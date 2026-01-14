Ошибки, баги, вопросы - страница 700

Новый комментарий
 
Renat:
В поле добавления сервера напишите Straighthold и нажмите Enter. Появится рабочий сервер.
Благодарю.Так подключился.
 

Установил клиент на Windows 8, при установке указываю каталог не на системном диске, типа  D:\mt5\ . Рабочий каталог для индикаторов и всего остального становится C:\Users\Sion\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\*** - это можно как-то победить? 

Настроек в терминале для смены каталога не нашел.

 
sion:

Установил клиент на Windows 8, при установке указываю каталог не на системном диске, типа  D:\mt5\ . Рабочий каталог для индикаторов и всего остального становится C:\Users\Sion\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\*** - это можно как-то победить? 

Настроек в терминале для смены каталога не нашел.

Так пробовал ?


 
MetaDriver:

Так пробовал ?


Помогло, спасибо.
[Удален]  
voix_kas:

Уточнения по возможности выполнения торговых операций.

Дано: 

1. Открытая длинная позиция объемом 1.1 лота.

2. Торговля по инструменту ограничена: только закрытие позиции и/или только сделки на покупку.

Необходимо закрыть текущую позицию.

Вопросы:

1. Можно ли отправить ордер на продажу 1.0 лота? Если нет, проверка данного требования выполняется на клиенте или будет отклонена на сервере?

2. Можно ли отправить ордер на продажу 1.1 лота в режиме частичного исполнения по объему? Если нет, проверка данного требования выполняется на клиенте или будет отклонена на сервере?

 

Все еще актуально.
[Удален]  

Люди, ау! Неужели, ответы на заданные вопросы настолько очевидны, что всем лень на них ответить? :) 

Пожалуйста, не игнорьте просьбу о помощи. 

 
voix_kas:

Люди, ау! Неужели, ответы на заданные вопросы настолько очевидны, что всем лень на них ответить? :) 

Пожалуйста, не игнорьте просьбу о помощи. 

А вы вообще пользуетесь функцией проверки запроса перед отправкой ордера OrderCheck ?

по коду возврата получите все ответы.

Документация по MQL5: Торговые функции / OrderCheck
Документация по MQL5: Торговые функции / OrderCheck
  • www.mql5.com
Торговые функции / OrderCheck - Документация по MQL5
 

Два счета.МК и Инста.В настройках 250000 баров.Загружена вся история.Количество баров проверено внизу скриптом.

На графике простая средняя  SMA  с периодом 4000.Период меньше количество баров.Соответственно есть запас для построения.

Почему средняя смещается подскажите пожалуйста?Проявляется на Daily,ниже по ТФ порядок.

 

[Удален]  
Просьба к разработчикам. Если есть такая возможность, в следующем билде MT 4 пропишите в тесте одиночного прогона распараллеливание OpenMP - в 2008 студии есть поддержка в компиляторе и это решается парой строк. И в главном цикле советников. Таким образом заодно и оптимизация быстрее станет и реал-тайм работа. А то работает одно ядро везде - непорядок. Подарите всем ускорение в разы. Спасибо. Конечно 5-ка еще больше отставать станет, но это уже ее проблемы.
 

Господа разработчики, прошу обратите ваше внимание на следующую проблему (и устраните ее)

Имеем конструкцию

 int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);

При тестировании программы из справки:

Файл открывается в папке клиентского терминала в подпапке MQL5\files (или каталог_агента_тестирования\MQL5\files в случае тестирования).”

На первый раз файл читается и видится, но стоит перекомпилировать приложение, файл из каталога тестирования стирается с подпапкой вместе, прям перед началом тестирования!

Если так и задумано то зачем?

Если это баг, исправьте пожалуйста его, не возможно нормально вести тестирование и отладку приложений с внешними файлами.

Да, используется Win 7 64 bit и MT5 (619).

1...693694695696697698699700701702703704705706707...3695
Новый комментарий