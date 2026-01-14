Ошибки, баги, вопросы - страница 316
мда, сервак толька у меня глючит-по умалчанию который
в МТ5 с этого сайта!
Чудеса - вот такая конструкция не вызывает никаких ошибок при компиляции, билд 404:
Отсутствуют закрывающие ;
Возможно, связано с чем-то еще в коде - не проверял. Хотя, можно еще добавить массивов и ошибок не будет. Данные переменные описаны как глобальные.
404 билд, похоже, не удался
404 билд, похоже, не удался
Давайте определим последний рабочий билд (в разумных пределах) и попросим на него откатить....
Уже давно просили дать возможность откатываться самостоятельно
Хотя бы на те билды, которые не включали изменения серверной части
404 билд, похоже, не удался
по мне так он гораздно лучше 401. для себя пока критических косяков не вижу...
На 404 у мя возникла проблема только с этим
#define Label "Label_v16_"
незнаю почему но из-за него возникало:
После удаления этой строчки все! - без ошибок
Но пришлось и в этой удалять Label, вобщем везде кде была Label
У меня тоже все заработало
Не понял, правда, как. И почему вчера были недоразумения?
Перекомпилировал компоненты вручную - но это вряд ли могло повлиять, иначе бы вообще не работало
Так что "Все пропало ((( " отменяется