно, чтобы сохранялось.
Глобальные переменные терминала подойдут?
2. Скидывать в файл, затем его читать.