Ошибки, баги, вопросы - страница 316

Новый комментарий
 

мда, сервак толька у меня глючит-по умалчанию который

в МТ5 с этого сайта! 

 

Чудеса - вот такая конструкция не вызывает никаких ошибок при компиляции, билд 404:

int            low_friq_Array[ ]
int            high_friq_Array[ ]
int            total_friq_Array[ ]
int            delta = 5;

Отсутствуют закрывающие ;

Возможно, связано с чем-то еще в коде - не проверял. Хотя, можно еще добавить массивов и ошибок не будет. Данные переменные описаны как глобальные.

 

404 билд, похоже, не удался

Все пропало ((( 

[Удален]  
yu-sha:

404 билд, похоже, не удался

Все пропало ((( 

Давайте определим последний рабочий билд (в разумных пределах) и попросим на него откатить....
 
Dima_S:

Чудеса - вот такая конструкция не вызывает никаких ошибок при компиляции, билд 404:

Отсутствуют закрывающие ;

Возможно, связано с чем-то еще в коде - не проверял. Хотя, можно еще добавить массивов и ошибок не будет. Данные переменные описаны как глобальные.

Спасибо за сообщение, разберемся.
 
Interesting:
Давайте определим последний рабочий билд (в разумных пределах) и попросим на него откатить....

Уже давно просили дать возможность откатываться самостоятельно

Хотя бы на те билды, которые не включали изменения серверной части 

 
yu-sha:

404 билд, похоже, не удался

Все пропало ((( 

по мне так он гораздно лучше 401. для себя пока критических косяков не вижу...
 
Voodoo_King:
по мне так он гораздно лучше 401. для себя пока критических косяков не вижу...
Я тоже.
 

На 404 у мя возникла проблема только с этим

 

#define Label "Label_v16_"

незнаю почему но из-за него возникало:

 

После удаления этой строчки все! - без ошибок

Но пришлось и в этой удалять Label, вобщем везде кде была Label

void OnDeinit(const int reason)
  {
//----
   int total=Bars(Symbol1,0);
   for(int i=total-1; i>=0; i--)
     {
      ObjectDelete(0,Label+(string)i);
     }
//----
  }
 

У меня тоже все заработало

Не понял, правда, как. И почему вчера были недоразумения?

Перекомпилировал компоненты вручную - но это вряд ли могло повлиять, иначе бы вообще не работало

Так что "Все пропало ((( " отменяется

1...309310311312313314315316317318319320321322323...3695
Новый комментарий