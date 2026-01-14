Ошибки, баги, вопросы - страница 693

Честно говоря, не в теме мультивалютного анализа, т.ч. прошу извинить если чего не понимаю. Есть соображения любительского(непроф) уровня, т.к. пишу мульта на 4-ке. Соображения такого плана. Анализируя задержки в ответах брокера, пришел к выводу, что работать можно только на M5(по close у меня). Иногда бывает реквота или задержка или еще что-то. И так по всем парам. Как раз запаса в 5 минут хватает на приказы по всем парам. Здесь речь о мультивалютной торговле, но не об анализе. Это я к тому, что даже если делать потиковый мнгновенный мультивалютный анализ, то успеть отторговать его за минуту по десятку пар проблематично. Пятерка с асинхронным режимом побыстрее тут, но все равно, с проверками - в минуту не уложиться, по некоторым ошибкам паузу еще держать надо.
 
voix_kas:

MТ5 - в первую очередь (ИМХО) не инструмент торговли, не инструмент визуализации, а инструмент роботизации!

а пацаны то не знают! оказывается разрабы делают не торговый терминал..

аффтар пиши исчо.

Надежный торговый робот не может быть создан без понимания механизмов работы торговой системы MetaTrader 5. Клиентский терминал получает от торгового сервера информацию о позициях, ордерах и сделках. Чтобы правильно обработать эти данные средствами MQL5 необходимо хорошо представлять как происходит взаимодействие mql5-программы и среды исполнения терминала.
 
hrenfx:
Сделал попытку через ЛС. Больше пытаться не буду.

К сожалению, в вопросе заполнения пустот баров изменений не будет.

 
Urain:

Всё верно, тоже делал синхронизацию, вот только все эти усилия перечёркивает заявление заказчика "а на разных инструментах на одних и тех же датах рисуются разные значения индикатора" у меня такие аргументы крыть нечем.

Заказчик щепетильный и перед принятием запустил на разных чартах, отмотал в историю выставил две вертикальных линии на чартах на одну дату, и вуаля данные индюка разные.

Разных значений на одних и тех же по времени барах не должно быть. Вы, видимо, что-то не до конца сделали. Сам (грубо) делал так:

  1. Создавал синхронизированную мультибаровую историю, включая массив со временем каждого мультибара.
  2. Далее делал все расчеты на мультибаровой истории, получая значения индикатора на каждом своем мультибаре.
  3. После чего бежал по настоящим барам (отображаемым в терминале) символа и ставил на их место значение индикатора, которое соответствовало соответствующему мультибару:
for (i = 0; i < MatrixRows; i++)
  Buffer[iBarShift(Symbol(), Period(), Times[i])] = Data[i];

При таком подходе подобных расхождений не будет.

Разработчики, видите какой геморрой приходится преодолевать, вставляя дополнительно 1-й и 3-й пункты вместо только одного действия во втором пункте? И так на каждом проходе при оптимизации. Быстро такой мультииндикатор будет оптимизироваться?

 
Renat:

К сожалению, в вопросе заполнения пустот баров изменений не будет.

Очень жаль. Отсутствие события - тоже событие.

 
sergeev:

а пацаны то не знают! оказывается разрабы делают не торговый терминал..

аффтар пиши исчо.

Может, он категоричен излишне ...

Подскажите, как нарисовать вертикальный отрезок, дугу и трапецию? 

upd чтобы не быть голословным, для таких проверок

 

 
Renat:

К сожалению, в вопросе заполнения пустот баров изменений не будет.

Не не, нам теперь таких костылей не нужно,

нам теперь подавай открытие бара во время открытия бара, и торг тут неуместен :)

ЗЫ даёшь тактовый генератор баров.

 
-Alexey-:
 Здесь речь о мультивалютной торговле, но не об анализе. Это я к тому, что даже если делать потиковый мнгновенный мультивалютный анализ, то успеть отторговать его за минуту по десятку пар проблематично. Пятерка с асинхронным режимом побыстрее тут, но все равно, с проверками - в минуту не уложиться, по некоторым ошибкам паузу еще держать надо.

Асинхронность на MT4 достигается параллельным запуском нескольких терминалов, через которые одновременно отправляются торговые приказы по разным символам. Да, через задницу, но решаемо, если очень-очень нужно.

Отрабатывать одновременную торговлю сразу по десятку ФИ можно за секунду-две на том же MT4. Главное - выбор брокера

hrenfx:

Разных значений на одних и тех же по времени барах не должно быть. Вы, видимо, что-то не до конца сделали. Сам (грубо) делал так:

  1. Создавал синхронизированную мультибаровую историю, включая массив со временем каждого мультибара.
  2. Далее делал все расчеты на мультибаровой истории, получая значения индикатора на каждом своем мультибаре.
  3. После чего бежал по настоящим барам (отображаемым в терминале) символа и ставил на их место значение индикатора, которое соответствовало соответствующему мультибару:

При таком подходе подобных расхождений не будет.

Разработчики, видите какой геморрой приходится преодолевать, вставляя дополнительно 1-й и 3-й пункты вместо только одного действия во втором пункте? И так на каждом проходе при оптимизации. Быстро такой мультииндикатор будет оптимизироваться?

Ну это если есть код индикатора по которому нужна синхронизация, а если в наличии ex5 индикатора на основе которого нужен мультивалютный индикатор.
В общем надоело мне брыкаться, я для себя закрываю тему.

Моё ИМХО "нужен тактовый генератор". А пока пока.

