Ошибки, баги, вопросы - страница 699
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Значит кто то либо удалил свой пост, либо внес в него изменения.
Пост можно редактировать в течении трёх дней, если я не забыл правила. Иногда всплывают темы, последние сообщения которых были написаны довольно давно.
Может кто-то уполномоченный вносит свои коррективы? ))))
tol64:
....
Может кто-то уполномоченный вносит свои коррективы? ))))
Вблизи форекса такие вещи происходят постоянно. Даже если не происходят, то кажется что происходят. Привыкайте.
Да я пошутил. Но в каждой шутке может быть доля правды. ))
А по поводу "привыкай"... Наверное я уже привык. Мне хватило даже почитать то, что пишут другие. Рассмотреть различные точки зрения с разных сторон, тех людей, которые достаточно долго занимаются этой деятельностью. И коррективы вносят не только вблизи Форекса. Их вносят везде. От бесконечно малых частиц до бесконечно больших величин. Как в рекурсии. ))))
Краевые эффекты, дежавю, петли во времени, появление/исчезновение постов которые ты сам и написал. Всё это следствия явления под названием Форекс - аномалия в пространственно-временном континууме.
Наиболее сильные проявления наблюдаются в околофорексных областях. Те же баги в терминале, исправленные много билдов назад, одинаковые обсуждаемые темы в предверии чемпионата - всё это явления одной и тоже природы.
Краевые эффекты, дежавю, петли во времени, появление/исчезновение постов которые ты сам и написал. Всё это следствия явления под названием Форекс - аномалия в пространственно-временном континууме.
Наиболее сильные проявления наблюдаются в околофорексных областях. Те же баги в терминале, исправленные много билдов назад, одинаковые обсуждаемые темы в предверии чемпионата - всё это явления одной и тоже природы.
В браузере Firefox не отображается иконка в профиле напротив Достижения:
//---
В браузерах Opera и IE всё OK.
Уточнения по возможности выполнения торговых операций.
Дано:
1. Открытая длинная позиция объемом 1.1 лота.
2. Торговля по инструменту ограничена: только закрытие позиции и/или только сделки на покупку.
Необходимо закрыть текущую позицию.
Вопросы:
1. Можно ли отправить ордер на продажу 1.0 лота? Если нет, проверка данного требования выполняется на клиенте или будет отклонена на сервере?
2. Можно ли отправить ордер на продажу 1.1 лота в режиме частичного исполнения по объему? Если нет, проверка данного требования выполняется на клиенте или будет отклонена на сервере?
Подключаюсь легко с одного терминала к разным серверам.К Лайту никак не получается.В оригинальном лайтовском (от них скачанном) все в порядке.Где искать?
Подключаюсь легко с одного терминала к разным серверам.К Лайту никак не получается.В оригинальном лайтовском (от них скачанном) все в порядке.Где искать?