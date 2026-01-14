Ошибки, баги, вопросы - страница 693
MТ5 - в первую очередь (ИМХО) не инструмент торговли, не инструмент визуализации, а инструмент роботизации!
а пацаны то не знают! оказывается разрабы делают не торговый терминал..
Сделал попытку через ЛС. Больше пытаться не буду.
К сожалению, в вопросе заполнения пустот баров изменений не будет.
Всё верно, тоже делал синхронизацию, вот только все эти усилия перечёркивает заявление заказчика "а на разных инструментах на одних и тех же датах рисуются разные значения индикатора" у меня такие аргументы крыть нечем.
Заказчик щепетильный и перед принятием запустил на разных чартах, отмотал в историю выставил две вертикальных линии на чартах на одну дату, и вуаля данные индюка разные.
Разных значений на одних и тех же по времени барах не должно быть. Вы, видимо, что-то не до конца сделали. Сам (грубо) делал так:
При таком подходе подобных расхождений не будет.
Разработчики, видите какой геморрой приходится преодолевать, вставляя дополнительно 1-й и 3-й пункты вместо только одного действия во втором пункте? И так на каждом проходе при оптимизации. Быстро такой мультииндикатор будет оптимизироваться?
Очень жаль. Отсутствие события - тоже событие.
а пацаны то не знают! оказывается разрабы делают не торговый терминал..
Может, он категоричен излишне ...
Подскажите, как нарисовать вертикальный отрезок, дугу и трапецию?
upd чтобы не быть голословным, для таких проверок
Не не, нам теперь таких костылей не нужно,
нам теперь подавай открытие бара во время открытия бара, и торг тут неуместен :)
ЗЫ даёшь тактовый генератор баров.
Здесь речь о мультивалютной торговле, но не об анализе. Это я к тому, что даже если делать потиковый мнгновенный мультивалютный анализ, то успеть отторговать его за минуту по десятку пар проблематично. Пятерка с асинхронным режимом побыстрее тут, но все равно, с проверками - в минуту не уложиться, по некоторым ошибкам паузу еще держать надо.
Асинхронность на MT4 достигается параллельным запуском нескольких терминалов, через которые одновременно отправляются торговые приказы по разным символам. Да, через задницу, но решаемо, если очень-очень нужно.
Отрабатывать одновременную торговлю сразу по десятку ФИ можно за секунду-две на том же MT4. Главное - выбор брокера.
В общем надоело мне брыкаться, я для себя закрываю тему.
Моё ИМХО "нужен тактовый генератор". А пока пока.