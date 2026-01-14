Ошибки, баги, вопросы - страница 704

Новый комментарий
 
Dima_S:
Bank Holiday

Что это означает?

Почему по другим валютным парам приходят котировки?

 

Тестирование мультивалютника на всех тиках  с 2012 02 17 по сегодня  (14 пар) загибается 

LJ      0       ******* (EURUSD,H1)     16:49:20        2012.02.27 05:00:03   CTrade::PositionOpen:  [done]
EO      3       MemoryException 16:51:46        831520768 bytes not available
CG      3       MemoryException 16:51:46        804257792 bytes not available
HL      3       Tester  16:51:46        stopped on 22% of testing interval
 
olyakish:

Тестирование мультивалютника на всех тиках  с 2012 02 17 по сегодня  (14 пар) загибается

А TERMINAL_MAXBARS сколько выставлено? Может, попробовать уменьшить?
 
olyakish:

Тестирование мультивалютника на всех тиках  с 2012 02 17 по сегодня  (14 пар) загибается

Сервер MetaQuotes-Demo?
 
antt:
Сервер MetaQuotes-Demo?

AlpariNZ-MT5

Yedelkin:
А TERMINAL_MAXBARS сколько выставлено? Может, попробовать уменьшить?

50000 открыто всего три графика (на одном 50000 баров на двух других в районе 3000)

Терминал при этом жрет 210MB оперативы

Тестер в режиме тестирования 620MB

Win7 x64 лицензионная (с ноутом была)


 
Dima_S:
Bank Holiday
pusheax:

Что это означает?

Почему по другим валютным парам приходят котировки?

Это значит, что банки на каникулах) А поскольку не все банки, то котировки все ж таки худо-бедно приходят.
 

Ни как не могу для себя решить,  это нормально или нет? Это во всех С и С++ подобных языках так?

//------------------------------------
// Script program start function
//------------------------------------
void OnStart()
  {
  int i,j;
  double a,b;

  a=7.0/200.0;
  b=7.0/a;

  i=(int)b;
  j=(int)floor(b);
  
  Print(b,"   ",i,"   ",j);
  }

В результате получаем: 200.0   199   199

Если кто знает, подскажите, пожалуйста. 

 
victorg:

Ни как не могу для себя решить,  это нормально или нет? Это во всех С и С++ подобных языках так?

В результате получаем: 200.0   199   199

Если кто знает, подскажите, пожалуйста.   

 Попробуйте запустить вот такой скрипт (о косяках функции Print - это следующий вопрос):

//------------------------------------
// Script program start function
//------------------------------------
void OnStart()
  {
  int i,j;
  double a,b;

  a=7.0/200.0;
  b=7.0/a;

  i=(int)b;
  j=(int)floor(b);
  
  Print(DoubleToString(b,16),"   ",i,"   ",j);
  }
 
Yedelkin:

 Попробуйте запустить вот такой скрипт (о косяках функции Print - это следующий вопрос):

Спасибо !
 
victorg:
Спасибо !
А вопрос про косяки функции Print() оставим открытым? :)
1...697698699700701702703704705706707708709710711...3695
Новый комментарий