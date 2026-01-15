Ошибки, баги, вопросы - страница 2200
Почему скрипт ничего не выводит?
потому что передача указателя а не по значению
Что-то совсем перестал понимать. Вот код
Почему-то ругается на передачу указателя по ссылке. При этом функция f спокойно по ссылке принимает указатель.
Результат
Оператор с int-ом вызвался без проблем, а оператор с указателем - нет.
Без ссылки по логике тоже не должен работать (имхо). это возможно особенность mql указателей - то что их разыменовывать не надо
Просьба ко всем, кто понимает данную тему, давайте выясним. Сейчас какая-то каша.
Раньше думал, что оператор - это просто один из методов, который удобно использовать из-за своего синтаксиса. И больше никаких отличий. Теперь выясняется, что это не всегда так.
Раньше думал, что оператор - это просто один из методов
любой оператор да. но
1. оператор = один из самых востребованных
2. единственный оператор который генерится компилятором
Так перегрузил/перезадал оператор.
я ошибся, без ссылки должно работать. значит со ссылкой не работает из-за нюансов подстановки.
в плюсах и со ссылкой работает.
если у вас по таким вещам вопросы лучше проверять на эталоне, т.е. на С++. правда синтаксис может немного отличаться
Спасибо! К сожалению, не владею языками, кроме MQL. Да и MQL слабо понимаю. Учусь ООП на MQL.
Сначала я подумал что совсем не знаю арифметику.
Как из этих двух чисел могло получиться 138.95 и как может при сложении двух нулей может получиться -24.34???
Но потом понял:
Если сегодня закрылись, открытые вчера или раньше, позиции, то они не будут отображаться, но в подсчётах суммы по закрытым позициям они участвуют.
Если изменить глубину отображаемой истории и потом опять выбрать "Сегодня", то все потерянные позиции вернутся на своё место.
Будет-ли указанный баг исправлен? Или это никому не надо?