Ошибки, баги, вопросы - страница 699

papaklass:

Значит кто то либо удалил свой пост, либо внес в него изменения. 

Пост можно редактировать в течении трёх дней, если я не забыл правила. Иногда всплывают темы, последние сообщения которых были написаны довольно давно.

Может кто-то уполномоченный вносит свои коррективы? ))))

 

tol64:

Может кто-то уполномоченный вносит свои коррективы? ))))

Вблизи форекса такие вещи происходят постоянно.  Даже если не происходят, то кажется что происходят. Привыкайте.
 
MetaDriver:
Вблизи форекса такие вещи происходят постоянно.  Даже если не происходят, то кажется что происходят. Привыкайте.

Да я пошутил. Но в каждой шутке может быть доля правды. ))

А по поводу "привыкай"... Наверное я уже привык. Мне хватило даже почитать то, что пишут другие. Рассмотреть различные точки зрения с разных сторон, тех людей, которые достаточно долго занимаются этой деятельностью. И коррективы вносят не только вблизи Форекса. Их вносят везде. От бесконечно малых частиц до бесконечно больших величин. Как в рекурсии. ))))

 

Краевые эффекты, дежавю, петли во времени, появление/исчезновение постов которые ты сам и написал. Всё это следствия явления под названием Форекс - аномалия в пространственно-временном континууме.

Наиболее сильные проявления наблюдаются в околофорексных областях. Те же баги в терминале, исправленные много билдов назад, одинаковые обсуждаемые темы в предверии чемпионата - всё это явления одной  и тоже природы.

 
joo:

Краевые эффекты, дежавю, петли во времени, появление/исчезновение постов которые ты сам и написал. Всё это следствия явления под названием Форекс - аномалия в пространственно-временном континууме.

Наиболее сильные проявления наблюдаются в околофорексных областях. Те же баги в терминале, исправленные много билдов назад, одинаковые обсуждаемые темы в предверии чемпионата - всё это явления одной  и тоже природы.


Для меня всё, что происходит вокруг, это аномалия, так как я не знаю в истинном смысле, что это (всё вокруг) и зачем. )))
 

В браузере Firefox не отображается иконка в профиле напротив Достижения:

В браузерах Opera и IE всё OK.

 
Просто закешировалась старая картинка, нажмите ctrl+f5
[Удален]  

Уточнения по возможности выполнения торговых операций.

Дано: 

1. Открытая длинная позиция объемом 1.1 лота.

2. Торговля по инструменту ограничена: только закрытие позиции и/или только сделки на покупку.

Необходимо закрыть текущую позицию.

Вопросы:

1. Можно ли отправить ордер на продажу 1.0 лота? Если нет, проверка данного требования выполняется на клиенте или будет отклонена на сервере?

2. Можно ли отправить ордер на продажу 1.1 лота в режиме частичного исполнения по объему? Если нет, проверка данного требования выполняется на клиенте или будет отклонена на сервере?

Подключаюсь легко с одного терминала к разным серверам.К Лайту никак не получается.В оригинальном лайтовском (от них скачанном)  все в порядке.Где искать?

 

 
Karlson:

Подключаюсь легко с одного терминала к разным серверам.К Лайту никак не получается.В оригинальном лайтовском (от них скачанном)  все в порядке.Где искать?

 

В поле добавления сервера напишите Straighthold и нажмите Enter. Появится рабочий сервер.
