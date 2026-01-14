Ошибки, баги, вопросы - страница 704
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Bank Holiday
Что это означает?
Почему по другим валютным парам приходят котировки?
Тестирование мультивалютника на всех тиках с 2012 02 17 по сегодня (14 пар) загибается
Тестирование мультивалютника на всех тиках с 2012 02 17 по сегодня (14 пар) загибается
Тестирование мультивалютника на всех тиках с 2012 02 17 по сегодня (14 пар) загибается
Сервер MetaQuotes-Demo?
AlpariNZ-MT5
А TERMINAL_MAXBARS сколько выставлено? Может, попробовать уменьшить?
50000 открыто всего три графика (на одном 50000 баров на двух других в районе 3000)
Терминал при этом жрет 210MB оперативы
Тестер в режиме тестирования 620MB
Win7 x64 лицензионная (с ноутом была)
Bank Holiday
Что это означает?
Почему по другим валютным парам приходят котировки?
Ни как не могу для себя решить, это нормально или нет? Это во всех С и С++ подобных языках так?
В результате получаем: 200.0 199 199
Если кто знает, подскажите, пожалуйста.
Ни как не могу для себя решить, это нормально или нет? Это во всех С и С++ подобных языках так?
В результате получаем: 200.0 199 199
Если кто знает, подскажите, пожалуйста.
Попробуйте запустить вот такой скрипт (о косяках функции Print - это следующий вопрос):
Попробуйте запустить вот такой скрипт (о косяках функции Print - это следующий вопрос):
Спасибо !