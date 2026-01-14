Ошибки, баги, вопросы - страница 700
В поле добавления сервера напишите Straighthold и нажмите Enter. Появится рабочий сервер.
Установил клиент на Windows 8, при установке указываю каталог не на системном диске, типа D:\mt5\ . Рабочий каталог для индикаторов и всего остального становится C:\Users\Sion\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\*** - это можно как-то победить?
Настроек в терминале для смены каталога не нашел.
Так пробовал ?
Уточнения по возможности выполнения торговых операций.
Дано:
1. Открытая длинная позиция объемом 1.1 лота.
2. Торговля по инструменту ограничена: только закрытие позиции и/или только сделки на покупку.
Необходимо закрыть текущую позицию.
Вопросы:
1. Можно ли отправить ордер на продажу 1.0 лота? Если нет, проверка данного требования выполняется на клиенте или будет отклонена на сервере?
2. Можно ли отправить ордер на продажу 1.1 лота в режиме частичного исполнения по объему? Если нет, проверка данного требования выполняется на клиенте или будет отклонена на сервере?
Люди, ау! Неужели, ответы на заданные вопросы настолько очевидны, что всем лень на них ответить? :)
Пожалуйста, не игнорьте просьбу о помощи.
А вы вообще пользуетесь функцией проверки запроса перед отправкой ордера OrderCheck ?
по коду возврата получите все ответы.
Два счета.МК и Инста.В настройках 250000 баров.Загружена вся история.Количество баров проверено внизу скриптом.
На графике простая средняя SMA с периодом 4000.Период меньше количество баров.Соответственно есть запас для построения.
Почему средняя смещается подскажите пожалуйста?Проявляется на Daily,ниже по ТФ порядок.
Господа разработчики, прошу обратите ваше внимание на следующую проблему (и устраните ее)
Имеем конструкцию
int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
При тестировании программы из справки:
“ Файл открывается в папке клиентского терминала в подпапке MQL5\files (или каталог_агента_тестирования\MQL5\files в случае тестирования).”
На первый раз файл читается и видится, но стоит перекомпилировать приложение, файл из каталога тестирования стирается с подпапкой вместе, прям перед началом тестирования!
Если так и задумано то зачем?
Если это баг, исправьте пожалуйста его, не возможно нормально вести тестирование и отладку приложений с внешними файлами.
Да, используется Win 7 64 bit и MT5 (619).